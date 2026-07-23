Envoyez des données vers ClickHouse à l’aide de la plateforme de streaming CDC Artie

Artie est une plateforme de streaming de données en temps réel entièrement gérée qui réplique les données de production dans ClickHouse, afin de rendre possibles des analyses orientées client, des processus opérationnels et de l’IA agentique en production.

Artie est la couche d’infrastructure de données moderne à l’ère de l’IA — une plateforme de streaming de données en temps réel entièrement gérée qui maintient en continu vos données de production synchronisées avec votre entrepôt de données.

À mesure que les entreprises exploitent leurs entrepôts de données pour des charges de travail d’IA en temps réel, l’analytique opérationnelle et des produits de données orientés client, elles standardisent leur infrastructure autour de solutions rapides, fiables et conçues pour passer à l’échelle.

Nous offrons aux entreprises le type de pipelines de streaming et le niveau d’observability que Netflix, DoorDash et Instacart ont développés en interne, sans avoir à recruter plus de 10 ingénieurs ni à consacrer 1 à 2 ans au travail de plateforme. Artie automatise l’ensemble du cycle de vie de l’ingestion — capture des changements, fusions, rechargements historiques et observability — sans aucune maintenance côté ingénierie, et se déploie en quelques minutes.

Des leaders comme ClickUp, Substack et Alloy utilisent Artie non seulement pour résoudre les problèmes de pipeline actuels, mais aussi pour pérenniser leur stack de données à mesure que leur stratégie IA s’accélère.

1 Créer un compte Artie Rendez-vous sur artie.com/contact et remplissez le formulaire pour demander l’accès. 2 Trouver vos identifiants ClickHouse Après avoir créé un service dans ClickHouse Cloud, recherchez les paramètres requis suivants : Pour vous connecter à ClickHouse via HTTP(S), vous avez besoin des informations suivantes : Paramètre(s) Description HOST and PORT En général, le port est 8443 lors de l’utilisation de TLS, ou 8123 sans TLS. DATABASE NAME Par défaut, une base de données nommée default est disponible ; utilisez le nom de la base de données à laquelle vous voulez vous connecter. USERNAME and PASSWORD Par défaut, le nom d’utilisateur est default . Utilisez le nom d’utilisateur adapté à votre cas d’usage. Les informations de votre service ClickHouse Cloud sont disponibles dans la console ClickHouse Cloud. Sélectionnez un service, puis cliquez sur Connect : Choisissez HTTPS. Les détails de connexion s’affichent dans un exemple de commande curl . Si vous utilisez ClickHouse autogéré, les détails de connexion sont définis par votre administrateur ClickHouse. 3 Créer un nouveau pipeline dans Artie Rendez-vous sur Artie avec les informations recueillies aux étapes précédentes et créez un nouveau pipeline en suivant un processus en 3 étapes. Connectez votre source - Configurez votre base de données source (Postgres, MySQL, Events API, etc.) Choisissez les tables que vous souhaitez répliquer - Sélectionnez les tables à synchroniser vers ClickHouse Connectez votre destination - Saisissez vos identifiants ClickHouse

​ Captures d’écran du produit

Portail d’analyse

Supervision spécifique aux pipelines et aux tables

Notifications quotidiennes des modifications du schéma