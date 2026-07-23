ClickHouse Keeper fournit le système de coordination pour la réplication des données et l’exécution des requêtes distributed DDL. ClickHouse Keeper est compatible avec ZooKeeper.
Cette page ne concerne pas ClickHouse Cloud. La procédure décrite ici est automatisée dans les services ClickHouse Cloud.
ZooKeeper est l’un des premiers systèmes de coordination open source largement connus. Il est implémenté en Java et s’appuie sur un modèle de données simple et puissant. L’algorithme de coordination de ZooKeeper, ZooKeeper Atomic Broadcast (ZAB), n’offre pas de garanties de linéarisabilité pour les lectures, car chaque nœud ZooKeeper traite les lectures localement. Contrairement à ZooKeeper, ClickHouse Keeper est écrit en C++ et utilise l’algorithme RAFT et son implémentation. Cet algorithme permet la linéarisabilité des lectures et des écritures, et possède plusieurs implémentations open source dans différents langages. Par défaut, ClickHouse Keeper offre les mêmes garanties que ZooKeeper : des écritures linéarisables et des lectures non linéarisables. Il dispose d’un protocole client-serveur compatible, de sorte que n’importe quel client ZooKeeper standard peut être utilisé pour interagir avec ClickHouse Keeper. Les snapshots et les logs ont un format incompatible avec ZooKeeper, mais l’outil
Détails d’implémentation
clickhouse-keeper-converter permet de convertir les données ZooKeeper en snapshots ClickHouse Keeper. Le protocole interserver de ClickHouse Keeper est lui aussi incompatible avec ZooKeeper ; un cluster mixte ZooKeeper / ClickHouse Keeper est donc impossible.
ClickHouse Keeper prend en charge les listes de contrôle d’accès (ACL) de la même manière que ZooKeeper. ClickHouse Keeper prend en charge le même ensemble de permissions et dispose des mêmes schémas intégrés :
world,
auth et
digest. Le schéma d’authentification digest utilise la paire
username:password ; le mot de passe est encodé en Base64.
Les intégrations externes ne sont pas prises en charge.
ClickHouse Keeper peut être utilisé comme alternative autonome à ZooKeeper ou comme composant interne de serveur ClickHouse. Dans les deux cas, le fichier de configuration
Configuration
.xml est quasiment le même.
La balise principale de configuration de ClickHouse Keeper est
Paramètres de configuration de Keeper
<keeper_server> et comporte les paramètres suivants :
Les autres paramètres courants sont hérités de la config du serveur ClickHouse (
|Parameter
|Description
|Default
tcp_port
|Port auquel un client peut se connecter.
2181
tcp_port_secure
|Port sécurisé pour une connexion SSL entre le client et le serveur Keeper.
|-
server_id
|ID de serveur unique : chaque participant du cluster ClickHouse Keeper doit avoir un numéro unique (1, 2, 3…).
|-
log_storage_path
|Chemin d’accès aux logs de coordination. Comme avec ZooKeeper, il est préférable de stocker les logs sur des nœuds peu chargés.
|-
snapshot_storage_path
|Chemin d’accès aux snapshots de coordination.
|-
enable_reconfiguration
|Active la reconfiguration dynamique du cluster via
reconfig.
False
max_memory_usage_soft_limit
|Limite souple, en octets, de l’utilisation maximale de la mémoire par Keeper.
max_memory_usage_soft_limit_ratio *
physical_memory_amount
max_memory_usage_soft_limit_ratio
|Si
max_memory_usage_soft_limit n’est pas défini ou est défini sur zéro, cette valeur est utilisée pour définir la limite souple par défaut.
0.9
cgroups_memory_observer_wait_time
|Si
max_memory_usage_soft_limit n’est pas défini ou est défini à
0, cet intervalle est utilisé pour observer la quantité de mémoire physique. Lorsque cette quantité change, la limite souple de mémoire de Keeper est recalculée à l’aide de
max_memory_usage_soft_limit_ratio.
15
http_control
|Configuration de l’interface HTTP control.
|-
digest_enabled
|Active la vérification de cohérence des données en temps réel
True
create_snapshot_on_exit
|Crée un snapshot lors de l’arrêt
|-
hostname_checks_enabled
|Active les vérifications de cohérence des noms d’hôte pour la configuration du cluster (par exemple, si localhost est utilisé avec des endpoints distants)
True
four_letter_word_white_list
|Liste blanche des commandes 4lw.
conf, cons, crst, envi, ruok, srst, srvr, stat, wchs, dirs, mntr, isro, rcvr, apiv, csnp, lgif, rqld, ydld
enable_ipv6
|Active IPv6
True
listen_host,
logger, etc.).
Les paramètres de coordination interne se trouvent dans la section
Paramètres de coordination interne
<keeper_server>.<coordination_settings> et comprennent les paramètres suivants :
La configuration du quorum se trouve dans la section
|Paramètre
|Description
|Par défaut
operation_timeout_ms
|Délai d’expiration pour une opération client unique (ms)
10000
min_session_timeout_ms
|Délai d’expiration minimal pour la session client (ms)
10000
session_timeout_ms
|Délai d’expiration maximal pour la session client (ms)
100000
dead_session_check_period_ms
|Fréquence à laquelle ClickHouse Keeper vérifie les sessions expirées et les supprime (ms)
500
heart_beat_interval_ms
|Fréquence à laquelle un leader ClickHouse Keeper envoie des heartbeats aux followers (ms)
500
election_timeout_lower_bound_ms
|Si le follower ne reçoit pas de heartbeat du leader dans cet intervalle, il peut lancer une leader election. Doit être inférieur ou égal à
election_timeout_upper_bound_ms. Idéalement, ils ne devraient pas être égaux.
1000
election_timeout_upper_bound_ms
|Si le follower ne reçoit pas de heartbeat du leader dans cet intervalle, il doit lancer une leader election.
2000
rotate_log_storage_interval
|Nombre d’enregistrements de log à stocker dans un seul fichier.
100000
reserved_log_items
|Nombre d’enregistrements du log de coordination à conserver avant la compaction.
100000
snapshot_distance
|Fréquence à laquelle ClickHouse Keeper crée de nouveaux snapshots (en nombre d’enregistrements dans les logs).
100000
snapshots_to_keep
|Nombre de snapshots à conserver.
3
stale_log_gap
|Seuil à partir duquel le leader considère le follower comme stale et lui envoie le snapshot au lieu des logs.
10000
fresh_log_gap
|Moment à partir duquel le nœud est considéré comme fresh.
200
max_requests_batch_size
|Taille maximale du batch, en nombre de requests, avant son envoi à RAFT.
100
force_sync
|Appeler
fsync à chaque écriture dans le log de coordination.
true
quorum_reads
|Exécuter les read requests comme des écritures via l’ensemble du consensus RAFT, avec une vitesse similaire.
false
raft_logs_level
|Niveau de logging textuel lié à la coordination (trace, debug, etc.).
par défaut du système
auto_forwarding
|Autoriser le transfert des write requests des followers vers le leader.
true
shutdown_timeout
|Attendre la fin des connections internes et l’arrêt (ms).
5000
startup_timeout
|Si le server ne se connecte pas aux autres participants du quorum dans le délai spécifié, il s’arrête (ms).
30000
async_replication
|Activer la réplication asynchrone. Toutes les garanties d’écriture et de lecture sont préservées tout en améliorant les performances. Ce paramètre est désactivé par défaut afin de ne pas rompre la compatibilité descendante
false
latest_logs_cache_size_threshold
|Taille totale maximale de l’in-memory cache des dernières log entries
1GiB
commit_logs_cache_size_threshold
|Taille totale maximale de l’in-memory cache des log entries nécessaires ensuite pour le commit
500MiB
disk_move_retries_wait_ms
|Durée d’attente entre les retries après un échec survenu lors du déplacement d’un fichier entre des disks
1000
disk_move_retries_during_init
|Nombre de retries après un échec survenu lors du déplacement d’un fichier entre des disks pendant l’initialisation
100
experimental_use_rocksdb
|Utiliser rocksdb comme stockage backend
0
<keeper_server>.<raft_configuration> et contient la description des servers.
Le seul paramètre pour l’ensemble du quorum est
secure, qui active une connection chiffrée pour la communication entre les participants du quorum. Le paramètre peut être défini sur
true si une connection SSL est requise pour la communication interne entre les nœuds, ou laissé non spécifié dans le cas contraire.
Les principaux paramètres de chaque
<server> sont :
id— Identifiant du serveur dans un quorum.
hostname— Nom d’hôte où ce serveur est hébergé.
port— Port sur lequel ce serveur écoute les connexions.
can_become_leader— Définissez
falsepour configurer le serveur comme
learner. Si ce paramètre est omis, la valeur est
true.
En cas de modification de la topologie de votre cluster ClickHouse Keeper (par ex., remplacement d’un serveur), veillez à conserver une association cohérente entre
server_id et
hostname, et évitez de permuter ou de réutiliser un
server_id existant pour différents serveurs (par ex., cela peut se produire si vous utilisez des scripts d’automatisation pour déployer ClickHouse Keeper)Si l’hôte d’une instance Keeper est susceptible de changer, nous recommandons de définir et d’utiliser un nom d’hôte plutôt que des adresses IP brutes. Modifier le nom d’hôte revient à supprimer le serveur puis à l’ajouter de nouveau, ce qui peut dans certains cas être impossible (par ex., s’il n’y a pas assez d’instances Keeper pour atteindre le quorum).
Des exemples de configuration pour un quorum à trois nœuds sont disponibles dans les tests d’intégration avec le préfixe
async_replication est désactivé par défaut afin d’éviter de rompre la compatibilité descendante. Si toutes les instances Keeper de votre cluster exécutent une version prenant en charge
async_replication (v23.9+), nous recommandons de l’activer, car cela peut améliorer les performances sans aucun inconvénient.
test_keeper_. Exemple de configuration pour le serveur #1 :
<keeper_server>
<tcp_port>2181</tcp_port>
<server_id>1</server_id>
<log_storage_path>/var/lib/clickhouse/coordination/log</log_storage_path>
<snapshot_storage_path>/var/lib/clickhouse/coordination/snapshots</snapshot_storage_path>
<coordination_settings>
<operation_timeout_ms>10000</operation_timeout_ms>
<session_timeout_ms>30000</session_timeout_ms>
<raft_logs_level>trace</raft_logs_level>
</coordination_settings>
<raft_configuration>
<server>
<id>1</id>
<hostname>zoo1</hostname>
<port>9234</port>
</server>
<server>
<id>2</id>
<hostname>zoo2</hostname>
<port>9234</port>
</server>
<server>
<id>3</id>
<hostname>zoo3</hostname>
<port>9234</port>
</server>
</raft_configuration>
</keeper_server>
ClickHouse Keeper est inclus dans le paquet du serveur ClickHouse ; il vous suffit d’ajouter la configuration de
Comment l’exécuter
<keeper_server> à votre fichier
/etc/your_path_to_config/clickhouse-server/config.xml et de démarrer le serveur ClickHouse comme d’habitude. Si vous souhaitez exécuter ClickHouse Keeper en mode standalone, vous pouvez le démarrer de manière similaire avec :
Si vous ne disposez pas du lien symbolique (
clickhouse-keeper --config /etc/your_path_to_config/config.xml
clickhouse-keeper), vous pouvez le créer ou passer
keeper en argument à
clickhouse :
clickhouse keeper --config /etc/your_path_to_config/config.xml
ClickHouse Keeper fournit également des commandes 4lw, presque identiques à celles de ZooKeeper. Chaque commande se compose de quatre lettres, comme
Commandes à quatre lettres
mntr,
stat, etc. Parmi les commandes les plus utiles :
stat fournit des informations générales sur le serveur et les clients connectés,
srvr fournit des détails supplémentaires sur le serveur, et
cons fournit des détails supplémentaires sur les connexions.
Les commandes 4lw utilisent une configuration de liste blanche,
four_letter_word_white_list, dont la valeur par défaut est
conf,cons,crst,envi,ruok,srst,srvr,stat,wchs,dirs,mntr,isro,rcvr,apiv,csnp,lgif,rqld,ydld.
Vous pouvez envoyer ces commandes à ClickHouse Keeper via telnet ou nc, sur le port client.
Vous trouverez ci-dessous les commandes 4lw détaillées :
echo mntr | nc localhost 9181
ruok: teste si le serveur est en cours de fonctionnement et ne se trouve pas dans un état d’erreur. Le serveur répond par
imoks’il est en cours d’exécution. Sinon, il ne répond pas du tout. Une réponse
imokn’indique pas nécessairement que le serveur a rejoint le quorum, mais seulement que le processus serveur est actif et lié au port client spécifié. Utilisez “stat” pour obtenir des détails sur l’état vis-à-vis du quorum et les informations de connexion du client.
imok
mntr: affiche une liste de variables pouvant être utilisées pour surveiller l’état du cluster.
zk_version v21.11.1.1-prestable-7a4a0b0edef0ad6e0aa662cd3b90c3f4acf796e7
zk_avg_latency 0
zk_max_latency 0
zk_min_latency 0
zk_packets_received 68
zk_packets_sent 68
zk_num_alive_connections 1
zk_outstanding_requests 0
zk_server_state leader
zk_znode_count 4
zk_watch_count 1
zk_ephemerals_count 0
zk_approximate_data_size 723
zk_open_file_descriptor_count 310
zk_max_file_descriptor_count 10240
zk_followers 0
zk_synced_followers 0
srvr: affiche les informations détaillées du serveur.
ClickHouse Keeper version: v21.11.1.1-prestable-7a4a0b0edef0ad6e0aa662cd3b90c3f4acf796e7
Latency min/avg/max: 0/0/0
Received: 2
Sent : 2
Connections: 1
Outstanding: 0
Zxid: 34
Mode: leader
Node count: 4
stat: Affiche des informations succinctes sur le serveur et les clients connectés.
ClickHouse Keeper version: v21.11.1.1-prestable-7a4a0b0edef0ad6e0aa662cd3b90c3f4acf796e7
Clients:
192.168.1.1:52852(recved=0,sent=0)
192.168.1.1:52042(recved=24,sent=48)
Latency min/avg/max: 0/0/0
Received: 4
Sent : 4
Connections: 1
Outstanding: 0
Zxid: 36
Mode: leader
Node count: 4
srst: Réinitialise les statistiques du serveur. Cette commande a une incidence sur le résultat de
srvr,
mntret
stat.
Server stats reset.
conf: Affiche des détails sur la configuration du service.
server_id=1
tcp_port=2181
four_letter_word_white_list=*
log_storage_path=./coordination/logs
snapshot_storage_path=./coordination/snapshots
max_requests_batch_size=100
session_timeout_ms=30000
operation_timeout_ms=10000
dead_session_check_period_ms=500
heart_beat_interval_ms=500
election_timeout_lower_bound_ms=1000
election_timeout_upper_bound_ms=2000
reserved_log_items=1000000000000000
snapshot_distance=10000
auto_forwarding=true
shutdown_timeout=5000
startup_timeout=240000
raft_logs_level=information
snapshots_to_keep=3
rotate_log_storage_interval=100000
stale_log_gap=10000
fresh_log_gap=200
max_requests_batch_size=100
quorum_reads=false
force_sync=false
compress_logs=true
compress_snapshots_with_zstd_format=true
configuration_change_tries_count=20
cons: Répertorie les informations détaillées sur la connexion/session de tous les clients connectés à ce serveur. Inclut des informations sur le nombre de paquets reçus/envoyés, l’identifiant de session, les latences des opérations, la dernière opération effectuée, etc…
192.168.1.1:52163(recved=0,sent=0,sid=0xffffffffffffffff,lop=NA,est=1636454787393,to=30000,lzxid=0xffffffffffffffff,lresp=0,llat=0,minlat=0,avglat=0,maxlat=0)
192.168.1.1:52042(recved=9,sent=18,sid=0x0000000000000001,lop=List,est=1636454739887,to=30000,lcxid=0x0000000000000005,lzxid=0x0000000000000005,lresp=1636454739892,llat=0,minlat=0,avglat=0,maxlat=0)
crst: Réinitialise les statistiques de connexion et de session pour toutes les connexions.
Connection stats reset.
envi: Afficher les détails de l’environnement d’exécution
Environment:
clickhouse.keeper.version=v21.11.1.1-prestable-7a4a0b0edef0ad6e0aa662cd3b90c3f4acf796e7
host.name=ZBMAC-C02D4054M.local
os.name=Darwin
os.arch=x86_64
os.version=19.6.0
cpu.count=12
user.name=root
user.home=/Users/JackyWoo/
user.dir=/Users/JackyWoo/project/jd/clickhouse/cmake-build-debug/programs/
user.tmp=/var/folders/b4/smbq5mfj7578f2jzwn602tt40000gn/T/
dirs: Affiche la taille totale des snapshots et des fichiers de log, en octets
snapshot_dir_size: 0
log_dir_size: 3875
isro: vérifie si le serveur est en mode lecture seule. Le serveur renvoie
ros’il est en mode lecture seule, ou
rwdans le cas contraire.
rw
wchs: Affiche de brèves informations sur les watches du serveur.
1 connections watching 1 paths
Total watches:1
wchc: Liste les informations détaillées sur les watches du serveur, par session. Cette commande affiche une liste de sessions (connexions) avec les watches associées (chemins). Notez que, selon le nombre de watches, cette opération peut être coûteuse (et affecter les performances du serveur) ; utilisez-la avec précaution.
0x0000000000000001
/clickhouse/task_queue/ddl
wchp: répertorie des informations détaillées sur les watches du serveur, par chemin. La commande renvoie une liste de chemins (
znodes) avec les sessions associées. Notez que, selon le nombre de watches, cette opération peut être coûteuse (c.-à-d. affecter les performances du serveur) ; utilisez-la avec précaution.
/clickhouse/task_queue/ddl
0x0000000000000001
dump: répertorie les sessions ouvertes et les nœuds éphémères. Cette commande fonctionne uniquement sur le leader.
Sessions dump (2):
0x0000000000000001
0x0000000000000002
Sessions with Ephemerals (1):
0x0000000000000001
/clickhouse/task_queue/ddl
csnp: planifie une tâche de création de snapshot. Renvoie le dernier index de journal validé du snapshot planifié en cas de succès, ou
Failed to schedule snapshot creation task.en cas d’échec. La commande
lgifpeut vous aider à déterminer si le snapshot est terminé.
100
lgif: Informations sur le journal de Keeper.
first_log_idx: mon premier index de journal dans le stockage de journaux ;
first_log_term: mon premier terme de journal ;
last_log_idx: mon dernier index de journal dans le stockage de journaux ;
last_log_term: mon dernier terme de journal ;
last_committed_log_idx: mon dernier index de journal validé dans la machine à états ;
leader_committed_log_idx: l’index de journal validé du leader, de mon point de vue ;
target_committed_log_idx: l’index de journal cible qui doit être validé ;
last_snapshot_idx: le plus grand index de journal validé dans le dernier snapshot.
first_log_idx 1
first_log_term 1
last_log_idx 101
last_log_term 1
last_committed_log_idx 100
leader_committed_log_idx 101
target_committed_log_idx 101
last_snapshot_idx 50
rqld: Demande pour devenir le nouveau leader. Renvoie
Sent leadership request to leader.si la demande est envoyée, ou
Failed to send leadership request to leader.si l’envoi de la demande échoue. Si le nœud est déjà leader, le résultat est le même que lorsque la demande est envoyée.
Sent leadership request to leader.
ftfl: dresse la liste de tous les feature flags et indique s’ils sont activés pour l’instance Keeper.
filtered_list 1
multi_read 1
check_not_exists 0
ydld: requête visant à abandonner le rôle de leader pour devenir follower. Si le serveur qui reçoit la requête est leader, il suspend d’abord les opérations d’écriture, attend que le successeur (le leader actuel ne peut jamais être le successeur) ait terminé le rattrapage du journal le plus récent, puis se retire. Le successeur est choisi automatiquement. Renvoie
Sent yield leadership request to leader.si la requête a été envoyée, ou
Failed to send yield leadership request to leader.si elle ne l’a pas été. Si le nœud est déjà follower, le résultat est le même que si la requête avait été envoyée.
Sent yield leadership request to leader.
pfev: renvoie les valeurs de tous les événements collectés. Pour chaque événement, la fonction renvoie son nom, sa valeur et sa description.
FileOpen 62 Number of files opened.
Seek 4 Number of times the 'lseek' function was called.
ReadBufferFromFileDescriptorRead 126 Number of reads (read/pread) from a file descriptor. Does not include sockets.
ReadBufferFromFileDescriptorReadFailed 0 Number of times the read (read/pread) from a file descriptor have failed.
ReadBufferFromFileDescriptorReadBytes 178846 Number of bytes read from file descriptors. If the file is compressed, this will show the compressed data size.
WriteBufferFromFileDescriptorWrite 7 Number of writes (write/pwrite) to a file descriptor. Does not include sockets.
WriteBufferFromFileDescriptorWriteFailed 0 Number of times the write (write/pwrite) to a file descriptor have failed.
WriteBufferFromFileDescriptorWriteBytes 153 Number of bytes written to file descriptors. If the file is compressed, this will show compressed data size.
FileSync 2 Number of times the F_FULLFSYNC/fsync/fdatasync function was called for files.
DirectorySync 0 Number of times the F_FULLFSYNC/fsync/fdatasync function was called for directories.
FileSyncElapsedMicroseconds 12756 Total time spent waiting for F_FULLFSYNC/fsync/fdatasync syscall for files.
DirectorySyncElapsedMicroseconds 0 Total time spent waiting for F_FULLFSYNC/fsync/fdatasync syscall for directories.
ReadCompressedBytes 0 Number of bytes (the number of bytes before decompression) read from compressed sources (files, network).
CompressedReadBufferBlocks 0 Number of compressed blocks (the blocks of data that are compressed independent of each other) read from compressed sources (files, network).
CompressedReadBufferBytes 0 Number of uncompressed bytes (the number of bytes after decompression) read from compressed sources (files, network).
AIOWrite 0 Number of writes with Linux or FreeBSD AIO interface
AIOWriteBytes 0 Number of bytes written with Linux or FreeBSD AIO interface
...
ClickHouse Keeper fournit une interface HTTP permettant de vérifier si une réplique est prête à recevoir du trafic. Elle peut être utilisée dans des environnements cloud, comme Kubernetes. Exemple de configuration activant le point de terminaison
Contrôle HTTP
/ready :
<clickhouse>
<keeper_server>
<http_control>
<port>9182</port>
<readiness>
<endpoint>/ready</endpoint>
</readiness>
</http_control>
</keeper_server>
</clickhouse>
Keeper est entièrement compatible avec ZooKeeper et ses clients, mais il introduit également certaines fonctionnalités et certains types de requêtes spécifiques qui peuvent être utilisés par le client ClickHouse. Comme ces fonctionnalités peuvent entraîner des changements incompatibles avec les versions précédentes, la plupart sont désactivées par défaut et peuvent être activées à l’aide de la config
Feature flags
keeper_server.feature_flags.
Toutes les fonctionnalités peuvent aussi être désactivées explicitement.
Si vous souhaitez activer une nouvelle fonctionnalité pour votre cluster Keeper, nous vous recommandons de commencer par mettre à jour toutes les instances Keeper du cluster vers une version qui prend en charge cette fonctionnalité, puis d’activer la fonctionnalité elle-même.
Exemple de config de feature flag qui désactive
multi_read et active
check_not_exists :
Les fonctionnalités suivantes sont disponibles :
<clickhouse>
<keeper_server>
<feature_flags>
<multi_read>0</multi_read>
<check_not_exists>1</check_not_exists>
</feature_flags>
</keeper_server>
</clickhouse>
|Fonctionnalité
|Description
|Par défaut
multi_read
|Prise en charge des requêtes de lecture multiples
1
filtered_list
|Prise en charge des requêtes de liste qui filtrent les résultats selon le type de nœud (éphémère ou persistant)
1
check_not_exists
|Prise en charge de la requête
CheckNotExists, qui vérifie que le nœud n’existe pas
1
create_if_not_exists
|Prise en charge de la requête
CreateIfNotExists, qui tente de créer un nœud s’il n’existe pas. S’il existe déjà, aucune modification n’est appliquée et
ZOK est renvoyé
1
remove_recursive
|Prise en charge de la requête
RemoveRecursive, qui supprime le nœud ainsi que son sous-arbre
1
Certains feature flags sont activés par défaut à partir de la version 25.7. La méthode recommandée pour mettre à niveau Keeper vers la version 25.7+ consiste à commencer par effectuer la mise à niveau vers la version 24.9+.
Une migration fluide de ZooKeeper vers ClickHouse Keeper n’est pas possible. Vous devez arrêter votre cluster ZooKeeper, convertir les données, puis démarrer ClickHouse Keeper. L’outil
Migration depuis ZooKeeper
clickhouse-keeper-converter convertit les logs et snapshots ZooKeeper en un snapshot ClickHouse Keeper. Il nécessite ZooKeeper 3.4 ou une version ultérieure.
La migration nécessite d’interrompre l’ingestion des données. Prévoyez une fenêtre de maintenance avant de commencer. Avant d’arrêter ZooKeeper, stoppez les tâches d’arrière-plan de ClickHouse qui modifient les métadonnées de coordination. Par exemple :
Préparation avant la migration
Consignez des métriques de comparaison avant la migration afin de pouvoir vérifier la cohérence ensuite.
SYSTEM STOP MERGES;
Étapes de la migration
- Arrêtez l’ingestion de données sur tous les nœuds ClickHouse.
- Arrêtez toutes les tâches en arrière-plan sur tous les nœuds ClickHouse (voir ci-dessus).
- Arrêtez tous les nœuds ZooKeeper.
- Facultatif, mais recommandé : identifiez le nœud leader de ZooKeeper, démarrez-le, puis arrêtez-le à nouveau. Cela force ZooKeeper à écrire un snapshot cohérent sur le disque avant la conversion.
-
Exécutez
clickhouse-keeper-convertersur le nœud leader. Si vous avez installé le binaire complet de ClickHouse, utilisez plutôt la sous-commande
keeper-converter(
clickhouse keeper-converter). Si aucun des deux n’est disponible, téléchargez le binaire.
clickhouse-keeper-converter \
--zookeeper-logs-dir /var/lib/zookeeper/version-2 \
--zookeeper-snapshots-dir /var/lib/zookeeper/version-2 \
--output-dir /path/to/clickhouse/keeper/snapshots
- Copiez le snapshot sur tous les nœuds ClickHouse Keeper. Le snapshot doit être présent sur chaque nœud avant qu’aucun nœud ne démarre — si un nœud démarre sans snapshot, il peut s’élire leader avec un état vide.
- Mettez à jour votre configuration ClickHouse afin qu’elle pointe vers le nouveau cluster Keeper.
- Démarrez ClickHouse Keeper sur tous les nœuds, puis redémarrez ClickHouse.
- Comparez les métriques à votre référence pré-migration pour vérifier leur cohérence.
- Reprenez les tâches en arrière-plan et redémarrez l’ingestion des données.
Si vous exécutez plusieurs clusters ZooKeeper — par exemple, un par groupe de shards — vous pouvez les consolider en un seul cluster ClickHouse Keeper. L’outil officiel
Consolidation de plusieurs clusters ZooKeeper
clickhouse-keeper-converter ne prend en charge que les conversions un à un (un cluster ZooKeeper vers un snapshot Keeper) ; la consolidation exige donc de modifier le code source du convertisseur pour fusionner plusieurs snapshots :
- Exécutez
clickhouse-keeper-converterséparément sur chaque cluster ZooKeeper, en enregistrant chaque sortie dans un répertoire distinct.
- Désérialisez les fichiers de snapshot successivement. Lors de la fusion, recalculez les valeurs
numChildrenpour éviter les conflits d’ID de nœud entre les espaces de noms provenant de différents clusters source.
- Écrivez la sortie fusionnée dans le répertoire cible des snapshots ClickHouse Keeper.
ClickHouse Keeper prend en charge les mêmes schémas d’ACL que ZooKeeper (
Gestion du chiffrement et des ACL
world,
auth,
digest). La façon de gérer les ACL pendant la conversion dépend de votre configuration ZooKeeper :
- Entièrement chiffré ou entièrement non chiffré : convertissez directement. Le convertisseur conserve les informations d’ACL existantes.
- Partiellement chiffré : avant la conversion, accordez des privilèges de super-administrateur à un compte, puis supprimez les ACL avec
setAcl -Rsur les chemins concernés. Convertissez, puis réactivez le chiffrement dans ClickHouse Keeper si nécessaire.
Après avoir démarré ClickHouse Keeper et redémarré ClickHouse, comparez vos métriques clés au niveau de référence d’avant la migration pour confirmer que celle-ci a réussi. Lors de la consolidation de plusieurs clusters ZooKeeper, faites la distinction entre :
Vérification de la migration
- Chemins communs : chemins présents dans plusieurs clusters sources avec des données identiques — ils doivent être dédupliqués dans la sortie fusionnée.
- Chemins distincts : chemins qui n’existent que dans des clusters spécifiques (par exemple, sous
/clickhouse/tablespour chaque groupe de shards) — ils doivent être conservés depuis la source appropriée.
Après la migration, pensez à ajuster ces paramètres pour les clusters de plus grande taille ou un débit plus élevé :
Ajustements après migration
Ces paramètres se configurent sous
|Paramètre
|Par défaut
|Recommandé
|Notes
max_requests_batch_size
100
10000
|Augmentez cette valeur pour les clusters avec un nombre élevé de parts ou de nombreux shards
force_sync
true
false
|Les écritures de logs asynchrones améliorent le débit
compress_logs
false
true
|Compresse les fichiers de log Raft afin de réduire les E/S disque
compress_snapshots_with_zstd_format
true
|—
|Déjà activé par défaut ; compresse les instantanés avec zstd
coordination_settings dans votre configuration de Keeper.
Comme ClickHouse Keeper utilise Raft, il peut tolérer un certain nombre de pannes de nœuds en fonction de la taille du cluster. Par exemple, pour un cluster de 3 nœuds, il continuera à fonctionner correctement si un seul nœud tombe en panne. La configuration du cluster peut être modifiée dynamiquement, mais il existe certaines limitations. La reconfiguration repose elle aussi sur Raft. Ainsi, pour ajouter ou supprimer un nœud du cluster, vous devez disposer d’un quorum. Si vous perdez trop de nœuds de votre cluster en même temps, sans possibilité de les redémarrer, Raft cessera de fonctionner et ne vous permettra plus de reconfigurer votre cluster de manière classique. Néanmoins, ClickHouse Keeper dispose d’un mode de récupération qui vous permet de reconfigurer de force votre cluster avec un seul nœud. Vous ne devez y recourir qu’en dernier recours si vous ne pouvez pas redémarrer vos nœuds ni lancer une nouvelle instance sur le même point de terminaison. Points importants à noter avant de continuer :
Récupération après la perte du quorum
- Assurez-vous que les nœuds défaillants ne puissent plus se reconnecter au cluster.
- Ne démarrez aucun des nouveaux nœuds tant que cela n’est pas indiqué dans les étapes.
- Choisissez un seul nœud Keeper pour en faire votre nouveau leader. Gardez à l’esprit que les données de ce nœud seront utilisées pour l’ensemble du cluster. Nous vous recommandons donc d’utiliser un nœud dont l’état est le plus à jour possible.
- Avant toute autre action, effectuez une sauvegarde des répertoires
log_storage_pathet
snapshot_storage_pathdu nœud sélectionné.
- Reconfigurez le cluster sur tous les nœuds que vous souhaitez utiliser.
- Envoyez la commande à quatre lettres
rcvrau nœud choisi, ce qui fera passer le nœud en mode de récupération, OU arrêtez l’instance Keeper sur le nœud choisi et redémarrez-la avec l’argument
--force-recovery.
- Démarrez ensuite, un par un, les instances Keeper sur les nouveaux nœuds, en vous assurant que
mntrrenvoie
followerpour
zk_server_stateavant de démarrer le suivant.
- En mode de récupération, le nœud leader renverra un message d’erreur pour la commande
mntrjusqu’à ce qu’il atteigne le quorum avec les nouveaux nœuds, et il refusera toutes les requêtes du client et des followers.
- Une fois le quorum atteint, le nœud leader reviendra à un fonctionnement normal et acceptera toutes les requêtes via Raft ; vérifiez-le avec
mntr, qui doit renvoyer
leaderpour
zk_server_state.
Keeper prend en charge un sous-ensemble des disques externes pour stocker les snapshot, les fichier de log et le fichier d’état. Les types de disques pris en charge sont :
Utiliser des disques avec Keeper
- s3_plain
- s3
- local
Pour utiliser un disque pour les logs, le paramètre
<clickhouse>
<storage_configuration>
<disks>
<log_local>
<type>local</type>
<path>/var/lib/clickhouse/coordination/logs/</path>
</log_local>
<log_s3_plain>
<type>s3_plain</type>
<endpoint>https://some_s3_endpoint/logs/</endpoint>
<access_key_id>ACCESS_KEY</access_key_id>
<secret_access_key>SECRET_KEY</secret_access_key>
</log_s3_plain>
<snapshot_local>
<type>local</type>
<path>/var/lib/clickhouse/coordination/snapshots/</path>
</snapshot_local>
<snapshot_s3_plain>
<type>s3_plain</type>
<endpoint>https://some_s3_endpoint/snapshots/</endpoint>
<access_key_id>ACCESS_KEY</access_key_id>
<secret_access_key>SECRET_KEY</secret_access_key>
</snapshot_s3_plain>
<state_s3_plain>
<type>s3_plain</type>
<endpoint>https://some_s3_endpoint/state/</endpoint>
<access_key_id>ACCESS_KEY</access_key_id>
<secret_access_key>SECRET_KEY</secret_access_key>
</state_s3_plain>
</disks>
</storage_configuration>
</clickhouse>
keeper_server.log_storage_disk doit être défini sur le nom du disque.
Pour utiliser un disque pour les snapshot, le paramètre
keeper_server.snapshot_storage_disk doit être défini sur le nom du disque.
De plus,
keeper_server.latest_log_storage_disk peut être utilisé pour les logs les plus récents et
keeper_server.latest_snapshot_storage_disk pour les snapshot les plus récents.
Dans ce cas, Keeper déplacera automatiquement les fichiers vers les disques appropriés lors de la création de nouveaux logs ou snapshot.
Pour utiliser un disque pour le fichier d’état, le paramètre
keeper_server.state_storage_disk doit être défini sur le nom du disque.
Le déplacement de fichiers entre disques est sûr et il n’y a aucun risque de perte de données si Keeper s’arrête au milieu du transfert.
Tant que le fichier n’a pas été entièrement déplacé vers le nouveau disque, il n’est pas supprimé de l’ancien.
Lorsque
keeper_server.coordination_settings.force_sync est défini sur
true (
true par défaut), Keeper ne peut pas garantir certaines propriétés pour tous les types de disques.
À l’heure actuelle, seuls les disques de type
local prennent en charge la synchronisation persistante.
Si
force_sync est utilisé,
log_storage_disk doit être un disque
local si
latest_log_storage_disk n’est pas utilisé.
Si
latest_log_storage_disk est utilisé, il doit toujours être un disque
local.
Si
force_sync est désactivé, des disques de tout type peuvent être utilisés dans n’importe quelle configuration.
Voici à quoi pourrait ressembler une configuration de stockage possible pour une instance Keeper :
Cette instance stockera tous les logs, sauf les plus récents, sur le disque
<clickhouse>
<keeper_server>
<log_storage_disk>log_s3_plain</log_storage_disk>
<latest_log_storage_disk>log_local</latest_log_storage_disk>
<snapshot_storage_disk>snapshot_s3_plain</snapshot_storage_disk>
<latest_snapshot_storage_disk>snapshot_local</latest_snapshot_storage_disk>
</keeper_server>
</clickhouse>
log_s3_plain, tandis que le log le plus récent sera stocké sur le disque
log_local.
La même logique s’applique aux snapshot : tous les snapshot, sauf les plus récents, seront stockés sur le disque
snapshot_s3_plain, tandis que le snapshot le plus récent sera stocké sur le disque
snapshot_local.
Si une configuration de disques hiérarchisée est définie (avec des disques distincts pour les fichiers les plus récents), Keeper essaiera de déplacer automatiquement les fichiers vers les disques appropriés au démarrage. La même garantie s’applique que précédemment : tant que le fichier n’a pas été entièrement déplacé vers le nouveau disque, il n’est pas supprimé de l’ancien. Il est donc possible d’effectuer plusieurs redémarrages en toute sécurité. S’il est nécessaire de déplacer des fichiers vers un disque entièrement nouveau (ou de passer d’une configuration à 2 disques à une configuration à disque unique), il est possible d’utiliser plusieurs définitions de
Modifier la configuration des disques
keeper_server.old_snapshot_storage_disk et
keeper_server.old_log_storage_disk.
La configuration suivante montre comment passer de la précédente configuration à 2 disques à une toute nouvelle configuration à disque unique :
Au démarrage, tous les fichiers de log seront déplacés depuis
<clickhouse>
<keeper_server>
<old_log_storage_disk>log_local</old_log_storage_disk>
<old_log_storage_disk>log_s3_plain</old_log_storage_disk>
<log_storage_disk>log_local2</log_storage_disk>
<old_snapshot_storage_disk>snapshot_s3_plain</old_snapshot_storage_disk>
<old_snapshot_storage_disk>snapshot_local</old_snapshot_storage_disk>
<snapshot_storage_disk>snapshot_local2</snapshot_storage_disk>
</keeper_server>
</clickhouse>
log_local et
log_s3_plain vers le disque
log_local2.
De même, tous les fichiers d’instantané seront déplacés depuis
snapshot_local et
snapshot_s3_plain vers le disque
snapshot_local2.
Pour réduire la quantité de données lues sur le disque, Keeper met en cache les entrées de log en mémoire. Si les requêtes sont volumineuses, les entrées de log consomment trop de mémoire ; la quantité de logs mis en cache est donc plafonnée. Cette limite est définie par les deux configs suivantes :
Configuration du cache des logs
latest_logs_cache_size_threshold- taille totale des logs les plus récents stockés dans le cache
commit_logs_cache_size_threshold- taille totale des logs suivants à valider
Vous pouvez utiliser la commande
pfev pour vérifier la quantité de logs lus à partir de chaque cache et d’un fichier.
Vous pouvez également utiliser les métriques du Prometheus endpoint pour suivre la taille actuelle des deux caches.
Keeper peut exposer des métriques pour leur collecte par Prometheus. Paramètres :
Prometheus
endpoint– Endpoint HTTP de collecte des métriques par le serveur Prometheus. Doit commencer par ’/’.
port– Port de
endpoint.
metrics– Indicateur qui active l’exposition des métriques de la table system.metrics.
events– Indicateur qui active l’exposition des métriques de la table system.events.
asynchronous_metrics– Indicateur qui active l’exposition des valeurs actuelles des métriques de la table system.asynchronous_metrics.
Vérifiez (remplacez
<clickhouse>
<listen_host>0.0.0.0</listen_host>
<http_port>8123</http_port>
<tcp_port>9000</tcp_port>
<prometheus>
<endpoint>/metrics</endpoint>
<port>9363</port>
<metrics>true</metrics>
<events>true</events>
<asynchronous_metrics>true</asynchronous_metrics>
</prometheus>
</clickhouse>
127.0.0.1 par l’adresse IP ou le nom d’hôte de votre serveur ClickHouse) :
Voir aussi l’intégration Prometheus de ClickHouse Cloud.
curl 127.0.0.1:9363/metrics
Ce guide présente une configuration simple et minimale de ClickHouse Keeper, ainsi qu’un exemple montrant comment tester des opérations distribuées. Cet exemple s’appuie sur 3 nœuds sous Linux.
Guide d’utilisation de ClickHouse Keeper
1
Configurer les nœuds avec les paramètres de Keeper
-
Installez 3 instances de ClickHouse sur 3 hôtes (
chnode1,
chnode2,
chnode3). (Consultez le Quick Start pour plus de détails sur l’installation de ClickHouse.)
-
Sur chaque nœud, ajoutez l’entrée suivante pour permettre les communications externes via l’interface réseau.
<listen_host>0.0.0.0</listen_host>
-
Ajoutez la configuration ClickHouse Keeper suivante sur les trois serveurs en mettant à jour le paramètre
<server_id>pour chacun d’eux ; pour
chnode1, la valeur serait
1, pour
chnode2, ce serait
2, etc.Voici les paramètres de base utilisés ci-dessus :
<keeper_server> <tcp_port>9181</tcp_port> <server_id>1</server_id> <log_storage_path>/var/lib/clickhouse/coordination/log</log_storage_path> <snapshot_storage_path>/var/lib/clickhouse/coordination/snapshots</snapshot_storage_path> <coordination_settings> <operation_timeout_ms>10000</operation_timeout_ms> <session_timeout_ms>30000</session_timeout_ms> <raft_logs_level>warning</raft_logs_level> </coordination_settings> <raft_configuration> <server> <id>1</id> <hostname>chnode1.domain.com</hostname> <port>9234</port> </server> <server> <id>2</id> <hostname>chnode2.domain.com</hostname> <port>9234</port> </server> <server> <id>3</id> <hostname>chnode3.domain.com</hostname> <port>9234</port> </server> </raft_configuration> </keeper_server>
Paramètre Description Exemple tcp_port port à utiliser par les clients de Keeper 9181, équivalent par défaut de 2181 comme dans ZooKeeper server_id identifiant de chaque serveur ClickHouse Keeper utilisé dans la configuration Raft 1 coordination_settings section des paramètres tels que les timeouts timeouts: 10000, log level: trace server définition du serveur participant liste de la définition de chaque serveur raft_configuration paramètres de chaque serveur dans le cluster Keeper serveur et paramètres pour chacun id identifiant numérique du serveur pour les services Keeper 1 hostname nom d’hôte, IP ou FQDN de chaque serveur du cluster Keeper
chnode1.domain.com
port port d’écoute pour les connexions inter-serveurs de Keeper 9234
-
Activez le composant Zookeeper. Il utilisera le moteur ClickHouse Keeper :
Voici les paramètres de base utilisés ci-dessus :
<zookeeper> <node> <host>chnode1.domain.com</host> <port>9181</port> </node> <node> <host>chnode2.domain.com</host> <port>9181</port> </node> <node> <host>chnode3.domain.com</host> <port>9181</port> </node> </zookeeper>
Paramètre Description Exemple node liste des nœuds pour les connexions à ClickHouse Keeper entrée de configuration pour chaque serveur host nom d’hôte, IP ou FQDN de chaque nœud ClickHouse Keeper
chnode1.domain.com
port port client de ClickHouse Keeper 9181
-
Redémarrez ClickHouse et vérifiez que chaque instance de Keeper est en fonctionnement. Exécutez la commande suivante sur chaque serveur. La commande
ruokrenvoie
imoksi Keeper est en fonctionnement et sain :
# echo ruok | nc localhost 9181; echo imok
-
La base de données
systemcomporte une table nommée
zookeeper, qui contient les détails de vos instances ClickHouse Keeper. Affichons la table :Le tableau ressemble à ceci :
SELECT * FROM system.zookeeper WHERE path IN ('/', '/clickhouse')
┌─name───────┬─value─┬─czxid─┬─mzxid─┬───────────────ctime─┬───────────────mtime─┬─version─┬─cversion─┬─aversion─┬─ephemeralOwner─┬─dataLength─┬─numChildren─┬─pzxid─┬─path────────┐ │ clickhouse │ │ 124 │ 124 │ 2022-03-07 00:49:34 │ 2022-03-07 00:49:34 │ 0 │ 2 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 │ 5693 │ / │ │ task_queue │ │ 125 │ 125 │ 2022-03-07 00:49:34 │ 2022-03-07 00:49:34 │ 0 │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 │ 126 │ /clickhouse │ │ tables │ │ 5693 │ 5693 │ 2022-03-07 00:49:34 │ 2022-03-07 00:49:34 │ 0 │ 3 │ 0 │ 0 │ 0 │ 3 │ 6461 │ /clickhouse │ └────────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────────┴─────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴────────────────┴────────────┴─────────────┴───────┴─────────────┘
2
Configurer un cluster dans ClickHouse
-
Configurons un cluster simple avec 2 shards et une seule réplique sur 2 des nœuds. Le troisième nœud sera utilisé pour atteindre le quorum requis par ClickHouse Keeper. Mettez à jour la configuration sur
chnode1et
chnode2. Le cluster suivant définit 1 shard sur chaque nœud, pour un total de 2 shards sans réplication. Dans cet exemple, une partie des données sera sur un nœud et une autre sur l’autre nœud :
<remote_servers> <cluster_2S_1R> <shard> <replica> <host>chnode1.domain.com</host> <port>9000</port> <user>default</user> <password>ClickHouse123!</password> </replica> </shard> <shard> <replica> <host>chnode2.domain.com</host> <port>9000</port> <user>default</user> <password>ClickHouse123!</password> </replica> </shard> </cluster_2S_1R> </remote_servers>
Paramètre Description Exemple shard liste des répliques dans la définition du cluster liste des répliques pour chaque shard replica liste des paramètres de chaque réplique entrée de configuration pour chaque réplique host nom d’hôte, IP ou FQDN du serveur qui hébergera un shard de réplique
chnode1.domain.com
port port utilisé pour communiquer via le protocole TCP natif 9000 user nom d’utilisateur qui sera utilisé pour s’authentifier auprès des instances du cluster default password mot de passe de l’utilisateur défini pour autoriser les connexions aux instances du cluster
ClickHouse123!
-
Redémarrez ClickHouse et vérifiez que le cluster a bien été créé :
Vous devriez voir votre cluster :
SHOW clusters;
┌─cluster───────┐ │ cluster_2S_1R │ └───────────────┘
3
Créer et tester une table distribuée
-
Créez une nouvelle base de données sur le nouveau cluster à l’aide du client ClickHouse sur
chnode1. La clause
ON CLUSTERcrée automatiquement la base de données sur les deux nœuds.
CREATE DATABASE db1 ON CLUSTER 'cluster_2S_1R';
-
Créez une nouvelle table dans la base de données
db1. Là encore,
ON CLUSTERcrée la table sur les deux nœuds.
CREATE TABLE db1.table1 on cluster 'cluster_2S_1R' ( `id` UInt64, `column1` String ) ENGINE = MergeTree ORDER BY column1
-
Sur le nœud
chnode1, ajoutez quelques lignes :
INSERT INTO db1.table1 (id, column1) VALUES (1, 'abc'), (2, 'def')
-
Ajoutez quelques lignes sur le nœud
chnode2:
INSERT INTO db1.table1 (id, column1) VALUES (3, 'ghi'), (4, 'jkl')
-
Notez que l’exécution d’une instruction
SELECTsur chaque nœud n’affiche que les données présentes sur ce nœud. Par exemple, sur
chnode1:
SELECT * FROM db1.table1Sur
Query id: 7ef1edbc-df25-462b-a9d4-3fe6f9cb0b6d ┌─id─┬─column1─┐ │ 1 │ abc │ │ 2 │ def │ └────┴─────────┘ 2 rows in set. Elapsed: 0.006 sec.
chnode2:
-
SELECT * FROM db1.table1
Query id: c43763cc-c69c-4bcc-afbe-50e764adfcbf ┌─id─┬─column1─┐ │ 3 │ ghi │ │ 4 │ jkl │ └────┴─────────┘
-
Vous pouvez créer une table
Distributedpour représenter les données réparties sur les deux shards. Les tables utilisant le moteur de table
Distributedne stockent pas leurs propres données, mais permettent le traitement distribué des requêtes sur plusieurs serveurs. Les lectures accèdent à tous les shards, et les écritures peuvent être réparties entre eux. Exécutez la requête suivante sur
chnode1:
CREATE TABLE db1.dist_table ( id UInt64, column1 String ) ENGINE = Distributed(cluster_2S_1R,db1,table1)
-
Notez qu’une requête sur
dist_tablerenvoie les quatre lignes de données provenant des deux shards :
SELECT * FROM db1.dist_table
Query id: 495bffa0-f849-4a0c-aeea-d7115a54747a ┌─id─┬─column1─┐ │ 1 │ abc │ │ 2 │ def │ └────┴─────────┘ ┌─id─┬─column1─┐ │ 3 │ ghi │ │ 4 │ jkl │ └────┴─────────┘ 4 rows in set. Elapsed: 0.018 sec.
Ce guide a montré comment configurer un cluster à l’aide de ClickHouse Keeper. Avec ClickHouse Keeper, vous pouvez configurer des clusters et définir des tables distribuées qui peuvent être répliquées sur plusieurs shards.
Résumé
Configuration de ClickHouse Keeper avec des chemins uniques
Cette page ne concerne pas ClickHouse Cloud. La procédure décrite ici est automatisée dans les services ClickHouse Cloud.
Cet article explique comment utiliser la macro intégrée
Description
{uuid}
pour créer des entrées uniques dans ClickHouse Keeper ou ZooKeeper. Des
chemins uniques sont utiles lorsque vous créez et supprimez des tables
fréquemment, car cela évite d’avoir à attendre plusieurs minutes que le nettoyage automatique de Keeper
supprime les entrées de chemin, puisque chaque fois qu’un chemin est créé, un nouveau
uuid est utilisé
dans ce chemin ; les chemins ne sont jamais réutilisés.
Un cluster à trois nœuds, configuré avec ClickHouse Keeper sur les trois nœuds et ClickHouse sur deux d’entre eux. Cela donne à ClickHouse Keeper trois nœuds (y compris un nœud d’arbitrage), ainsi qu’un seul shard ClickHouse composé de deux répliques.
Environnement d’exemple
Exemple de configuration du cluster :
|node
|description
chnode1.marsnet.local
|nœud de données - cluster
cluster_1S_2R
chnode2.marsnet.local
|nœud de données - cluster
cluster_1S_2R
chnode3.marsnet.local
|nœud d’arbitrage ClickHouse Keeper
<remote_servers>
<cluster_1S_2R>
<shard>
<replica>
<host>chnode1.marsnet.local</host>
<port>9440</port>
<user>default</user>
<password>ClickHouse123!</password>
<secure>1</secure>
</replica>
<replica>
<host>chnode2.marsnet.local</host>
<port>9440</port>
<user>default</user>
<password>ClickHouse123!</password>
<secure>1</secure>
</replica>
</shard>
</cluster_1S_2R>
</remote_servers>
Procédures pour configurer les tables afin d’utiliser
{uuid}
- Configurez les macros sur chaque serveur exemple pour le serveur 1 :
<macros>
<shard>1</shard>
<replica>replica_1</replica>
</macros>
Notez que nous définissons des macros pour
shard et
replica, mais que
{uuid} n’est pas défini ici — il est intégré et n’a pas besoin d’être défini.
- Créer une base de données
CREATE DATABASE db_uuid
ON CLUSTER 'cluster_1S_2R'
ENGINE Atomic;
CREATE DATABASE db_uuid ON CLUSTER cluster_1S_2R
ENGINE = Atomic
Query id: 07fb7e65-beb4-4c30-b3ef-bd303e5c42b5
┌─host──────────────────┬─port─┬─status─┬─error─┬─num_hosts_remaining─┬─num_hosts_active─┐
│ chnode2.marsnet.local │ 9440 │ 0 │ │ 1 │ 0 │
│ chnode1.marsnet.local │ 9440 │ 0 │ │ 0 │ 0 │
└───────────────────────┴──────┴────────┴───────┴─────────────────────┴──────────────────┘
- Créez une table sur le cluster à l’aide des macros et de
{uuid}
CREATE TABLE db_uuid.uuid_table1 ON CLUSTER 'cluster_1S_2R'
(
id UInt64,
column1 String
)
ENGINE = ReplicatedMergeTree('/clickhouse/tables/{shard}/db_uuid/{uuid}', '{replica}' )
ORDER BY (id);
CREATE TABLE db_uuid.uuid_table1 ON CLUSTER cluster_1S_2R
(
`id` UInt64,
`column1` String
)
ENGINE = ReplicatedMergeTree('/clickhouse/tables/{shard}/db_uuid/{uuid}', '{replica}')
ORDER BY id
Query id: 8f542664-4548-4a02-bd2a-6f2c973d0dc4
┌─host──────────────────┬─port─┬─status─┬─error─┬─num_hosts_remaining─┬─num_hosts_active─┐
│ chnode1.marsnet.local │ 9440 │ 0 │ │ 1 │ 0 │
│ chnode2.marsnet.local │ 9440 │ 0 │ │ 0 │ 0 │
└───────────────────────┴──────┴────────┴───────┴─────────────────────┴──────────────────┘
- Créez une table distribuée
CREATE TABLE db_uuid.dist_uuid_table1 ON CLUSTER 'cluster_1S_2R'
(
id UInt64,
column1 String
)
ENGINE = Distributed('cluster_1S_2R', 'db_uuid', 'uuid_table1' );
CREATE TABLE db_uuid.dist_uuid_table1 ON CLUSTER cluster_1S_2R
(
`id` UInt64,
`column1` String
)
ENGINE = Distributed('cluster_1S_2R', 'db_uuid', 'uuid_table1')
Query id: 3bc7f339-ab74-4c7d-a752-1ffe54219c0e
┌─host──────────────────┬─port─┬─status─┬─error─┬─num_hosts_remaining─┬─num_hosts_active─┐
│ chnode2.marsnet.local │ 9440 │ 0 │ │ 1 │ 0 │
│ chnode1.marsnet.local │ 9440 │ 0 │ │ 0 │ 0 │
└───────────────────────┴──────┴────────┴───────┴─────────────────────┴──────────────────┘
Test
- Insérez des données dans le premier nœud (par exemple
chnode1)
INSERT INTO db_uuid.uuid_table1
( id, column1)
VALUES
( 1, 'abc');
INSERT INTO db_uuid.uuid_table1 (id, column1) FORMAT Values
Query id: 0f178db7-50a6-48e2-9a1b-52ed14e6e0f9
Ok.
1 row in set. Elapsed: 0.033 sec.
- Insérez des données sur le deuxième nœud (par ex.,
chnode2)
INSERT INTO db_uuid.uuid_table1
( id, column1)
VALUES
( 2, 'def');
INSERT INTO db_uuid.uuid_table1 (id, column1) FORMAT Values
Query id: edc6f999-3e7d-40a0-8a29-3137e97e3607
Ok.
1 row in set. Elapsed: 0.529 sec.
- Consulter les enregistrements à l’aide d’une table distribuée
SELECT * FROM db_uuid.dist_uuid_table1;
SELECT *
FROM db_uuid.dist_uuid_table1
Query id: 6cbab449-9e7f-40fe-b8c2-62d46ba9f5c8
┌─id─┬─column1─┐
│ 1 │ abc │
└────┴─────────┘
┌─id─┬─column1─┐
│ 2 │ def │
└────┴─────────┘
2 rows in set. Elapsed: 0.007 sec.
Le chemin de réplication par défaut peut être défini à l’avance à l’aide de macros, en utilisant également
Alternatives
{uuid}
- Définir le chemin par défaut pour les tables sur chaque nœud
<default_replica_path>/clickhouse/tables/{shard}/db_uuid/{uuid}</default_replica_path>
<default_replica_name>{replica}</default_replica_name>
- Créez la table sans paramètres explicites :
CREATE TABLE db_uuid.uuid_table1 ON CLUSTER 'cluster_1S_2R'
(
id UInt64,
column1 String
)
ENGINE = ReplicatedMergeTree
ORDER BY (id);
CREATE TABLE db_uuid.uuid_table1 ON CLUSTER cluster_1S_2R
(
`id` UInt64,
`column1` String
)
ENGINE = ReplicatedMergeTree
ORDER BY id
Query id: ab68cda9-ae41-4d6d-8d3b-20d8255774ee
┌─host──────────────────┬─port─┬─status─┬─error─┬─num_hosts_remaining─┬─num_hosts_active─┐
│ chnode2.marsnet.local │ 9440 │ 0 │ │ 1 │ 0 │
│ chnode1.marsnet.local │ 9440 │ 0 │ │ 0 │ 0 │
└───────────────────────┴──────┴────────┴───────┴─────────────────────┴──────────────────┘
2 rows in set. Elapsed: 1.175 sec.
- Vérifiez qu’il a bien repris les paramètres de la configuration par défaut
SHOW CREATE TABLE db_uuid.uuid_table1;
SHOW CREATE TABLE db_uuid.uuid_table1
CREATE TABLE db_uuid.uuid_table1
(
`id` UInt64,
`column1` String
)
ENGINE = ReplicatedMergeTree('/clickhouse/tables/{shard}/db_uuid/{uuid}', '{replica}')
ORDER BY id
1 row in set. Elapsed: 0.003 sec.
Exemple de commande pour obtenir des informations sur la table et son UUID :
Dépannage
Exemple de commande pour obtenir des informations sur la table dans ZooKeeper à l’aide de l’UUID de la table ci-dessus
SELECT * FROM system.tables
WHERE database = 'db_uuid' AND name = 'uuid_table1';
SELECT * FROM system.zookeeper
WHERE path = '/clickhouse/tables/1/db_uuid/9e8a3cc2-0dec-4438-81a7-c3e63ce2a1cf/replicas';
Pour vérifier : Par exemple,
La base de données doit être
Atomic ; lors d’une mise à niveau depuis une version précédente, la
base de données
default est probablement de type
Ordinary.
SELECT name, engine FROM system.databases WHERE name = 'db_uuid';
SELECT
name,
engine
FROM system.databases
WHERE name = 'db_uuid'
Query id: b047d459-a1d2-4016-bcf9-3e97e30e49c2
┌─name────┬─engine─┐
│ db_uuid │ Atomic │
└─────────┴────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.004 sec.
Reconfiguration dynamique de ClickHouse Keeper
Cette page ne concerne pas ClickHouse Cloud. La procédure décrite ici est automatisée dans les services ClickHouse Cloud.
ClickHouse Keeper prend en charge partiellement la commande ZooKeeper
Description
reconfig
pour la reconfiguration dynamique du cluster si
keeper_server.enable_reconfiguration est activé.
Un nœud virtuel
Si ce paramètre est désactivé, vous pouvez reconfigurer le cluster en modifiant manuellement la section
raft_configuration
de la réplique. Veillez à modifier les fichiers sur toutes les répliques, car seul le leader appliquera les modifications.
Vous pouvez également envoyer une requête
reconfig via n’importe quel client compatible avec ZooKeeper.
/keeper/config contient la dernière configuration du cluster validée au format suivant :
server.id = server_host:server_port[;server_type][;server_priority]
server.id2 = ...
...
- Chaque entrée de serveur est séparée par un saut de ligne.
server_typevaut soit
participant, soit
learner(learner ne participe pas à l’élection du leader).
server_priorityest un entier positif ou nul indiquant quels nœuds doivent être prioritaires lors de l’élection du leader. Une priorité de 0 signifie qu’un serveur ne sera jamais leader.
Vous pouvez utiliser la commande
:) get /keeper/config
server.1=zoo1:9234;participant;1
server.2=zoo2:9234;participant;1
server.3=zoo3:9234;participant;1
reconfig pour ajouter de nouveaux serveurs, supprimer des serveurs existants et modifier la priorité de serveurs existants. Voici quelques exemples (avec
clickhouse-keeper-client) :
Et voici des exemples pour
# Add two new servers
reconfig add "server.5=localhost:123,server.6=localhost:234;learner"
# Remove two other servers
reconfig remove "3,4"
# Change existing server priority to 8
reconfig add "server.5=localhost:5123;participant;8"
kazoo :
Les serveurs dans
# Add two new servers, remove two other servers
reconfig(joining="server.5=localhost:123,server.6=localhost:234;learner", leaving="3,4")
# Change existing server priority to 8
reconfig(joining="server.5=localhost:5123;participant;8", leaving=None)
joining doivent être au format de serveur décrit ci-dessus. Les entrées de serveur doivent être séparées par des virgules.
Lors de l’ajout de nouveaux serveurs, vous pouvez omettre
server_priority (la valeur par défaut est 1) et
server_type (la valeur par défaut
est
participant).
Si vous souhaitez modifier la priorité d’un serveur existant, ajoutez-le à
joining avec la priorité cible.
L’hôte, le port et le type du serveur doivent correspondre à ceux de la configuration du serveur existante.
Les serveurs sont ajoutés et supprimés dans l’ordre d’apparition dans
joining et
leaving.
Toutes les mises à jour de
joining sont traitées avant celles de
leaving.
Il existe quelques points à connaître concernant l’implémentation de la reconfiguration de Keeper :
-
Seule la reconfiguration incrémentielle est prise en charge. Les requêtes avec un
new_membersnon vide sont refusées. L’implémentation de ClickHouse Keeper s’appuie sur l’API NuRaft pour modifier dynamiquement les membres. NuRaft permet d’ajouter un seul serveur ou de supprimer un seul serveur, un à la fois. Cela signifie que chaque modification de la configuration (chaque partie de
joining, chaque partie de
leaving) doit être décidée séparément. Il n’existe donc pas de reconfiguration en bloc, car cela serait trompeur pour les utilisateurs finaux. Il n’est pas non plus possible de modifier le type de serveur (participant/learner), car NuRaft ne le prend pas en charge, et le seul moyen serait de supprimer puis de rajouter le serveur, ce qui serait là encore trompeur.
-
Vous ne pouvez pas utiliser la valeur
znodestatrenvoyée.
-
Le champ
from_versionn’est pas utilisé. Toutes les requêtes avec
from_versiondéfini sont refusées. Cela est dû au fait que
/keeper/configest un nœud virtuel, ce qui signifie qu’il n’est pas stocké dans le stockage persistant, mais généré à la volée à partir de la configuration de nœud spécifiée pour chaque requête. Cette décision a été prise afin de ne pas dupliquer les données, puisque NuRaft stocke déjà cette configuration.
-
Contrairement à ZooKeeper, il n’existe aucun moyen d’attendre la reconfiguration du cluster en soumettant une commande
sync. La nouvelle configuration sera à terme appliquée, mais sans aucune garantie de délai.
-
La commande
reconfigpeut échouer pour diverses raisons. Vous pouvez vérifier l’état du cluster et voir si la mise à jour a été appliquée.
Il est parfois nécessaire d’étendre un nœud Keeper expérimental pour en faire un cluster. Voici la procédure à suivre, étape par étape, pour un cluster de 3 nœuds :
Conversion d’un Keeper mono-nœud en cluster
- IMPORTANT : les nouveaux nœuds doivent être ajoutés par lots inférieurs au quorum actuel, sinon ils éliront un leader entre eux. Dans cet exemple, ils sont ajoutés un par un.
- Le nœud Keeper existant doit avoir le paramètre de configuration
keeper_server.enable_reconfigurationactivé.
- Démarrez un deuxième nœud avec la nouvelle configuration complète du cluster Keeper.
- Une fois démarré, ajoutez-le au nœud 1 à l’aide de
reconfig.
- Démarrez ensuite un troisième nœud et ajoutez-le de la même manière à l’aide de
reconfig.
- Mettez à jour la configuration de
clickhouse-serveren y ajoutant le nouveau nœud Keeper, puis redémarrez-le pour appliquer les modifications.
- Mettez à jour la configuration Raft du nœud 1 et, si nécessaire, redémarrez-le.
Bien que ClickHouse Keeper vise une compatibilité totale avec ZooKeeper, certaines fonctionnalités ne sont pas encore implémentées (même si leur développement est en cours) :
Fonctionnalités non prises en charge
createne prend pas en charge le retour de l’objet
Stat
createne prend pas en charge TTL
addWatchne fonctionne pas avec les watches
PERSISTENT
removeWatchet
removeAllWatchesne sont pas pris en charge
setWatchesn’est pas pris en charge
- La création de znodes de type
CONTAINERn’est pas prise en charge
- L’authentification SASL n’est pas prise en charge