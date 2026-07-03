Page présentant des exemples de déploiement fondés sur les recommandations fournies aux utilisateurs de ClickHouse par l’équipe ClickHouse Support and Services

Les exemples de déploiement de cette section s’appuient sur les recommandations fournies aux utilisateurs de ClickHouse par l’équipe ClickHouse Support and Services. Ce sont des exemples fonctionnels, et nous vous recommandons de les tester puis de les adapter à vos besoins. Vous pourrez peut-être trouver ici un exemple qui correspond exactement à vos besoins.

Nous proposons des « recettes » pour différentes topologies dans le dépôt d’exemples , et nous vous recommandons d’y jeter un œil si les exemples de cette section ne répondent pas exactement à vos besoins.

Une copie des données. ClickHouse a toujours au moins une copie de vos données, le nombre minimal de replicas est donc de un. C’est un point important : vous n’avez peut-être pas l’habitude de considérer la copie d’origine de vos données comme un replica, mais c’est le terme employé dans le code et la documentation de ClickHouse. L’ajout d’un deuxième replica de vos données apporte une tolérance aux pannes.

clé de sharding, que vous définissez lors de la création de la table distribuée. La clé de sharding peut être choisie aléatoirement ou correspondre au résultat d’une rand() comme clé de sharding et fourniront davantage d’informations sur les cas où choisir une autre clé de sharding et sur la manière de le faire. Un sous-ensemble de données. ClickHouse possède toujours au moins un shard pour vos données. Ainsi, si vous ne répartissez pas les données sur plusieurs serveurs, elles seront stockées dans un seul shard. Répartir les données sur plusieurs serveurs permet de distribuer la charge si vous dépassez la capacité d’un seul serveur. Le serveur de destination est déterminé par la, que vous définissez lors de la création de la table distribuée. La clé de sharding peut être choisie aléatoirement ou correspondre au résultat d’une fonction de hachage . Les exemples de déploiement impliquant le sharding utiliserontcomme clé de sharding et fourniront davantage d’informations sur les cas où choisir une autre clé de sharding et sur la manière de le faire.

​ Coordination distribuée

ClickHouse Keeper fournit le système de coordination pour la réplication des données et l’exécution des requêtes DDL distribuées. ClickHouse Keeper est compatible avec Apache ZooKeeper.