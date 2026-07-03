Guide de configuration d’une communication SSL/TLS sécurisée entre ClickHouse et ZooKeeper

Cette page ne concerne pas ClickHouse Cloud . La procédure décrite ici est automatisée dans les services ClickHouse Cloud.

Vous devez spécifier ssl.keyStore.location , ssl.keyStore.password , ssl.trustStore.location et ssl.trustStore.password pour communiquer avec le client ClickHouse via SSL. Ces options sont disponibles à partir de la version 3.5.2 de ZooKeeper.

Vous pouvez ajouter zookeeper.crt aux certificats approuvés.

sudo cp zookeeper.crt /usr/local/share/ca-certificates/zookeeper.crt sudo update-ca-certificates

La section Client de config.xml ressemblera à :

< client > < certificateFile > /etc/clickhouse-server/client.crt </ certificateFile > < privateKeyFile > /etc/clickhouse-server/client.key </ privateKeyFile > < loadDefaultCAFile > true </ loadDefaultCAFile > < cacheSessions > true </ cacheSessions > < disableProtocols > sslv2,sslv3 </ disableProtocols > < preferServerCiphers > true </ preferServerCiphers > < invalidCertificateHandler > < name > RejectCertificateHandler </ name > </ invalidCertificateHandler > </ client >

Ajoutez Zookeeper à la configuration de ClickHouse avec quelques paramètres de cluster et des macros :

< clickhouse > < zookeeper > < node > < host > localhost </ host > < port > 2281 </ port > < secure > 1 </ secure > </ node > </ zookeeper > </ clickhouse >

Démarrez clickhouse-server . Dans les logs, vous devriez voir :

<Trace> ZooKeeper: initialized, hosts: secure://localhost:2281

Le préfixe secure:// indique que la connexion est sécurisée par SSL.

Pour vérifier que le trafic est chiffré, exécutez tcpdump sur le port sécurisé :

tcpdump -i any dst port 2281 -nnXS

Puis exécutez la requête dans clickhouse-client :

SELECT * FROM system . zookeeper WHERE path = '/' ;

Avec une connexion non chiffrée, vous verrez dans la sortie de tcpdump quelque chose comme ceci :

..../zookeeper/quota.

Avec une connexion chiffrée, vous ne devriez pas voir ceci.