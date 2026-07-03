Vous devez spécifier
Cette page ne concerne pas ClickHouse Cloud. La procédure décrite ici est automatisée dans les services ClickHouse Cloud.
ssl.keyStore.location,
ssl.keyStore.password,
ssl.trustStore.location et
ssl.trustStore.password pour communiquer avec le client ClickHouse via SSL. Ces options sont disponibles à partir de la version 3.5.2 de ZooKeeper.
Vous pouvez ajouter
zookeeper.crt aux certificats approuvés.
La section Client de
sudo cp zookeeper.crt /usr/local/share/ca-certificates/zookeeper.crt
sudo update-ca-certificates
config.xml ressemblera à :
Ajoutez Zookeeper à la configuration de ClickHouse avec quelques paramètres de cluster et des macros :
<client>
<certificateFile>/etc/clickhouse-server/client.crt</certificateFile>
<privateKeyFile>/etc/clickhouse-server/client.key</privateKeyFile>
<loadDefaultCAFile>true</loadDefaultCAFile>
<cacheSessions>true</cacheSessions>
<disableProtocols>sslv2,sslv3</disableProtocols>
<preferServerCiphers>true</preferServerCiphers>
<invalidCertificateHandler>
<name>RejectCertificateHandler</name>
</invalidCertificateHandler>
</client>
Démarrez
<clickhouse>
<zookeeper>
<node>
<host>localhost</host>
<port>2281</port>
<secure>1</secure>
</node>
</zookeeper>
</clickhouse>
clickhouse-server. Dans les logs, vous devriez voir :
Le préfixe
<Trace> ZooKeeper: initialized, hosts: secure://localhost:2281
secure:// indique que la connexion est sécurisée par SSL.
Pour vérifier que le trafic est chiffré, exécutez
tcpdump sur le port sécurisé :
Puis exécutez la requête dans
tcpdump -i any dst port 2281 -nnXS
clickhouse-client :
Avec une connexion non chiffrée, vous verrez dans la sortie de
SELECT * FROM system.zookeeper WHERE path = '/';
tcpdump quelque chose comme ceci :
Avec une connexion chiffrée, vous ne devriez pas voir ceci.
..../zookeeper/quota.