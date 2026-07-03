Comme alternative à (1), modifiez le cluster existant et écrivez exclusivement sur le nouveau shard jusqu’à ce que le cluster soit équilibré, en pondérant manuellement les écritures. Cette approche présente les mêmes limites que (1).

Si vous devez rééquilibrer des données existantes et que vos données sont partitionnées, envisagez de détacher les partitions et de les déplacer manuellement vers un autre nœud avant de les rattacher au nouveau shard. Cette méthode est plus manuelle que les techniques suivantes, mais peut être plus rapide et moins gourmande en ressources. Comme il s’agit d’une opération manuelle, il faut donc bien prendre en compte le rééquilibrage des données.