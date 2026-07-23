Démarrer clickhouse-client

Une fois le serveur démarré, ouvrez une nouvelle fenêtre de terminal et exécutez la commande suivante pour lancer clickhouse-client :

./clickhouse client

Vous verrez quelque chose comme ceci :

./clickhouse client ClickHouse client version 24.5.1.117 (official build). Connecting to localhost:9000 as user default. Connected to ClickHouse server version 24.5.1. local-host :)

-C config.xml comme argument de ligne de commande supplémentaire à ./clickhouse server et fournir une configuration plus poussée dans un fichier de configuration. Tous les paramètres de configuration disponibles sont documentés Les données des tables sont stockées dans le répertoire courant et resteront disponibles après un redémarrage du serveur ClickHouse. Si nécessaire, vous pouvez passercomme argument de ligne de commande supplémentaire àet fournir une configuration plus poussée dans un fichier de configuration. Tous les paramètres de configuration disponibles sont documentés ici , ainsi que dans le modèle de fichier de configuration d’exemple

Vous êtes maintenant prêt à envoyer des commandes SQL à ClickHouse !