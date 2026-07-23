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Installer ClickHouse à l’aide de curl
Exécutez la commande suivante pour télécharger un binaire unique pour votre système d’exploitation.
Sous Linux et macOS, cela installe également
curl https://clickhouse.com/ | sh
clickhousectl
dans
~/.local/bin (avec un lien symbolique
chctl) afin que vous puissiez gérer les
versions et serveurs ClickHouse locaux.Pour installer uniquement le binaire
clickhouse sans
clickhousectl, définissez
CLICKHOUSE_ONLY=1 :
curl https://clickhouse.com/ | CLICKHOUSE_ONLY=1 sh
Utilisateurs Mac : si vous obtenez des erreurs indiquant que le développeur du binaire ne peut pas être vérifié, veuillez consulter cette page.
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Démarrer clickhouse-local
clickhouse-local vous permet de traiter des fichiers locaux et distants avec la
puissante syntaxe SQL de ClickHouse, sans configuration. Les données des tables sont stockées
dans un emplacement temporaire, ce qui signifie qu’après un redémarrage de
clickhouse-local,
les tables créées précédemment ne sont plus disponibles.Exécutez la commande suivante pour démarrer clickhouse-local :
./clickhouse
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Démarrer clickhouse-server
Si vous souhaitez conserver les données, exécutez
clickhouse-server. Vous pouvez
démarrer le serveur ClickHouse à l’aide de la commande suivante :
./clickhouse server
4
Démarrer clickhouse-client
Une fois le serveur démarré, ouvrez une nouvelle fenêtre de terminal et exécutez la commande suivante pour lancer
clickhouse-client :
Vous verrez quelque chose comme ceci :
./clickhouse client
Les données des tables sont stockées dans le répertoire courant et resteront disponibles après un redémarrage du serveur ClickHouse. Si nécessaire, vous pouvez passer
./clickhouse client
ClickHouse client version 24.5.1.117 (official build).
Connecting to localhost:9000 as user default.
Connected to ClickHouse server version 24.5.1.
local-host :)
-C config.xml comme argument de ligne de commande supplémentaire à
./clickhouse server
et fournir une configuration plus poussée dans un fichier de configuration.
Tous les paramètres de configuration disponibles sont documentés ici, ainsi que dans le
modèle de fichier de configuration
d’exemple.Vous êtes maintenant prêt à envoyer des commandes SQL à ClickHouse !