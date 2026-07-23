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Si vous n’avez pas besoin d’installer ClickHouse pour un environnement de production, vous pouvez exécuter un script d’installation avec curl. Le script déterminera le binaire adapté à votre système d’exploitation.
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Installer ClickHouse à l’aide de curl

Exécutez la commande suivante pour télécharger un binaire unique pour votre système d’exploitation.
Sous Linux et macOS, cela installe également clickhousectl dans ~/.local/bin (avec un lien symbolique chctl) afin que vous puissiez gérer les versions et serveurs ClickHouse locaux.Pour installer uniquement le binaire clickhouse sans clickhousectl, définissez CLICKHOUSE_ONLY=1 :
Utilisateurs Mac : si vous obtenez des erreurs indiquant que le développeur du binaire ne peut pas être vérifié, veuillez consulter cette page.
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Démarrer clickhouse-local

clickhouse-local vous permet de traiter des fichiers locaux et distants avec la puissante syntaxe SQL de ClickHouse, sans configuration. Les données des tables sont stockées dans un emplacement temporaire, ce qui signifie qu’après un redémarrage de clickhouse-local, les tables créées précédemment ne sont plus disponibles.Exécutez la commande suivante pour démarrer clickhouse-local :
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Démarrer clickhouse-server

Si vous souhaitez conserver les données, exécutez clickhouse-server. Vous pouvez démarrer le serveur ClickHouse à l’aide de la commande suivante :
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Démarrer clickhouse-client

Une fois le serveur démarré, ouvrez une nouvelle fenêtre de terminal et exécutez la commande suivante pour lancer clickhouse-client :
Vous verrez quelque chose comme ceci :
Les données des tables sont stockées dans le répertoire courant et resteront disponibles après un redémarrage du serveur ClickHouse. Si nécessaire, vous pouvez passer -C config.xml comme argument de ligne de commande supplémentaire à ./clickhouse server et fournir une configuration plus poussée dans un fichier de configuration. Tous les paramètres de configuration disponibles sont documentés ici, ainsi que dans le modèle de fichier de configuration d’exemple.Vous êtes maintenant prêt à envoyer des commandes SQL à ClickHouse !
Le Quick Start vous guide à travers les étapes de création de tables et d’insertion de données.
Dernière modification le 23 juillet 2026