Configurer les nœuds ClickHouse

​ Configuration du serveur

Modifiez maintenant chaque fichier de configuration vide config.xml situé dans fs/volumes/clickhouse-{}/etc/clickhouse-server/config.d . Les lignes surlignées ci-dessous doivent être adaptées à chaque nœud :

< clickhouse replace = "true" > < logger > < level > debug </ level > < log > /var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.log </ log > < errorlog > /var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.err.log </ errorlog > < size > 1000M </ size > < count > 3 </ count > </ logger > < display_name > cluster_2S_2R node 1 </ display_name > < listen_host > 0.0.0.0 </ listen_host > < http_port > 8123 </ http_port > < tcp_port > 9000 </ tcp_port > < user_directories > < users_xml > < path > users.xml </ path > </ users_xml > < local_directory > < path > /var/lib/clickhouse/access/ </ path > </ local_directory > </ user_directories > < distributed_ddl > < path > /clickhouse/task_queue/ddl </ path > </ distributed_ddl > < remote_servers > < cluster_2S_2R > < shard > < internal_replication > true </ internal_replication > < replica > < host > clickhouse-01 </ host > < port > 9000 </ port > </ replica > < replica > < host > clickhouse-03 </ host > < port > 9000 </ port > </ replica > </ shard > < shard > < internal_replication > true </ internal_replication > < replica > < host > clickhouse-02 </ host > < port > 9000 </ port > </ replica > < replica > < host > clickhouse-04 </ host > < port > 9000 </ port > </ replica > </ shard > </ cluster_2S_2R > </ remote_servers > < zookeeper > < node > < host > clickhouse-keeper-01 </ host > < port > 9181 </ port > </ node > < node > < host > clickhouse-keeper-02 </ host > < port > 9181 </ port > </ node > < node > < host > clickhouse-keeper-03 </ host > < port > 9181 </ port > </ node > </ zookeeper > < macros > < shard > 01 </ shard > < replica > 01 </ replica > </ macros > </ clickhouse >

Chaque section du fichier de configuration ci-dessus est expliquée plus en détail ci-dessous.

​ Réseau et journalisation

La communication externe via l’interface réseau est activée en configurant le paramètre listen host. Cela garantit que l’hôte du serveur ClickHouse est accessible depuis d’autres hôtes :

< listen_host > 0.0.0.0 </ listen_host >

Le port de l’API HTTP est configuré sur 8123 :

< http_port > 8123 </ http_port >

Le port TCP utilisé pour la communication via le protocole natif de ClickHouse entre clickhouse-client et d’autres outils natifs de ClickHouse, ainsi qu’entre clickhouse-server et d’autres clickhouse-servers, est défini sur 9000 :

< tcp_port > 9000 </ tcp_port >

La configuration de la journalisation est définie dans le bloc <logger> . Cet exemple de configuration vous fournit un journal de débogage avec rotation à 1000 Mo, trois fois :

< logger > < level > debug </ level > < log > /var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.log </ log > < errorlog > /var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.err.log </ errorlog > < size > 1000M </ size > < count > 3 </ count > </ logger >

Pour plus d’informations sur la configuration de la journalisation, consultez les commentaires inclus dans le fichier de configuration ClickHouse par défaut.

​ Configuration du cluster

La configuration du cluster est définie dans le bloc <remote_servers> . Le nom du cluster cluster_2S_2R y est défini.

Le bloc <cluster_2S_2R></cluster_2S_2R> définit la disposition du cluster, à l’aide des paramètres <shard></shard> et <replica></replica> , et sert de modèle pour les requêtes DDL distribuées, c’est-à-dire les requêtes qui s’exécutent sur l’ensemble du cluster via la clause ON CLUSTER . Par défaut, les requêtes DDL distribuées sont autorisées, mais peuvent également être désactivées avec le paramètre allow_distributed_ddl_queries .

internal_replication est défini sur true afin que les données ne soient écrites que sur l’une des répliques.

< remote_servers > <!-- cluster name (should not contain dots) --> < cluster_2S_2R > <!-- <allow_distributed_ddl_queries>false</allow_distributed_ddl_queries> --> < shard > <!-- Optional. Whether to write data to just one of the replicas. Default: false (write data to all replicas). --> < internal_replication > true </ internal_replication > < replica > < host > clickhouse-01 </ host > < port > 9000 </ port > </ replica > < replica > < host > clickhouse-03 </ host > < port > 9000 </ port > </ replica > </ shard > < shard > < internal_replication > true </ internal_replication > < replica > < host > clickhouse-02 </ host > < port > 9000 </ port > </ replica > < replica > < host > clickhouse-04 </ host > < port > 9000 </ port > </ replica > </ shard > </ cluster_2S_2R > </ remote_servers >

La section <cluster_2S_2R></cluster_2S_2R> définit le layout du cluster et sert de template pour les requêtes DDL distribuées, c’est-à-dire les requêtes qui s’exécutent sur l’ensemble du cluster à l’aide de la clause ON CLUSTER .

​ Configuration de Keeper

La section <ZooKeeper> indique à ClickHouse où ClickHouse Keeper (ou ZooKeeper) est en cours d’exécution. Comme nous utilisons un cluster ClickHouse Keeper, chaque <node> du cluster doit être spécifié, avec son hostname et son numéro de port via les tags <host> et <port> respectivement.

La configuration de ClickHouse Keeper est présentée à l’étape suivante du tutoriel.

< zookeeper > < node > < host > clickhouse-keeper-01 </ host > < port > 9181 </ port > </ node > < node > < host > clickhouse-keeper-02 </ host > < port > 9181 </ port > </ node > < node > < host > clickhouse-keeper-03 </ host > < port > 9181 </ port > </ node > </ zookeeper >

Bien qu’il soit possible d’exécuter ClickHouse Keeper sur le même serveur que ClickHouse Server, en production, nous recommandons vivement d’exécuter ClickHouse Keeper sur des hôtes dédiés.

​ Configuration des macros

Par ailleurs, la section <macros> permet de définir des substitutions de paramètres pour les tables répliquées. Celles-ci sont répertoriées dans system.macros et permettent d’utiliser des substitutions telles que {shard} et {replica} dans les requêtes.

< macros > < shard > 01 </ shard > < replica > 01 </ replica > </ macros >

​ Configuration utilisateur

Modifiez maintenant chaque fichier de configuration vide users.xml situé dans fs/volumes/clickhouse-{}/etc/clickhouse-server/users.d avec le contenu suivant :

/users.d/users.xml <? xml version = "1.0" ?> < clickhouse replace = "true" > < profiles > < default > < max_memory_usage > 10000000000 </ max_memory_usage > < use_uncompressed_cache > 0 </ use_uncompressed_cache > < load_balancing > in_order </ load_balancing > < log_queries > 1 </ log_queries > </ default > </ profiles > < users > < default > < access_management > 1 </ access_management > < profile > default </ profile > < networks > < ip > ::/0 </ ip > </ networks > < quota > default </ quota > < access_management > 1 </ access_management > < named_collection_control > 1 </ named_collection_control > < show_named_collections > 1 </ show_named_collections > < show_named_collections_secrets > 1 </ show_named_collections_secrets > </ default > </ users > < quotas > < default > < interval > < duration > 3600 </ duration > < queries > 0 </ queries > < errors > 0 </ errors > < result_rows > 0 </ result_rows > < read_rows > 0 </ read_rows > < execution_time > 0 </ execution_time > </ interval > </ default > </ quotas > </ clickhouse >

Dans cet exemple, l’utilisateur par défaut est configuré sans mot de passe par souci de simplicité. En pratique, cette pratique est déconseillée.