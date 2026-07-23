L’authentification des utilisateurs par SSL est prise en charge avec les interfaces https , native , mysql et postgresql .

Les nœuds ClickHouse doivent avoir <verificationMode>strict</verificationMode> défini pour une authentification sécurisée (même si relaxed fonctionne à des fins de test).

Si vous utilisez AWS NLB avec l’interface MySQL, vous devez demander au support AWS d’activer l’option non documentée suivante :