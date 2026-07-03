Ce guide donne un aperçu de ce à quoi vous attendre, sur les plans fonctionnel et opérationnel, dans ClickHouse Cloud.

Ce guide donne un aperçu de ce à quoi vous attendre, sur les plans fonctionnel et opérationnel, dans ClickHouse Cloud. Bien que ClickHouse Cloud repose sur la distribution ClickHouse open-source, il peut y avoir certaines différences d’architecture et d’implémentation. Vous pourriez trouver intéressant et utile, pour le contexte, ce billet de blog sur la manière dont nous avons conçu ClickHouse Cloud

​ Architecture de ClickHouse Cloud

ClickHouse Cloud réduit considérablement la complexité opérationnelle et le coût d’exploitation de ClickHouse à grande échelle. Inutile de dimensionner votre déploiement à l’avance, de configurer la réplication pour assurer la haute disponibilité, de répartir manuellement vos données en segments, d’augmenter la capacité de vos serveurs lorsque votre charge de travail augmente, ou de la réduire lorsque vous ne les utilisez pas — nous nous en chargeons pour vous.

Ces avantages découlent des choix architecturaux à la base de ClickHouse Cloud :

La capacité de calcul et le stockage sont dissociés et peuvent donc être mis à l’échelle automatiquement de manière indépendante, ce qui vous évite de surprovisionner le stockage ou la capacité de calcul dans des configurations d’instance statiques.

Le stockage hiérarchisé sur stockage objet et la mise en cache multiniveau offrent une évolutivité pratiquement illimitée et un bon rapport prix-performances, ce qui vous évite de dimensionner votre capacité de stockage à l’avance et de vous soucier de coûts de stockage élevés.

La haute disponibilité est activée par défaut et la réplication est gérée de manière transparente, ce qui vous permet de vous concentrer sur le développement de vos applications ou l’analyse de vos données.

La mise à l’échelle automatique pour les charges de travail continues et variables est activée par défaut, ce qui vous évite de dimensionner votre service à l’avance, d’augmenter la capacité de vos serveurs lorsque votre charge de travail augmente, ou de réduire manuellement leur capacité lorsque l’activité diminue

La mise en veille transparente pour les charges de travail intermittentes est activée par défaut. Nous mettons automatiquement en pause vos ressources de calcul après une période d’inactivité et les redémarrons de manière transparente lorsqu’une nouvelle requête arrive, ce qui vous évite de payer pour des ressources inactives.

Les contrôles avancés de mise à l’échelle permettent de définir un maximum d’auto-scaling pour mieux maîtriser les coûts, ou un minimum d’auto-scaling afin de réserver des ressources de calcul pour les applications ayant des exigences de performance spécifiques.

ClickHouse Cloud donne accès à un ensemble sélectionné de fonctionnalités de la version open source de ClickHouse. Les tableaux ci-dessous décrivent certaines fonctionnalités actuellement désactivées dans ClickHouse Cloud.

​ Moteurs de base de données et moteurs de table

Shared* correspondant. Vous n’avez pas à ajouter vous-même le préfixe Shared ou Replicated . ClickHouse Cloud est, par défaut, un service hautement disponible et répliqué, basé sur la famille de moteurs de table SharedMergeTree . Lorsque vous créez une table avec un moteur standard de la famille MergeTree, Cloud le remplace automatiquement par le moteurcorrespondant. Vous n’avez pas à ajouter vous-même le préfixeou

Vous indiquez Cloud utilise MergeTree (ou aucun moteur) SharedMergeTree ReplacingMergeTree SharedReplacingMergeTree SummingMergeTree SharedSummingMergeTree AggregatingMergeTree SharedAggregatingMergeTree CollapsingMergeTree SharedCollapsingMergeTree VersionedCollapsingMergeTree SharedVersionedCollapsingMergeTree GraphiteMergeTree SharedGraphiteMergeTree

Les moteurs Replicated* sont convertis en leurs équivalents Shared* . Cette substitution est visible dans SHOW CREATE TABLE , qui affiche le moteur Shared* même si votre instruction spécifiait la variante non préfixée.

Les moteurs suivants sont également pris en charge et utilisés tels quels :

URL

View

MaterializedView

GenerateRandom

Null

Buffer

Memory

Deltalake

Hudi

MySQL

MongoDB

NATS

RabbitMQ

PostgreSQL

S3

Kafka

ClickHouse Cloud prend en charge HTTPS, les interfaces natives et le MySQL wire protocol . D’autres interfaces, comme Postgres, seront bientôt prises en charge.

Les dictionnaires sont un moyen courant d’accélérer les recherches dans ClickHouse. ClickHouse Cloud prend actuellement en charge les dictionnaires issus de PostgreSQL, MySQL, de serveurs ClickHouse distants et locaux, de Redis, de MongoDB et de sources HTTP.

​ Requêtes fédérées

Nous prenons en charge les requêtes fédérées ClickHouse pour la communication entre clusters dans le cloud, ainsi que pour la communication avec des clusters ClickHouse externes autogérés. ClickHouse Cloud prend actuellement en charge les requêtes fédérées à l’aide des moteurs d’intégration suivants :

Deltalake

Hudi

MySQL

MongoDB

NATS

RabbitMQ

PostgreSQL

S3

Les requêtes fédérées avec certains moteurs de base de données et moteurs de table externes, comme SQLite, ODBC, JDBC, Redis, HDFS et Hive, ne sont pas encore prises en charge.

​ Fonctions définies par l’utilisateur

Les fonctions définies par l’utilisateur dans ClickHouse Cloud sont actuellement en bêta publique

​ Comportement des paramètres

Important Les UDFs dans ClickHouse Cloud n’héritent pas des paramètres définis au niveau utilisateur. Elles s’exécutent avec les paramètres système par défaut.

Cela signifie :

Les paramètres de session (définis via l’instruction SET ) ne sont pas transmis au contexte d’exécution des UDFs

) ne sont pas transmis au contexte d’exécution des UDFs Les paramètres du profil utilisateur ne sont pas hérités par les UDFs

Les paramètres définis au niveau de la requête ne s’appliquent pas lors de l’exécution des UDFs

​ Fonctionnalités expérimentales

Les fonctionnalités expérimentales sont désactivées dans les services ClickHouse Cloud afin de garantir la stabilité des déploiements de services.

​ Collections nommées

Les collections nommées ne sont pas prises en charge actuellement dans ClickHouse Cloud.

​ Valeurs par défaut et considérations opérationnelles

Voici les paramètres par défaut des services ClickHouse Cloud. Dans certains cas, ces paramètres sont définis de manière fixe afin de garantir le bon fonctionnement du service ; dans d’autres, ils peuvent être ajustés.

​ Limites opérationnelles

La valeur par défaut du paramètre max_parts_in_total pour les tables MergeTree a été abaissée de 100 000 à 10 000. Cette modification s’explique par le fait que nous avons observé qu’un grand nombre de data parts peut entraîner un démarrage lent des services dans le cloud. Un grand nombre de parts indique généralement une clé de partitionnement trop granulaire, généralement choisie par inadvertance et à éviter. Cette nouvelle valeur par défaut permettra de détecter ces cas plus tôt.

Ce paramètre serveur a été augmenté de 100 à 1000 par rapport à la valeur par défaut afin de permettre davantage de requêtes concurrentes. Cela se traduira par nombre de répliques * 1,000 requêtes concurrentes pour les services des niveaux d’offre proposés. 1000 requêtes concurrentes pour le service du niveau Basic, limité à une seule réplique, et 1000+ pour Scale et Enterprise, selon le nombre de répliques configurées.

Ce paramètre a été augmenté par rapport à 50 Go afin de permettre la suppression de tables/partitions jusqu’à 1 To.

​ Paramètres système

ClickHouse Cloud est optimisé pour des charges de travail variables ; c’est pourquoi la plupart des paramètres système ne sont pas configurables à l’heure actuelle. Nous ne pensons pas qu’il soit nécessaire d’ajuster les paramètres système pour la plupart des utilisateurs, mais si vous avez des questions sur le réglage avancé du système, veuillez contacter ClickHouse Cloud Support.

​ Administration avancée de la sécurité

Dans le cadre de la création du service ClickHouse, nous créons une base de données par défaut, ainsi que l’utilisateur par défaut, qui dispose d’autorisations étendues sur cette base de données. Cet utilisateur initial peut créer des utilisateurs supplémentaires et leur attribuer des autorisations sur cette base de données. En revanche, la possibilité d’activer dans la base de données les fonctionnalités de sécurité suivantes à l’aide de l’authentification Kerberos, LDAP ou par certificat SSL X.509 n’est pas prise en charge pour le moment.

​ Feuille de route