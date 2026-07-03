Le serveur HTTP peut être utilisé pour authentifier les utilisateurs de ClickHouse. L’authentification HTTP ne peut être utilisée que comme authentificateur externe pour des utilisateurs existants, définis dans
Cette page ne s’applique pas à ClickHouse Cloud. La fonctionnalité décrite ici n’est pas disponible dans les services ClickHouse Cloud. Consultez le guide ClickHouse Compatibilité Cloud pour plus d’informations.
users.xml ou dans les chemins locaux de contrôle d’accès. Actuellement, seul le schéma d’authentification Basic utilisant la méthode GET est pris en charge.
Pour définir un serveur d’authentification HTTP, vous devez ajouter la section
Définition du serveur d’authentification HTTP
http_authentication_servers à
config.xml.
Exemple
Notez que vous pouvez définir plusieurs serveurs HTTP dans la section
<clickhouse>
<!- ... -->
<http_authentication_servers>
<basic_auth_server>
<uri>http://localhost:8000/auth</uri>
<connection_timeout_ms>1000</connection_timeout_ms>
<receive_timeout_ms>1000</receive_timeout_ms>
<send_timeout_ms>1000</send_timeout_ms>
<max_tries>3</max_tries>
<retry_initial_backoff_ms>50</retry_initial_backoff_ms>
<retry_max_backoff_ms>1000</retry_max_backoff_ms>
<forward_headers>
<name>Custom-Auth-Header-1</name>
<name>Custom-Auth-Header-2</name>
</forward_headers>
</basic_auth_server>
</http_authentication_servers>
</clickhouse>
http_authentication_servers en leur attribuant des noms distincts.
Paramètres
uri- URI utilisée pour effectuer la requête d’authentification
connection_timeout_ms- Par défaut : 1000 ms.
receive_timeout_ms- Par défaut : 1000 ms.
send_timeout_ms- Par défaut : 1000 ms.
max_tries- Nombre maximal de tentatives pour effectuer une requête d’authentification. Par défaut : 3
retry_initial_backoff_ms- Intervalle initial de backoff lors d’une nouvelle tentative. Par défaut : 50 ms
retry_max_backoff_ms- Intervalle maximal de backoff. Par défaut : 1000 ms
Pour activer l’authentification HTTP pour l’utilisateur, indiquez la section
Activation de l’authentification HTTP dans
Activation de l’authentification HTTP dans
users.xml
http_authentication au lieu de
password ou d’autres sections similaires dans la définition de l’utilisateur.
Paramètres :
server- Nom du serveur d’authentification HTTP configuré dans le fichier principal
config.xml, comme décrit précédemment.
scheme- Schéma d’authentification HTTP. Seul
Basicest actuellement pris en charge. Par défaut : Basic
users.xml) :
<clickhouse>
<!- ... -->
<my_user>
<!- ... -->
<http_authentication>
<server>basic_server</server>
<scheme>basic</scheme>
</http_authentication>
</test_user_2>
</clickhouse>
Notez que l’authentification HTTP ne peut pas être utilisée avec un autre mécanisme d’authentification. La présence d’une autre section, telle que
password, en plus de
http_authentication, forcera ClickHouse à s’arrêter.
Lorsque la fonctionnalité de contrôle d’accès et de gestion des comptes pilotés par SQL est activée dans ClickHouse, il est également possible de créer, à l’aide d’instructions SQL, des utilisateurs identifiés par authentification HTTP.
Activer l’authentification HTTP avec SQL
…ou
CREATE USER my_user IDENTIFIED WITH HTTP SERVER 'basic_server' SCHEME 'Basic'
Basic est utilisé par défaut en l’absence de définition explicite du schéma d’authentification
CREATE USER my_user IDENTIFIED WITH HTTP SERVER 'basic_server'
Si le corps de la réponse d’un serveur d’authentification HTTP est au format JSON et contient le sous-objet
Transmission des paramètres de session
settings, ClickHouse essaiera d’interpréter ses paires clé-valeur comme des valeurs de type chaîne et de les appliquer comme paramètres de session à la session en cours de l’utilisateur authentifié. Si l’analyse échoue, le corps de la réponse du serveur sera ignoré.