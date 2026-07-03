Les utilisateurs ClickHouse existants et correctement configurés peuvent être authentifiés via le protocole d’authentification Kerberos. À l’heure actuelle, Kerberos ne peut être utilisé comme authentificateur externe que pour des utilisateurs existants, définis dans
Cette page ne s’applique pas à ClickHouse Cloud. La fonctionnalité décrite ici n’est pas disponible dans les services ClickHouse Cloud. Consultez le guide ClickHouse Compatibilité Cloud pour plus d’informations.
users.xml ou dans les chemins locaux de contrôle d’accès. Ces utilisateurs ne peuvent utiliser que des requêtes HTTP et doivent pouvoir s’authentifier à l’aide du mécanisme GSS-SPNEGO.
Avec cette approche, Kerberos doit être configuré sur le système et activé dans la configuration de ClickHouse.
Pour activer Kerberos, il faut inclure la section
activation de Kerberos dans ClickHouse
kerberos dans
config.xml. Cette section peut contenir des paramètres supplémentaires.
Paramètres
-
principal- nom canonique du service principal qui sera obtenu et utilisé lors de l’acceptation des contextes de sécurité.
- Ce paramètre est facultatif ; s’il est omis, le principal par défaut sera utilisé.
-
realm- realm utilisé pour limiter l’authentification aux seules requêtes dont le realm de l’initiateur correspond.
- Ce paramètre est facultatif ; s’il est omis, aucun filtrage supplémentaire par realm ne sera appliqué.
-
keytab- chemin vers le fichier keytab du service.
- Ce paramètre est facultatif ; s’il est omis, le chemin vers le fichier keytab du service doit être défini dans la variable d’environnement
KRB5_KTNAME.
- Ce paramètre est facultatif ; s’il est omis, le chemin vers le fichier keytab du service doit être défini dans la variable d’environnement
config.xml) :
Avec un principal spécifié :
<clickhouse>
<!- ... -->
<kerberos />
</clickhouse>
Avec filtrage par domaine Kerberos :
<clickhouse>
<!- ... -->
<kerberos>
<principal>HTTP/clickhouse.example.com@EXAMPLE.COM</principal>
</kerberos>
</clickhouse>
<clickhouse>
<!- ... -->
<kerberos>
<realm>EXAMPLE.COM</realm>
</kerberos>
</clickhouse>
Vous ne pouvez définir qu’une seule section
kerberos. La présence de plusieurs sections
kerberos entraînera la désactivation de l’authentification Kerberos dans ClickHouse.
Les sections
principal et
realm ne peuvent pas être spécifiées en même temps. La présence simultanée des sections
principal et
realm entraînera la désactivation de l’authentification Kerberos dans ClickHouse.
Kerberos peut être utilisé comme méthode pour vérifier l’identité des utilisateurs définis localement (utilisateurs définis dans
Kerberos comme authentificateur externe pour les utilisateurs existants
users.xml ou dans les chemins locaux de contrôle d’accès). Actuellement, seules les requêtes via l’interface HTTP peuvent être authentifiées avec Kerberos (via le mécanisme GSS-SPNEGO).
Le format du nom de principal Kerberos suit généralement ce modèle :
- primary/instance@REALM
Pour activer l’authentification Kerberos pour l’utilisateur, spécifiez la section
Activation de Kerberos dans
Activation de Kerberos dans
users.xml
kerberos au lieu de
password ou d’une section similaire dans la définition de l’utilisateur.
Paramètres :
realm- un realm utilisé pour limiter l’authentification aux seules requêtes dont le realm de l’initiateur correspond.
- Ce paramètre est facultatif ; s’il est omis, aucun filtrage supplémentaire par realm ne sera appliqué.
users.xml) :
<clickhouse>
<!- ... -->
<users>
<!- ... -->
<my_user>
<!- ... -->
<kerberos>
<realm>EXAMPLE.COM</realm>
</kerberos>
</my_user>
</users>
</clickhouse>
Notez que l’authentification Kerberos ne peut pas être utilisée en parallèle d’un autre mécanisme d’authentification. La présence de toute autre section, comme
password en plus de
kerberos, entraînera l’arrêt de ClickHouse.
RappelNotez que désormais, une fois que l’utilisateur
my_user utilise
kerberos, Kerberos doit être activé dans le fichier principal
config.xml, comme décrit précédemment.
Lorsque le contrôle d’accès et la gestion des comptes pilotés par SQL sont activés dans ClickHouse, il est également possible de créer avec des instructions SQL des utilisateurs identifiés par Kerberos.
Activation de Kerberos via SQL
…ou, sans filtrage par realm :
CREATE USER my_user IDENTIFIED WITH kerberos REALM 'EXAMPLE.COM'
CREATE USER my_user IDENTIFIED WITH kerberos