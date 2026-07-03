Les utilisateurs ClickHouse existants et correctement configurés peuvent être authentifiés à l’aide du protocole d’authentification Kerberos.

Cette page ne s’applique pas à ClickHouse Cloud . La fonctionnalité décrite ici n’est pas disponible dans les services ClickHouse Cloud. Consultez le guide ClickHouse Compatibilité Cloud pour plus d’informations.

Les utilisateurs ClickHouse existants et correctement configurés peuvent être authentifiés via le protocole d’authentification Kerberos.

À l’heure actuelle, Kerberos ne peut être utilisé comme authentificateur externe que pour des utilisateurs existants, définis dans users.xml ou dans les chemins locaux de contrôle d’accès. Ces utilisateurs ne peuvent utiliser que des requêtes HTTP et doivent pouvoir s’authentifier à l’aide du mécanisme GSS-SPNEGO.

Avec cette approche, Kerberos doit être configuré sur le système et activé dans la configuration de ClickHouse.

​ activation de Kerberos dans ClickHouse

Pour activer Kerberos, il faut inclure la section kerberos dans config.xml . Cette section peut contenir des paramètres supplémentaires.

principal - nom canonique du service principal qui sera obtenu et utilisé lors de l’acceptation des contextes de sécurité. Ce paramètre est facultatif ; s’il est omis, le principal par défaut sera utilisé.

realm - realm utilisé pour limiter l’authentification aux seules requêtes dont le realm de l’initiateur correspond. Ce paramètre est facultatif ; s’il est omis, aucun filtrage supplémentaire par realm ne sera appliqué.

keytab - chemin vers le fichier keytab du service. Ce paramètre est facultatif ; s’il est omis, le chemin vers le fichier keytab du service doit être défini dans la variable d’environnement KRB5_KTNAME .



Exemple (à placer dans config.xml ) :

< clickhouse > <!- ... --> < kerberos /> </ clickhouse >

Avec un principal spécifié :

< clickhouse > <!- ... --> < kerberos > < principal > HTTP/clickhouse.example.com@EXAMPLE.COM </ principal > </ kerberos > </ clickhouse >

Avec filtrage par domaine Kerberos :

< clickhouse > <!- ... --> < kerberos > < realm > EXAMPLE.COM </ realm > </ kerberos > </ clickhouse >

Vous ne pouvez définir qu’une seule section kerberos . La présence de plusieurs sections kerberos entraînera la désactivation de l’authentification Kerberos dans ClickHouse.

Les sections principal et realm ne peuvent pas être spécifiées en même temps. La présence simultanée des sections principal et realm entraînera la désactivation de l’authentification Kerberos dans ClickHouse.

​ Kerberos comme authentificateur externe pour les utilisateurs existants

Kerberos peut être utilisé comme méthode pour vérifier l’identité des utilisateurs définis localement (utilisateurs définis dans users.xml ou dans les chemins locaux de contrôle d’accès). Actuellement, seules les requêtes via l’interface HTTP peuvent être authentifiées avec Kerberos (via le mécanisme GSS-SPNEGO).

Le format du nom de principal Kerberos suit généralement ce modèle :

primary/instance@REALM

La partie /instance peut apparaître zéro, une ou plusieurs fois. La partie primary du nom de principal canonique de l’initiateur doit correspondre au nom d’utilisateur authentifié avec Kerberos pour que l’authentification réussisse.

​ Activation de Kerberos dans users.xml

Pour activer l’authentification Kerberos pour l’utilisateur, spécifiez la section kerberos au lieu de password ou d’une section similaire dans la définition de l’utilisateur.

Paramètres :

realm - un realm utilisé pour limiter l’authentification aux seules requêtes dont le realm de l’initiateur correspond. Ce paramètre est facultatif ; s’il est omis, aucun filtrage supplémentaire par realm ne sera appliqué.

- un realm utilisé pour limiter l’authentification aux seules requêtes dont le realm de l’initiateur correspond.

Exemple (à placer dans users.xml ) :

< clickhouse > <!- ... --> < users > <!- ... --> < my_user > <!- ... --> < kerberos > < realm > EXAMPLE.COM </ realm > </ kerberos > </ my_user > </ users > </ clickhouse >

Notez que l’authentification Kerberos ne peut pas être utilisée en parallèle d’un autre mécanisme d’authentification. La présence de toute autre section, comme password en plus de kerberos , entraînera l’arrêt de ClickHouse.

Rappel Notez que désormais, une fois que l’utilisateur my_user utilise kerberos , Kerberos doit être activé dans le fichier principal config.xml , comme décrit précédemment.

​ Activation de Kerberos via SQL

Lorsque le contrôle d’accès et la gestion des comptes pilotés par SQL sont activés dans ClickHouse, il est également possible de créer avec des instructions SQL des utilisateurs identifiés par Kerberos.

CREATE USER my_user IDENTIFIED WITH kerberos REALM 'EXAMPLE.COM'

…ou, sans filtrage par realm :