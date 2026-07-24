CREATE USER ... IDENTIFIED WITH jwt, et toute tentative en ce sens provoque une exception. Les utilisateurs JWT sont entièrement gérés par le cycle de vie du jeton.
Le flux d’authentification fonctionne comme suit :
Vue d’ensemble
- Un client présente un JWT signé via l’un des mécanismes de transport pris en charge (en-tête HTTP
Authorization: Bearer, protocole natif TCP ou champ gRPC
jwt).
- ClickHouse valide la signature du jeton.
- Les claims obligatoires (
exp,
iat,
iss,
sub,
aud) sont vérifiés.
- Un utilisateur éphémère est créé en mémoire avec des droits d’accès dérivés des claims de jeton
clickhouse:grantset
clickhouse:roles, recoupés avec une limite d’autorisations.
- Lorsque le jeton expire, une tâche de garbage collection en arrière-plan supprime l’utilisateur.
Claim du jeton
Chaque JWT présenté à ClickHouse doit contenir les claims suivants :
Claims obligatoires
Le claim d’en-tête
|Claim
|Description
alg
|Algorithme de signature (claim d’en-tête). Valeurs prises en charge :
HS256,
RS256,
ES256.
exp
|Heure d’expiration. Définit le
valid_until de l’utilisateur éphémère.
iat
|Heure d’émission. Utilisée pour empêcher la réutilisation d’anciens jetons pour la même identité.
iss
|Émetteur. Comparé à l’émetteur attendu du fournisseur.
sub
|Sujet. Devient une partie du nom d’utilisateur généré.
aud
|Audience. Comparée à l’audience attendue du fournisseur.
kid (ID de clé) est également requis lorsque la résolution de clés basée sur JWKS est utilisée.
Le mode JWKS prend uniquement en charge les clés RSAAlors que les fournisseurs à clé statique acceptent
HS256,
RS256 ou
ES256, les fournisseurs basés sur JWKS n’acceptent que les JWK dont le
kty est
RSA (c.-à-d. les jetons signés avec
RS256). Les jetons signés avec des clés HMAC (
HS256) ou EC (
ES256) ne peuvent pas être vérifiés via un endpoint JWKS et seront rejetés.
Autres claims reconnues
|Claim
|Description
nbf
|Instant « not before ». Ce claim n’est pas obligatoire, mais s’il est présent, les jetons sont rejetés avant cet instant.
jti
|Réservé. Accepté dans les jetons, mais n’est actuellement ni validé ni utilisé.
Claims facultatifs
|Claim
|Nom par défaut
|Description
|Privilèges
clickhouse:grants
|Un tableau JSON de fragments SQL
GRANT, par exemple
["SELECT ON db.*", "INSERT ON db.table1"]. Chaque élément est interprété comme le corps d’une instruction
GRANT.
|Rôles
clickhouse:roles
|Un tableau JSON de noms de rôles à attribuer, par exemple
["analyst", "reader"].
|Les noms de claim par défaut peuvent être redéfinis avec des noms de claim personnalisés si votre fournisseur d’identité utilise des conventions de nommage différentes.
Exemple de jeton, d’en-tête et de charge utile
{
"alg": "RS256",
"kid": "my-key-id"
}
{
"iss": "https://idp.example.com",
"sub": "jane.doe",
"aud": "my-clickhouse-cluster",
"exp": 1719504000,
"iat": 1719500400,
"clickhouse:grants": ["SELECT ON analytics.*", "INSERT ON analytics.events"],
"clickhouse:roles": ["analyst"]
}
Les utilisateurs JWT se distinguent des utilisateurs ClickHouse classiques à plusieurs égards importants.
Comportement des utilisateurs éphémères
Chaque utilisateur JWT se voit attribuer un UUID déterministe calculé à partir des claims
Identité et nommage
iss,
sub et
aud. Cet UUID est stable d’une connexion à l’autre. Un utilisateur qui se connecte plusieurs fois avec des jetons différents (mais avec le même émetteur, le même sujet et la même audience) obtient toujours le même UUID.
Le nom d’utilisateur, en revanche, est volatile. Il est construit comme suit :
Le
JWT::<subject>::<claims_hash>
<claims_hash> est un hash dérivé des claims
iss,
sub et
aud, ainsi que des claims
clickhouse:roles et
clickhouse:grants. Les claims
iss et
aud n’interviennent que via ce hash ; ils ne sont plus intégrés directement dans le préfixe visible du nom d’utilisateur. Cela permet de conserver un nom compact et lisible lorsque
iss/
aud sont de longues URL opaques d’IdP (par exemple, Microsoft Entra ou Okta), tout en garantissant que des tuples
(iss, sub, aud) distincts et des ensembles
clickhouse:roles /
clickhouse:grants distincts correspondent à des noms distincts et stables. Les claims qui n’entrent pas dans le calcul du hash (par exemple
iat,
exp,
nbf ou des claims personnalisés sans rapport) ne modifient pas le nom d’utilisateur.
La partie
<claims_hash> change chaque fois que les claims
clickhouse:roles ou
clickhouse:grants changent. Cela signifie que des jetons avec des ensembles de rôles ou de grants différents produisent des noms d’utilisateur différents, même pour la même identité.
Les droits d’accès effectifs sont calculés comme suit :
Droits d’accès
Ici,
effective_rights = permission_limit ∩ (token_grants ∪ token_roles)
permission_limit correspond à l’ensemble des droits d’accès détenus par un rôle ou un utilisateur de référence, configuré comme limite supérieure. Les droits demandés par le jeton qui dépassent cette limite sont silencieusement supprimés.
ClickHouse suit la claim
Fraîcheur du jeton
iat (issued-at) du jeton authentifié le plus récemment pour chaque identité stable. Si un jeton dont le
iat est identique à la valeur enregistrée ou lui est antérieur est présenté, le serveur réutilise l’utilisateur éphémère existant sans réévaluer les claims. Cela empêche d’anciens jetons de réduire les autorisations d’un utilisateur.
Les utilisateurs éphémères sont créés lorsqu’un jeton est authentifié pour la première fois, puis supprimés par une tâche de garbage collection exécutée en arrière-plan une fois
Durée de vie et garbage collection
valid_until (dérivé de
exp) dépassé. L’intervalle du GC est défini par le paramètre
gc_interval (par défaut : 5 minutes).
Entre deux exécutions du GC, les utilisateurs expirés peuvent encore apparaître dans
system.users, mais ne peuvent plus s’authentifier.
Comme l’UUID est stable, vous pouvez attribuer des profils de paramètres, des quotas, des politiques d’accès aux lignes et des politiques de masquage des colonnes à un utilisateur JWT à l’aide d’instructions SQL. Ces attributions sont conservées dans le stockage du contrôle d’accès (sur disque ou dans ZooKeeper) et restent valides après l’expiration du jeton et une nouvelle authentification. Identifiez l’utilisateur par son nom d’utilisateur actuel :
Attributions d’accès persistantes
ALTER SETTINGS PROFILE my_profile ADD TO 'JWT::jane.doe::<claims_hash>';
Notez que
Le nom d’utilisateur et l’UUID d’une identité donnée se trouvent dans les colonnes
name et
id de
system.users tant que l’utilisateur est actif.
ALTER USER ne fonctionne pas directement sur les utilisateurs JWT, car ils sont en lecture seule. Pour attribuer des profils de paramètres, des quotas ou des politiques, utilisez les instructions
ALTER SETTINGS PROFILE,
ALTER QUOTA ou
ALTER ROW POLICY comme indiqué ci-dessus.
Différences avec les utilisateurs classiques
|Fonctionnalité
|Utilisateurs JWT
|Utilisateurs classiques
|Création
|Automatique à partir des claims du jeton
|Instruction
CREATE USER
|Stockage
|En mémoire uniquement (éphémère)
|Disque, ZooKeeper ou fichier de configuration
CREATE USER ... IDENTIFIED WITH jwt
|Non pris en charge (génère une exception)
|Tous les autres types d’authentification sont pris en charge
ALTER USER /
DROP USER
|Non pris en charge
|Pris en charge
|Sauvegarde et restauration
|Non incluses
|Incluses
|Nom d’utilisateur
|Généré automatiquement, volatil
|Défini par l’administrateur, fixe
|UUID
|Déterministe à partir de
iss+
sub+
aud
|Aléatoire au moment de la création
|Durée de vie
|Limitée par le
exp du jeton
|Jusqu’à suppression explicite
|Droits d’accès
|Dérivés des claims du jeton, plafonnés par la limite de permissions
|Accordés explicitement via
GRANT
|Restrictions d’hôte
|Configuration réseau propre au fournisseur
|Clause
HOST par utilisateur
|Profils de paramètres
|Attribuables par UUID (persistants)
|Configurables directement
|Quotas et politiques de lignes
|Attribuables par UUID (persistants)
|Configurables directement
|Rôles par défaut
|Non configurables
|Configurables
Lorsqu’un utilisateur JWT éphémère crée une vue avec
Vues avec SQL SECURITY DEFINER
SQL SECURITY DEFINER, le serveur crée automatiquement une copie fantôme permanente de l’utilisateur pour faire office de définisseur de la vue. Cet utilisateur fantôme :
- A pour nom
<original_jwt_username>:definer
- A
NO_AUTHENTICATION(ne peut pas être utilisé pour se connecter)
- Conserve les mêmes droits d’accès que l’utilisateur JWT d’origine au moment de la création de la vue
Utilisation du client
Utilisez le flag
Passer directement un jeton
--jwt avec
clickhouse-client pour vous authentifier à l’aide d’un jeton obtenu au préalable :
clickhouse-client --host your-instance.clickhouse.cloud --secure --jwt '<your_jwt_token>'
Les options
--jwt et
--user sont mutuellement exclusives. Lorsque
--jwt est spécifié, le nom d’utilisateur est déduit du jeton.
Envoyez le jeton sous forme de Bearer token dans l’en-tête
Interface HTTP
Authorization :
curl -H 'Authorization: Bearer <your_jwt_token>' \
'https://your-instance.clickhouse.cloud:8443/?query=SELECT+currentUser()'
Le
Connexion OAuth2 par code d’appareil
clickhouse-client prend en charge un flux interactif de code d’appareil OAuth2 via l’option
--login. Pour les endpoints ClickHouse Cloud, le client effectue automatiquement un échange de jeton afin d’obtenir un JWT spécifique à ClickHouse. Les jetons sont renouvelés de manière transparente pendant la session. Lorsqu’un nouveau jeton est obtenu, le client se reconnecte automatiquement.
clickhouse-client --host your-instance.clickhouse.cloud --login
Chaque service ClickHouse Cloud inclut un authentificateur JWT prédéfini, utilisé par la SQL Console et le flux
Authentificateur JWT intégré à ClickHouse Cloud
--login de
clickhouse-client. Cet authentificateur est configuré comme suit :
L’authentificateur intégré a une limite d’autorisations définie sur le rôle
|Paramètre
|Valeur
iss (émetteur)
ClickHouse
aud (audience)
|L’UUID du service (visible dans l’URL de la Cloud Console)
sub (sujet)
|L’adresse e-mail de votre compte ClickHouse Cloud
default_role et l’utilisateur
default. Cela signifie que les droits effectifs de tout utilisateur JWT résultent de l’intersection avec les grants accordés à ces deux entités : un token ne peut donc jamais obtenir plus de privilèges que ce que
default_role et
default sont autorisés à faire.
Vous n’avez rien à configurer pour utiliser cet authentificateur. Il est provisionné automatiquement lors de la création du service.
Lorsqu’une requête est redirigée vers un autre segment ou une autre réplique, le jeton JWT est inclus dans le protocole de communication interserveur. Le nœud distant réauthentifie le jeton de manière autonome, en créant son propre utilisateur éphémère.
Communication interserveur
Dépannage
- Aucun droit d’accès accordé : Le rôle ou l’utilisateur référencé peut ne pas avoir les grants requis. Assurez-vous que les rôles référencés dans
clickhouse:rolesexistent et incluent les grants appropriés.
- Jeton rejeté : Vérifiez que
iss,
audet l’algorithme de signature de votre jeton correspondent à ce qu’attend le fournisseur JWT. Si JWKS est utilisé, assurez-vous que le
kiddu jeton correspond à une clé du jeu de clés du fournisseur.
- L’utilisateur disparaît entre les requêtes : Les utilisateurs éphémères sont supprimés après l’expiration du jeton. Utilisez un client prenant en charge le renouvellement du jeton (par exemple, le mode
--login) pour les sessions de longue durée.
CREATE USER ... IDENTIFIED WITH jwtéchoue : C’est normal. Les utilisateurs JWT ne peuvent pas être créés via DDL. Leur gestion repose entièrement sur le cycle de vie du jeton.