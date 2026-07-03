Guide de configuration de l’authentification LDAP dans ClickHouse

Cette page ne s’applique pas à ClickHouse Cloud . La fonctionnalité décrite ici n’est pas disponible dans les services ClickHouse Cloud. Consultez le guide ClickHouse Compatibilité Cloud pour plus d’informations.

Le serveur LDAP peut être utilisé pour authentifier les utilisateurs de ClickHouse. Il existe deux approches possibles :

Utiliser LDAP comme authentificateur externe pour des utilisateurs existants, définis dans users.xml ou dans les chemins local du contrôle d’accès.

ou dans les chemins local du contrôle d’accès. Utiliser LDAP comme répertoire d’utilisateurs externe et autoriser l’authentification d’utilisateurs non définis localement s’ils existent sur le serveur LDAP.

Pour ces deux approches, un serveur LDAP nommé en interne doit être défini dans la config de ClickHouse afin que d’autres parties de la config puissent s’y référer.

​ Définition d’un serveur LDAP

Pour définir un serveur LDAP, vous devez ajouter la section ldap_servers au fichier config.xml .

Exemple

< clickhouse > <!- ... --> < ldap_servers > <!- Typical LDAP server. --> < my_ldap_server > < host > localhost </ host > < port > 636 </ port > < bind_dn > uid={user_name},ou=users,dc=example,dc=com </ bind_dn > < verification_cooldown > 300 </ verification_cooldown > < follow_referrals > false </ follow_referrals > < enable_tls > yes </ enable_tls > < tls_minimum_protocol_version > tls1.2 </ tls_minimum_protocol_version > < tls_require_cert > demand </ tls_require_cert > < tls_cert_file > /path/to/tls_cert_file </ tls_cert_file > < tls_key_file > /path/to/tls_key_file </ tls_key_file > < tls_ca_cert_file > /path/to/tls_ca_cert_file </ tls_ca_cert_file > < tls_ca_cert_dir > /path/to/tls_ca_cert_dir </ tls_ca_cert_dir > < tls_cipher_suite > ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:AES256-GCM-SHA384 </ tls_cipher_suite > </ my_ldap_server > <!- Typical Active Directory with configured user DN detection for further role mapping. --> < my_ad_server > < host > localhost </ host > < port > 389 </ port > < bind_dn > EXAMPLE\{user_name} </ bind_dn > < user_dn_detection > < base_dn > CN=Users,DC=example,DC=com </ base_dn > < search_filter > ( & (objectClass=user)(sAMAccountName={user_name})) </ search_filter > </ user_dn_detection > < enable_tls > no </ enable_tls > </ my_ad_server > </ ldap_servers > </ clickhouse >

Notez que vous pouvez définir plusieurs serveurs LDAP dans la section ldap_servers , en leur attribuant des noms distincts.

Paramètres

Paramètre Par défaut Description host — Nom d’hôte ou adresse IP du serveur LDAP. Ce paramètre est obligatoire et ne peut pas être vide. port 636 / 389 Port du serveur LDAP. La valeur par défaut est 636 si enable_tls est défini sur yes , sinon 389 . bind_dn — Modèle utilisé pour construire le DN à utiliser pour le bind. Le DN résultant est construit en remplaçant toutes les sous-chaînes {user_name} du modèle par le nom d’utilisateur réel à chaque tentative d’authentification. auth_dn_prefix — Déprécié. Alternative à bind_dn . Ne peut pas être utilisé avec bind_dn . Lorsqu’il est spécifié, le bind DN est construit comme auth_dn_prefix + {user_name} + auth_dn_suffix . Par exemple, définir auth_dn_prefix sur uid= et auth_dn_suffix sur ,ou=users,dc=example,dc=com revient à définir bind_dn sur uid={user_name},ou=users,dc=example,dc=com . auth_dn_suffix — Déprécié. Voir auth_dn_prefix . verification_cooldown 0 Période, en secondes, après une tentative de bind réussie, pendant laquelle l’utilisateur est considéré comme authentifié avec succès pour toutes les requêtes suivantes sans contacter le serveur LDAP. Indiquez 0 pour désactiver la mise en cache et forcer le contact avec le serveur LDAP pour chaque requête d’authentification. follow_referrals false Indicateur permettant à la bibliothèque cliente LDAP de suivre automatiquement les referrals LDAP renvoyés par le serveur. Principalement pertinent pour les environnements Microsoft Active Directory, où les recherches de sous-arborescence à partir d’un base DN de haut niveau (par exemple DC=example,DC=com ) peuvent renvoyer des referrals/références de recherche (par exemple DC=DomainDnsZones,... ). Définissez cette valeur sur true uniquement si vous avez explicitement besoin de recherches inter-partitions. enable_tls yes Indicateur qui active l’utilisation d’une connexion sécurisée au serveur LDAP. Indiquez no pour le protocole ldap:// en texte brut (non recommandé), yes pour le protocole LDAP sur SSL/TLS ldaps:// (recommandé), ou starttls pour le protocole StartTLS legacy (protocole ldap:// en texte brut, ensuite mis à niveau vers TLS). tls_minimum_protocol_version tls1.2 Version minimale du protocole SSL/TLS. Valeurs acceptées : ssl2 , ssl3 , tls1.0 , tls1.1 , tls1.2 . tls_require_cert demand Comportement de vérification du certificat du pair SSL/TLS. Valeurs acceptées : never , allow , try , demand . tls_cert_file — Chemin vers le fichier de certificat. tls_key_file — Chemin vers le fichier de clé du certificat. tls_ca_cert_file — Chemin vers le fichier du certificat d’autorité de certification. tls_ca_cert_dir — Chemin vers le répertoire contenant les certificats d’autorité de certification. tls_cipher_suite — Suite de chiffrement autorisée (notation OpenSSL). search_limit 256 Nombre maximal d’entrées pouvant être renvoyées par les requêtes de recherche LDAP effectuées par cette définition de serveur (pour la détection du user DN et le mappage des rôles).

Sous-paramètres de user_dn_detection

Section contenant les paramètres de recherche LDAP permettant de détecter le user DN réel de l’utilisateur lié. Ceci est principalement utilisé dans les filtres de recherche pour le mappage ultérieur des rôles lorsque le serveur est Active Directory. Le user DN résultant sera utilisé lors du remplacement des sous-chaînes {user_dn} partout où elles sont autorisées. Par défaut, le user DN est défini comme étant égal au bind DN, mais une fois la recherche effectuée, il sera mis à jour avec la valeur réelle du user DN détecté.

Paramètre Par défaut Description base_dn — Modèle utilisé pour construire le base DN de la recherche LDAP. Le DN résultant est construit en remplaçant toutes les sous-chaînes {user_name} et {bind_dn} du modèle par le nom d’utilisateur réel et le bind DN pendant la recherche LDAP. scope subtree Portée de la recherche LDAP. Valeurs acceptées : base , one_level , children , subtree . search_filter — Modèle utilisé pour construire le filtre de recherche LDAP. Le filtre résultant est construit en remplaçant toutes les sous-chaînes {user_name} , {bind_dn} et {base_dn} du modèle par le nom d’utilisateur réel, le bind DN et le base DN pendant la recherche LDAP. Notez que les caractères spéciaux doivent être correctement échappés en XML.

​ Authentificateur LDAP externe

Un serveur LDAP distant peut être utilisé comme méthode de vérification des mots de passe pour des utilisateurs définis localement (utilisateurs définis dans users.xml ou dans les chemins locaux du contrôle d’accès). Pour cela, indiquez le nom d’un serveur LDAP précédemment défini à la place de password ou de sections similaires dans la définition de l’utilisateur.

bind_dn dans la À chaque tentative de connexion, ClickHouse essaie d’effectuer un “bind” sur le DN spécifié par le paramètredans la définition du serveur LDAP à l’aide des informations d’identification fournies et, en cas de succès, l’utilisateur est considéré comme authentifié. Cette méthode est souvent appelée méthode de “simple bind”.

Exemple

< clickhouse > <!- ... --> < users > <!- ... --> < my_user > <!- ... --> < ldap > < server > my_ldap_server </ server > </ ldap > </ my_user > </ users > </ clickhouse >

Notez que l’utilisateur my_user est associé à my_ldap_server . Ce serveur LDAP doit être configuré dans le fichier principal config.xml , comme décrit précédemment.

Query CREATE USER my_user IDENTIFIED WITH ldap SERVER 'my_ldap_server' ;

​ Répertoire d’utilisateurs LDAP externe

ldap , à l’intérieur de la section users_directories du fichier config.xml . En plus des utilisateurs définis localement, un serveur LDAP distant peut être utilisé comme source de définitions d’utilisateurs. Pour ce faire, spécifiez le nom du serveur LDAP défini précédemment (voir Définition du serveur LDAP ) dans la section, à l’intérieur de la sectiondu fichier

roles seront attribués à l’utilisateur. De plus, une recherche LDAP peut être effectuée, et les résultats peuvent être transformés et traités comme des noms de rôles, puis attribués à l’utilisateur si la section role_mapping est également configurée. Tout cela implique que le À chaque tentative de connexion, ClickHouse essaie de trouver la définition de l’utilisateur localement et de l’authentifier comme d’habitude. Si l’utilisateur n’est pas défini, ClickHouse part du principe que sa définition existe dans le répertoire LDAP externe et tente d’effectuer un “bind” sur le DN spécifié du serveur LDAP à l’aide des informations d’identification fournies. En cas de succès, l’utilisateur sera considéré comme existant et authentifié. Les rôles de la liste spécifiée dans la sectionseront attribués à l’utilisateur. De plus, une recherche LDAP peut être effectuée, et les résultats peuvent être transformés et traités comme des noms de rôles, puis attribués à l’utilisateur si la sectionest également configurée. Tout cela implique que le Contrôle d’accès et gestion des comptes , piloté par SQL, est activé et que les rôles sont créés à l’aide de l’instruction CREATE ROLE

Exemple

À placer dans config.xml .

< clickhouse > <!- ... --> < user_directories > <!- Typical LDAP server. --> < ldap > < server > my_ldap_server </ server > < roles > < my_local_role1 /> < my_local_role2 /> </ roles > < role_mapping > < base_dn > ou=groups,dc=example,dc=com </ base_dn > < scope > subtree </ scope > < search_filter > ( & (objectClass=groupOfNames)(member={bind_dn})) </ search_filter > < attribute > cn </ attribute > < prefix > clickhouse_ </ prefix > </ role_mapping > </ ldap > <!- Typical Active Directory with role mapping that relies on the detected user DN. --> < ldap > < server > my_ad_server </ server > < role_mapping > < base_dn > CN=Users,DC=example,DC=com </ base_dn > < attribute > CN </ attribute > < scope > subtree </ scope > < search_filter > ( & (objectClass=group)(member={user_dn})) </ search_filter > < prefix > clickhouse_ </ prefix > </ role_mapping > </ ldap > </ user_directories > </ clickhouse >

my_ldap_server , référencé dans la section ldap à l’intérieur de la section user_directories , doit être un serveur LDAP défini au préalable et configuré dans config.xml (voir Notez que, référencé dans la sectionà l’intérieur de la section, doit être un serveur LDAP défini au préalable et configuré dans(voir Définition du serveur LDAP ).

Paramètres

Paramètre Par défaut Description server — L’un des noms de serveurs LDAP définis dans la section de config ldap_servers ci-dessus. Ce paramètre est obligatoire et ne peut pas être vide. roles — Section contenant une liste de rôles définis localement qui seront attribués à chaque utilisateur récupéré depuis le serveur LDAP. Si aucun rôle n’est spécifié ici ou attribué lors du mappage des rôles (ci-dessous), l’utilisateur ne pourra effectuer aucune action après l’authentification.

Sous-paramètres de role_mapping

search_filter et du nom de l’utilisateur connecté. Pour chaque entrée trouvée lors de cette recherche, la valeur de l’attribut spécifié est extraite. Pour chaque valeur d’attribut ayant le préfixe spécifié, le préfixe est supprimé et le reste de la valeur devient le nom d’un rôle local défini dans ClickHouse, qui doit avoir été créé au préalable par l’instruction role_mapping peuvent être définies dans une même section ldap . Elles seront toutes appliquées. Section contenant les paramètres de recherche LDAP et les règles de correspondance. Lorsqu’un utilisateur s’authentifie, alors que la connexion LDAP est toujours active, une recherche LDAP est effectuée à l’aide deet du nom de l’utilisateur connecté. Pour chaque entrée trouvée lors de cette recherche, la valeur de l’attribut spécifié est extraite. Pour chaque valeur d’attribut ayant le préfixe spécifié, le préfixe est supprimé et le reste de la valeur devient le nom d’un rôle local défini dans ClickHouse, qui doit avoir été créé au préalable par l’instruction CREATE ROLE . Plusieurs sectionspeuvent être définies dans une même section. Elles seront toutes appliquées.