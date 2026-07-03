Le serveur LDAP peut être utilisé pour authentifier les utilisateurs de ClickHouse. Il existe deux approches possibles :
Cette page ne s’applique pas à ClickHouse Cloud. La fonctionnalité décrite ici n’est pas disponible dans les services ClickHouse Cloud. Consultez le guide ClickHouse Compatibilité Cloud pour plus d’informations.
- Utiliser LDAP comme authentificateur externe pour des utilisateurs existants, définis dans
users.xmlou dans les chemins local du contrôle d’accès.
- Utiliser LDAP comme répertoire d’utilisateurs externe et autoriser l’authentification d’utilisateurs non définis localement s’ils existent sur le serveur LDAP.
Pour définir un serveur LDAP, vous devez ajouter la section
Définition d’un serveur LDAP
ldap_servers au fichier
config.xml.
Exemple
Notez que vous pouvez définir plusieurs serveurs LDAP dans la section
<clickhouse>
<!- ... -->
<ldap_servers>
<!- Typical LDAP server. -->
<my_ldap_server>
<host>localhost</host>
<port>636</port>
<bind_dn>uid={user_name},ou=users,dc=example,dc=com</bind_dn>
<verification_cooldown>300</verification_cooldown>
<follow_referrals>false</follow_referrals>
<enable_tls>yes</enable_tls>
<tls_minimum_protocol_version>tls1.2</tls_minimum_protocol_version>
<tls_require_cert>demand</tls_require_cert>
<tls_cert_file>/path/to/tls_cert_file</tls_cert_file>
<tls_key_file>/path/to/tls_key_file</tls_key_file>
<tls_ca_cert_file>/path/to/tls_ca_cert_file</tls_ca_cert_file>
<tls_ca_cert_dir>/path/to/tls_ca_cert_dir</tls_ca_cert_dir>
<tls_cipher_suite>ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:AES256-GCM-SHA384</tls_cipher_suite>
</my_ldap_server>
<!- Typical Active Directory with configured user DN detection for further role mapping. -->
<my_ad_server>
<host>localhost</host>
<port>389</port>
<bind_dn>EXAMPLE\{user_name}</bind_dn>
<user_dn_detection>
<base_dn>CN=Users,DC=example,DC=com</base_dn>
<search_filter>(&(objectClass=user)(sAMAccountName={user_name}))</search_filter>
</user_dn_detection>
<enable_tls>no</enable_tls>
</my_ad_server>
</ldap_servers>
</clickhouse>
ldap_servers, en leur attribuant des noms distincts.
Paramètres
Sous-paramètres de
|Paramètre
|Par défaut
|Description
host
|—
|Nom d’hôte ou adresse IP du serveur LDAP. Ce paramètre est obligatoire et ne peut pas être vide.
port
636 /
389
|Port du serveur LDAP. La valeur par défaut est
636 si
enable_tls est défini sur
yes, sinon
389.
bind_dn
|—
|Modèle utilisé pour construire le DN à utiliser pour le bind. Le DN résultant est construit en remplaçant toutes les sous-chaînes
{user_name} du modèle par le nom d’utilisateur réel à chaque tentative d’authentification.
auth_dn_prefix
|—
|Déprécié. Alternative à
bind_dn. Ne peut pas être utilisé avec
bind_dn. Lorsqu’il est spécifié, le bind DN est construit comme
auth_dn_prefix + {user_name} + auth_dn_suffix. Par exemple, définir
auth_dn_prefix sur
uid= et
auth_dn_suffix sur
,ou=users,dc=example,dc=com revient à définir
bind_dn sur
uid={user_name},ou=users,dc=example,dc=com.
auth_dn_suffix
|—
|Déprécié. Voir
auth_dn_prefix.
verification_cooldown
0
|Période, en secondes, après une tentative de bind réussie, pendant laquelle l’utilisateur est considéré comme authentifié avec succès pour toutes les requêtes suivantes sans contacter le serveur LDAP. Indiquez
0 pour désactiver la mise en cache et forcer le contact avec le serveur LDAP pour chaque requête d’authentification.
follow_referrals
false
|Indicateur permettant à la bibliothèque cliente LDAP de suivre automatiquement les referrals LDAP renvoyés par le serveur. Principalement pertinent pour les environnements Microsoft Active Directory, où les recherches de sous-arborescence à partir d’un base DN de haut niveau (par exemple
DC=example,DC=com) peuvent renvoyer des referrals/références de recherche (par exemple
DC=DomainDnsZones,...). Définissez cette valeur sur
true uniquement si vous avez explicitement besoin de recherches inter-partitions.
enable_tls
yes
|Indicateur qui active l’utilisation d’une connexion sécurisée au serveur LDAP. Indiquez
no pour le protocole
ldap:// en texte brut (non recommandé),
yes pour le protocole LDAP sur SSL/TLS
ldaps:// (recommandé), ou
starttls pour le protocole StartTLS legacy (protocole
ldap:// en texte brut, ensuite mis à niveau vers TLS).
tls_minimum_protocol_version
tls1.2
|Version minimale du protocole SSL/TLS. Valeurs acceptées :
ssl2,
ssl3,
tls1.0,
tls1.1,
tls1.2.
tls_require_cert
demand
|Comportement de vérification du certificat du pair SSL/TLS. Valeurs acceptées :
never,
allow,
try,
demand.
tls_cert_file
|—
|Chemin vers le fichier de certificat.
tls_key_file
|—
|Chemin vers le fichier de clé du certificat.
tls_ca_cert_file
|—
|Chemin vers le fichier du certificat d’autorité de certification.
tls_ca_cert_dir
|—
|Chemin vers le répertoire contenant les certificats d’autorité de certification.
tls_cipher_suite
|—
|Suite de chiffrement autorisée (notation OpenSSL).
search_limit
256
|Nombre maximal d’entrées pouvant être renvoyées par les requêtes de recherche LDAP effectuées par cette définition de serveur (pour la détection du user DN et le mappage des rôles).
user_dn_detection
Section contenant les paramètres de recherche LDAP permettant de détecter le user DN réel de l’utilisateur lié. Ceci est principalement utilisé dans les filtres de recherche pour le mappage ultérieur des rôles lorsque le serveur est Active Directory. Le user DN résultant sera utilisé lors du remplacement des sous-chaînes
{user_dn} partout où elles sont autorisées. Par défaut, le user DN est défini comme étant égal au bind DN, mais une fois la recherche effectuée, il sera mis à jour avec la valeur réelle du user DN détecté.
|Paramètre
|Par défaut
|Description
base_dn
|—
|Modèle utilisé pour construire le base DN de la recherche LDAP. Le DN résultant est construit en remplaçant toutes les sous-chaînes
{user_name} et
{bind_dn} du modèle par le nom d’utilisateur réel et le bind DN pendant la recherche LDAP.
scope
subtree
|Portée de la recherche LDAP. Valeurs acceptées :
base,
one_level,
children,
subtree.
search_filter
|—
|Modèle utilisé pour construire le filtre de recherche LDAP. Le filtre résultant est construit en remplaçant toutes les sous-chaînes
{user_name},
{bind_dn} et
{base_dn} du modèle par le nom d’utilisateur réel, le bind DN et le base DN pendant la recherche LDAP. Notez que les caractères spéciaux doivent être correctement échappés en XML.
Un serveur LDAP distant peut être utilisé comme méthode de vérification des mots de passe pour des utilisateurs définis localement (utilisateurs définis dans
Authentificateur LDAP externe
users.xml ou dans les chemins locaux du contrôle d’accès). Pour cela, indiquez le nom d’un serveur LDAP précédemment défini à la place de
password ou de sections similaires dans la définition de l’utilisateur.
À chaque tentative de connexion, ClickHouse essaie d’effectuer un “bind” sur le DN spécifié par le paramètre
bind_dn dans la définition du serveur LDAP à l’aide des informations d’identification fournies et, en cas de succès, l’utilisateur est considéré comme authentifié. Cette méthode est souvent appelée méthode de “simple bind”.
Exemple
Notez que l’utilisateur
<clickhouse>
<!- ... -->
<users>
<!- ... -->
<my_user>
<!- ... -->
<ldap>
<server>my_ldap_server</server>
</ldap>
</my_user>
</users>
</clickhouse>
my_user est associé à
my_ldap_server. Ce serveur LDAP doit être configuré dans le fichier principal
config.xml, comme décrit précédemment.
Lorsque la fonctionnalité Contrôle d’accès et gestion des comptes pilotée par SQL est activée, les utilisateurs authentifiés par des serveurs LDAP peuvent également être créés à l’aide de l’instruction CREATE USER.
Query
CREATE USER my_user IDENTIFIED WITH ldap SERVER 'my_ldap_server';
En plus des utilisateurs définis localement, un serveur LDAP distant peut être utilisé comme source de définitions d’utilisateurs. Pour ce faire, spécifiez le nom du serveur LDAP défini précédemment (voir Définition du serveur LDAP) dans la section
Répertoire d’utilisateurs LDAP externe
ldap, à l’intérieur de la section
users_directories du fichier
config.xml.
À chaque tentative de connexion, ClickHouse essaie de trouver la définition de l’utilisateur localement et de l’authentifier comme d’habitude. Si l’utilisateur n’est pas défini, ClickHouse part du principe que sa définition existe dans le répertoire LDAP externe et tente d’effectuer un “bind” sur le DN spécifié du serveur LDAP à l’aide des informations d’identification fournies. En cas de succès, l’utilisateur sera considéré comme existant et authentifié. Les rôles de la liste spécifiée dans la section
roles seront attribués à l’utilisateur. De plus, une recherche LDAP peut être effectuée, et les résultats peuvent être transformés et traités comme des noms de rôles, puis attribués à l’utilisateur si la section
role_mapping est également configurée. Tout cela implique que le Contrôle d’accès et gestion des comptes, piloté par SQL, est activé et que les rôles sont créés à l’aide de l’instruction CREATE ROLE.
Exemple
À placer dans
config.xml.
Notez que
<clickhouse>
<!- ... -->
<user_directories>
<!- Typical LDAP server. -->
<ldap>
<server>my_ldap_server</server>
<roles>
<my_local_role1 />
<my_local_role2 />
</roles>
<role_mapping>
<base_dn>ou=groups,dc=example,dc=com</base_dn>
<scope>subtree</scope>
<search_filter>(&(objectClass=groupOfNames)(member={bind_dn}))</search_filter>
<attribute>cn</attribute>
<prefix>clickhouse_</prefix>
</role_mapping>
</ldap>
<!- Typical Active Directory with role mapping that relies on the detected user DN. -->
<ldap>
<server>my_ad_server</server>
<role_mapping>
<base_dn>CN=Users,DC=example,DC=com</base_dn>
<attribute>CN</attribute>
<scope>subtree</scope>
<search_filter>(&(objectClass=group)(member={user_dn}))</search_filter>
<prefix>clickhouse_</prefix>
</role_mapping>
</ldap>
</user_directories>
</clickhouse>
my_ldap_server, référencé dans la section
ldap à l’intérieur de la section
user_directories, doit être un serveur LDAP défini au préalable et configuré dans
config.xml (voir Définition du serveur LDAP).
Paramètres
Sous-paramètres de
|Paramètre
|Par défaut
|Description
server
|—
|L’un des noms de serveurs LDAP définis dans la section de config
ldap_servers ci-dessus. Ce paramètre est obligatoire et ne peut pas être vide.
roles
|—
|Section contenant une liste de rôles définis localement qui seront attribués à chaque utilisateur récupéré depuis le serveur LDAP. Si aucun rôle n’est spécifié ici ou attribué lors du mappage des rôles (ci-dessous), l’utilisateur ne pourra effectuer aucune action après l’authentification.
role_mapping
Section contenant les paramètres de recherche LDAP et les règles de correspondance. Lorsqu’un utilisateur s’authentifie, alors que la connexion LDAP est toujours active, une recherche LDAP est effectuée à l’aide de
search_filter et du nom de l’utilisateur connecté. Pour chaque entrée trouvée lors de cette recherche, la valeur de l’attribut spécifié est extraite. Pour chaque valeur d’attribut ayant le préfixe spécifié, le préfixe est supprimé et le reste de la valeur devient le nom d’un rôle local défini dans ClickHouse, qui doit avoir été créé au préalable par l’instruction CREATE ROLE. Plusieurs sections
role_mapping peuvent être définies dans une même section
ldap. Elles seront toutes appliquées.
|Paramètre
|Par défaut
|Description
base_dn
|—
|Template utilisé pour construire le base DN de la recherche LDAP. Le DN résultant est construit en remplaçant toutes les sous-chaînes
{user_name},
{bind_dn} et
{user_dn} du Template par le nom d’utilisateur, le bind DN et le user DN réels à chaque recherche LDAP.
scope
subtree
|Portée de la recherche LDAP. Valeurs acceptées :
base,
one_level,
children,
subtree.
search_filter
|—
|Template utilisé pour construire le filtre de recherche de la recherche LDAP. Le filtre résultant est construit en remplaçant toutes les sous-chaînes
{user_name},
{bind_dn},
{user_dn} et
{base_dn} du Template par le nom d’utilisateur, le bind DN, le user DN et le base DN réels à chaque recherche LDAP. Notez que les caractères spéciaux doivent être correctement échappés en XML.
attribute
cn
|Nom de l’attribut dont les valeurs seront renvoyées par la recherche LDAP.
prefix
|vide
|Préfixe attendu au début de chaque chaîne dans la liste d’origine des chaînes renvoyées par la recherche LDAP. Le préfixe sera supprimé des chaînes d’origine, et les chaînes résultantes seront traitées comme des noms de rôles locaux.