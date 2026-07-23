Ajoutez la section <ldap> à la section <user_directories> pour configurer le mappage des rôles utilisateur. Cette section définit comment un utilisateur est authentifié et quel rôle il recevra. Dans cet exemple de base, tout utilisateur s’authentifiant via LDAP recevra le rôle scientists_role , qui sera défini dans ClickHouse à une étape ultérieure. La section doit ressembler à ceci :

< user_directories > < users_xml > < path > users.xml </ path > </ users_xml > < local_directory > < path > /var/lib/clickhouse/access/ </ path > </ local_directory > < ldap > < server > test_ldap_server </ server > < roles > < scientists_role /> </ roles > < role_mapping > < base_dn > dc=example,dc=com </ base_dn > < search_filter > ( & (objectClass=groupOfUniqueNames)(uniqueMember={bind_dn})) </ search_filter > < attribute > cn </ attribute > </ role_mapping > </ ldap > </ user_directories >

Voici les paramètres de base utilisés ci-dessus :