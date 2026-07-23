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DataStore propose des options de configuration complètes pour le choix du moteur d’exécution, le mode de compatibilité, la journalisation, la mise en cache, le profilage et la correction de Dtype.

Référence rapide

Toutes les options de configuration

Méthodes de configuration

Configuration de la journalisation

Consultez la journalisation pour plus de détails.

Configuration du cache

Configuration du moteur

Voir Moteur d’exécution pour en savoir plus.

Mode de compatibilité

Voir Mode Performance pour en savoir plus.

Configuration du profilage

Voir Profilage pour plus de détails.

Correction de Dtype

Utilisation de l’objet config

L’objet config est un singleton qui centralise tous les paramètres :

Configuration dans le code

Configuration par script

Gestionnaire de contexte (à venir)

Cas de configuration courants

Développement/Débogage

Production

Débit maximal

Tests de performance

Test de compatibilité avec pandas

Dernière modification le 23 juillet 2026