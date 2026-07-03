Usaremos
Agregar una columna a una tabla
clickhouse-local:
Imaginemos que tenemos la siguiente tabla:
clickhouse -m --output_format_pretty_row_numbers=
Añadamos un registro:
CREATE TABLE events (
date Date DEFAULT today(),
name String
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY date;
Y ahora, consulta la tabla
INSERT INTO events (name) VALUES ('Alexey');
events:
SELECT *
FROM events;
┌───────date─┬─name───┐
│ 2024-12-18 │ Alexey │
└────────────┴────────┘
Supongamos ahora que vamos a añadir una nueva columna llamada
Añadir una nueva columna
favoriteNumber, que será de tipo
Float64.
Podemos hacerlo con la cláusula
ALTER TABLE...ADD COLUMN:
Si consultamos la tabla
ALTER TABLE events
ADD COLUMN favoriteNumber Float64 DEFAULT 7;
events, veremos la siguiente salida:
La fila
┌───────date─┬─name───┬─favoriteNumber─┐
│ 2024-12-18 │ Alexey │ 7 │
└────────────┴────────┴────────────────┘
Alexey tiene por defecto el valor 7, ya que esa columna no existía cuando añadimos esa fila.
A continuación, añadamos otra columna:
Si consultamos la tabla
INSERT INTO events (name) VALUES ('Tyler');
events, veremos la siguiente salida:
┏━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ date ┃ name ┃ favoriteNumber ┃
┡━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━┩
│ 2024-12-18 │ Tyler │ 7 │
├────────────┼────────┼────────────────┤
│ 2024-12-18 │ Alexey │ 7 │
└────────────┴────────┴────────────────┘
Si modificamos la columna
Modificar el valor predeterminado de una columna
favoriteNumber para que tenga un tipo diferente mediante la cláusula
ALTER TABLE...MODIFY COLUMN, la cosa se pone interesante:
Si volvemos a consultar
ALTER TABLE events
MODIFY COLUMN favoriteNumber Float64 DEFAULT 99;
events, veremos este resultado:
┏━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ date ┃ name ┃ favoriteNumber ┃
┡━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━┩
│ 2024-12-18 │ Tyler │ 7 │
├────────────┼────────┼────────────────┤
│ 2024-12-18 │ Alexey │ 99 │
└────────────┴────────┴────────────────┘
Tyler conserva el valor
7, que era el predeterminado cuando se creó esa fila.
Alexey toma el nuevo valor predeterminado,
99, porque la columna
favoriteNumber no existía cuando se creó esa fila.
Si queremos que la fila de
Alexey use de inmediato el valor predeterminado actual, debemos llamar a
OPTIMIZE TABLE para forzar que los valores predeterminados actuales se escriban en disco:
Una vez hecho eso, supongamos que volvemos a cambiar el valor predeterminado:
OPTIMIZE TABLE events;
Y luego inserte otra fila:
ALTER TABLE events
MODIFY COLUMN favoriteNumber Float64 DEFAULT 21;
Por último, consultemos
INSERT INTO events (name) VALUES ('Tanya');
events una vez más:
┏━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ date ┃ name ┃ favoriteNumber ┃
┡━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━┩
│ 2024-12-18 │ Alexey │ 99 │
├────────────┼────────┼────────────────┤
│ 2024-12-18 │ Tyler │ 7 │
├────────────┼────────┼────────────────┤
│ 2024-12-18 │ Tanya │ 21 │
└────────────┴────────┴────────────────┘
Tanya adopta el nuevo valor predeterminado de
21, pero
Alexey conserva el valor predeterminado anterior de
99.
Cuando agregamos una nueva columna, de forma predeterminada se añadirá al final de la tabla. Pero podemos usar las cláusulas
Controlar la posición de una columna en la tabla
FIRST y
AFTER para controlar en qué posición se coloca una columna.
Por ejemplo, si quisiéramos agregar una columna llamada
favoriteColor después de la columna
name, podríamos hacerlo así:
Consultemos
ALTER TABLE events
ADD COLUMN favoriteColor String DEFAULT 'Yellow' AFTER name;
events:
Y, si quisiéramos añadir una columna
┏━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ date ┃ name ┃ favoriteColor ┃ favoriteNumber ┃
┡━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━┩
│ 2024-12-18 │ Alexey │ Yellow │ 99 │
├────────────┼────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 2024-12-18 │ Tyler │ Yellow │ 7 │
├────────────┼────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 2024-12-18 │ Tanya │ Yellow │ 21 │
└────────────┴────────┴───────────────┴────────────────┘
favoriteDatabase y hacer que apareciera primero en la lista, podríamos hacerlo así:
ALTER TABLE events
ADD COLUMN favoriteDatabase String DEFAULT 'ClickHouse' FIRST;
Y veamos la definición de la tabla:
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ favoriteDatabase ┃ date ┃ name ┃ favoriteColor ┃ favoriteNumber ┃
┡━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━┩
│ ClickHouse │ 2024-12-18 │ Tanya │ Yellow │ 21 │
├──────────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼────────────────┤
│ ClickHouse │ 2024-12-18 │ Alexey │ Yellow │ 99 │
├──────────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼────────────────┤
│ ClickHouse │ 2024-12-18 │ Tyler │ Yellow │ 7 │
└──────────────────┴────────────┴────────┴───────────────┴────────────────┘
SHOW CREATE TABLE events
FORMAT LineAsString
CREATE TABLE default.`clickhouse-local-ab404c86-56cc-495b-ad1d-fb343cac3bc0events`
(
`favoriteDatabase` String DEFAULT 'ClickHouse',
`date` Date DEFAULT today(),
`name` String,
`favoriteColor` String DEFAULT 'Yellow',
`favoriteNumber` Float64 DEFAULT 21
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY date