Información general Ejemplos de precios y FAQ sobre facturación.

Umbrales de pago Más información sobre cómo funcionan los umbrales de pago y cómo ajustarlos.

Alertas de gasto Configure alertas de gasto para supervisar el uso en relación con los umbrales dentro de un período de facturación.

Solución de problemas de facturación Solucione problemas comunes de facturación.

Administración de métodos de pago Administre sus métodos de pago para ClickHouse Cloud.

Transferencia de datos Información sobre los cargos por transferencia de datos de red.

ClickPipes Facturación de ClickPipes.