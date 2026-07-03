Si exporta copias de seguridad a una región distinta dentro del mismo proveedor de nube, se aplicarán cargos por transferencia de datos.Las copias de seguridad entre distintas nubes solo se admiten mediante los comandos de copia de seguridad/restauración descritos en esta página, y no a través de la UI.
Necesitará los siguientes datos para exportar/restaurar copias de seguridad en el bucket de almacenamiento de su propio proveedor de servicios en la nube (CSP).
Requisitos
AWS
- endpoint de S3 de AWS, en el formato:
Por ejemplo:
s3://<bucket_name>.s3.amazonaws.com/<directory>
Dónde:
s3://testchbackups.s3.amazonaws.com/backups/
testchbackupses el nombre del bucket de S3 al que se exportarán las copias de seguridad.
backupses un subdirectorio opcional.
-
- La clave de acceso y la clave secreta de AWS. También se admite la autenticación basada en roles de AWS y puede usarse en lugar de la clave de acceso y la clave secreta de AWS.
Para usar la autenticación basada en roles, siga la configuración de Secure S3. Además, deberá añadir los permisos
s3:PutObject y
s3:DeleteObject a la política de IAM descrita aquí.
Azure
- Cadena de conexión de Azure Storage.
- Nombre del contenedor en la cuenta de almacenamiento de Azure.
- Blob de Azure en el contenedor.
Google Cloud Storage (GCS)
-
endpoint de GCS, con el formato:
https://storage.googleapis.com/<bucket_name>/
- Clave de acceso HMAC y secreto HMAC.
Copia de seguridad / Restauración
Copia de seguridad completa
Copia de seguridad / restauración en un bucket de S3 de AWS
Donde
BACKUP DATABASE test_backups
TO S3('https://testchbackups.s3.amazonaws.com/backups/<uuid>', '<key id>', '<key secret>')
uuid es un identificador único que se utiliza para diferenciar un conjunto de copias de seguridad.
Copia de seguridad incremental
Deberá usar un UUID diferente para cada copia de seguridad nueva en este subdirectorio; de lo contrario, obtendrá un error
BACKUP_ALREADY_EXISTS.
Por ejemplo, si realiza copias de seguridad diarias, deberá usar un UUID nuevo cada día.
BACKUP DATABASE test_backups
TO S3('https://testchbackups.s3.amazonaws.com/backups/<uuid>', '<key id>', '<key secret>')
SETTINGS base_backup = S3('https://testchbackups.s3.amazonaws.com/backups/<base-backup-uuid>', '<key id>', '<key secret>')
Consulte: Configuración de BACKUP/RESTORE para usar un endpoint de S3 para obtener más información.
RESTORE DATABASE test_backups
AS test_backups_restored
FROM S3('https://testchbackups.s3.amazonaws.com/backups/<uuid>', '<key id>', '<key secret>')
Copia de seguridad completa
Copia de seguridad / restauración en Azure Blob Storage
Donde
BACKUP DATABASE test_backups
TO AzureBlobStorage('<AzureBlobStorage endpoint connection string>', '<container>', '<blob>/<uuid>');
uuid es un identificador único que se utiliza para distinguir un conjunto de copias de seguridad.
Copia de seguridad incremental
BACKUP DATABASE test_backups
TO AzureBlobStorage('<AzureBlobStorage endpoint connection string>', '<container>', '<blob>/<uuid>/my_incremental')
SETTINGS base_backup = AzureBlobStorage('<AzureBlobStorage endpoint connection string>', '<container>', '<blob>/<uuid>')
Consulte: Configuración de BACKUP/RESTORE para usar un endpoint de AzureBlobStorage para más detalles.
RESTORE DATABASE test_backups
AS test_backups_restored_azure
FROM AzureBlobStorage('<AzureBlobStorage endpoint connection string>', '<container>', '<blob>/<uuid>')
Copia de seguridad completa
Copia de seguridad / restauración en Google Cloud Storage (GCS)
donde
BACKUP DATABASE test_backups
TO S3('https://storage.googleapis.com/<bucket>/<uuid>', <hmac-key>', <hmac-secret>)
uuid es un identificador único que se utiliza para diferenciar un conjunto de copias de seguridad.
Copia de seguridad incremental
BACKUP DATABASE test_backups
TO S3('https://storage.googleapis.com/test_gcs_backups/<uuid>/my_incremental', 'key', 'secret')
SETTINGS base_backup = S3('https://storage.googleapis.com/test_gcs_backups/<uuid>', 'key', 'secret')
RESTORE DATABASE test_backups
AS test_backups_restored_gcs
FROM S3('https://storage.googleapis.com/test_gcs_backups/<uuid>', 'key', 'secret')