Describe cómo exportar copias de seguridad a su propia cuenta en la nube

Exportar copias de seguridad a su propia cuenta en la nube

ClickHouse Cloud admite la creación de copias de seguridad en la cuenta de su propio proveedor de servicios en la nube (CSP) (AWS S3, Google Cloud Storage o Azure Blob Storage). Para obtener más información sobre cómo funcionan las copias de seguridad en ClickHouse Cloud, incluidas las copias de seguridad “completas” frente a las “incrementales”, consulte la documentación sobre copias de seguridad

En esta guía, mostramos ejemplos de cómo crear copias de seguridad completas e incrementales en el almacenamiento de objetos de AWS, GCP y Azure, así como de cómo restaurarlas.

Si exporta copias de seguridad a una región distinta dentro del mismo proveedor de nube, se aplicarán cargos por transferencia de datos Las copias de seguridad entre distintas nubes solo se admiten mediante los comandos de copia de seguridad/restauración descritos en esta página, y no a través de la UI.

Necesitará los siguientes datos para exportar/restaurar copias de seguridad en el bucket de almacenamiento de su propio proveedor de servicios en la nube (CSP).

endpoint de S3 de AWS, en el formato:

s3://<bucket_name>.s3.amazonaws.com/<directory>

Por ejemplo:

s3://testchbackups.s3.amazonaws.com/backups/

Dónde:

testchbackups es el nombre del bucket de S3 al que se exportarán las copias de seguridad. backups es un subdirectorio opcional.

es el nombre del bucket de S3 al que se exportarán las copias de seguridad.

La clave de acceso y la clave secreta de AWS. También se admite la autenticación basada en roles de AWS y puede usarse en lugar de la clave de acceso y la clave secreta de AWS.

s3:PutObject y s3:DeleteObject a la política de IAM descrita Para usar la autenticación basada en roles, siga la configuración de Secure S3. Además, deberá añadir los permisosa la política de IAM descrita aquí.

Cadena de conexión de Azure Storage. Nombre del contenedor en la cuenta de almacenamiento de Azure. Blob de Azure en el contenedor.

​ Google Cloud Storage (GCS)

endpoint de GCS, con el formato: https://storage.googleapis.com/<bucket_name>/ Clave de acceso HMAC y secreto HMAC.

​ Copia de seguridad / Restauración

​ Copia de seguridad / restauración en un bucket de S3 de AWS

​ Hacer una copia de seguridad de la base de datos

Copia de seguridad completa

BACKUP DATABASE test_backups TO S3( 'https://testchbackups.s3.amazonaws.com/backups/<uuid>' , '<key id>' , '<key secret>' )

Donde uuid es un identificador único que se utiliza para diferenciar un conjunto de copias de seguridad.

Deberá usar un UUID diferente para cada copia de seguridad nueva en este subdirectorio; de lo contrario, obtendrá un error BACKUP_ALREADY_EXISTS . Por ejemplo, si realiza copias de seguridad diarias, deberá usar un UUID nuevo cada día.

Copia de seguridad incremental

BACKUP DATABASE test_backups TO S3( 'https://testchbackups.s3.amazonaws.com/backups/<uuid>' , '<key id>' , '<key secret>' ) SETTINGS base_backup = S3( 'https://testchbackups.s3.amazonaws.com/backups/<base-backup-uuid>' , '<key id>' , '<key secret>' )

​ Restaurar a partir de una copia de seguridad

RESTORE DATABASE test_backups AS test_backups_restored FROM S3( 'https://testchbackups.s3.amazonaws.com/backups/<uuid>' , '<key id>' , '<key secret>' )

​ Copia de seguridad / restauración en Azure Blob Storage

​ Hacer una copia de seguridad de la base de datos

Copia de seguridad completa

BACKUP DATABASE test_backups TO AzureBlobStorage( '<AzureBlobStorage endpoint connection string>' , '<container>' , '<blob>/<uuid>' );

Donde uuid es un identificador único que se utiliza para distinguir un conjunto de copias de seguridad.

Copia de seguridad incremental

BACKUP DATABASE test_backups TO AzureBlobStorage( '<AzureBlobStorage endpoint connection string>' , '<container>' , '<blob>/<uuid>/my_incremental' ) SETTINGS base_backup = AzureBlobStorage( '<AzureBlobStorage endpoint connection string>' , '<container>' , '<blob>/<uuid>' )

​ Restaurar a partir de una copia de seguridad

RESTORE DATABASE test_backups AS test_backups_restored_azure FROM AzureBlobStorage( '<AzureBlobStorage endpoint connection string>' , '<container>' , '<blob>/<uuid>' )

​ Copia de seguridad / restauración en Google Cloud Storage (GCS)

​ Hacer una copia de seguridad de la base de datos

Copia de seguridad completa

BACKUP DATABASE test_backups TO S3( 'https://storage.googleapis.com/<bucket>/<uuid>' , < hmac - key > ', <hmac-secret>)

donde uuid es un identificador único que se utiliza para diferenciar un conjunto de copias de seguridad.

Copia de seguridad incremental

BACKUP DATABASE test_backups TO S3( 'https://storage.googleapis.com/test_gcs_backups/<uuid>/my_incremental' , 'key' , 'secret' ) SETTINGS base_backup = S3( 'https://storage.googleapis.com/test_gcs_backups/<uuid>' , 'key' , 'secret' )

​ Restaurar a partir de una copia de seguridad