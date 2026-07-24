- Las regiones que usan Global Access deben pertenecer a la misma VPC.
- Global Access debe habilitarse explícitamente en el nivel de PSC (consulte la captura de pantalla a continuación).
- Asegúrese de que la configuración del firewall no bloquee el acceso a PSC desde otras regiones.
- Tenga en cuenta que pueden aplicarse cargos por transferencia de datos entre regiones de GCP.
- Obtenga el service attachment de GCP para Private Service Connect.
- Cree un endpoint de servicio.
- Añada el “Endpoint ID” al servicio de ClickHouse Cloud.
- Añada el “Endpoint ID” a la lista de permitidos del servicio de ClickHouse.
ClickHouse intenta agrupar sus servicios para reutilizar el mismo endpoint de PSC publicado en la región de GCP. Sin embargo, esta agrupación no está garantizada, especialmente si distribuye sus servicios entre varias organizaciones de ClickHouse. Si ya tiene PSC configurado para otros servicios en su organización de ClickHouse, a menudo puede omitir la mayoría de los pasos gracias a esa agrupación y continuar directamente con el paso final: Agregar “Endpoint ID” a la lista de permitidos del servicio de ClickHouse. Puede encontrar ejemplos de Terraform aquí.
Atención
Antes de empezar
Deberá obtener información sobre su servicio de ClickHouse Cloud. Puede hacerlo a través de la consola de ClickHouse Cloud o de la ClickHouse API. Si va a usar la ClickHouse API, configure las siguientes variables de entorno antes de continuar:
A continuación se incluyen ejemplos de código para mostrar cómo configurar Private Service Connect en un servicio de ClickHouse Cloud. En los ejemplos siguientes, usaremos:
- Región de GCP:
us-central1
- Proyecto de GCP (proyecto de GCP del cliente):
my-gcp-project
- Dirección IP privada de GCP en el proyecto de GCP del cliente:
10.128.0.2
- VPC de GCP en el proyecto de GCP del cliente:
default
Puede crear una nueva clave de la API de ClickHouse Cloud o usar una existente. Obtenga su
REGION=<Your region code using the GCP format, for example: us-central1>
PROVIDER=gcp
KEY_ID=<Your ClickHouse key ID>
KEY_SECRET=<Your ClickHouse key secret>
ORG_ID=<Your ClickHouse organization ID>
SERVICE_NAME=<Your ClickHouse service name>
INSTANCE_ID de ClickHouse filtrando por la región, el proveedor y el nombre del servicio:
INSTANCE_ID=$(curl --silent --user "${KEY_ID:?}:${KEY_SECRET:?}" \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ORG_ID:?}/services" | \
jq ".result[] | select (.region==\"${REGION:?}\" and .provider==\"${PROVIDER:?}\" and .name==\"${SERVICE_NAME:?}\") | .id " -r)
- Puede obtener su Organization ID en la consola de ClickHouse (Organization -> Organization Details).
- Puede crear una nueva clave o usar una existente.
En la consola de ClickHouse Cloud, abra el servicio al que desea conectarse mediante Private Service Connect y, a continuación, abra el menú Settings. Haga clic en el botón Set up private endpoint. Tome nota del Service name (
Obtenga el service attachment de GCP y el nombre DNS de Private Service Connect
endpointServiceId) y del DNS name (
privateDnsHostname). Los usará en los siguientes pasos.
Obtenga el service attachment de GCP y el nombre DNS de Private Service Connect:
Necesita al menos una instancia desplegada en la región para realizar este paso.
Toma nota de
curl --silent --user "${KEY_ID:?}:${KEY_SECRET:?}" "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ORG_ID:?}/services/${INSTANCE_ID:?}/privateEndpointConfig" | jq .result
{
"endpointServiceId": "projects/.../regions/us-central1/serviceAttachments/production-us-central1-clickhouse-cloud",
"privateDnsHostname": "xxxxxxxxxx.us-central1.p.gcp.clickhouse.cloud"
}
endpointServiceId y
privateDnsHostname. Los usarás en los pasos siguientes.
En esta sección, creará un endpoint de servicio.
Crear endpoint de servicio
Primero, crearás una conexión de servicio privada.
Agregar una conexión de servicio privada
En Google Cloud Console, vaya a Network services -> Private Service Connect. Abra el cuadro de diálogo de creación de Private Service Connect haciendo clic en el botón Connect Endpoint.
Opción 1: Uso de Google Cloud Console
- Target: use Published service
- Target service: use
endpointServiceIdAPI o
Service nameconsole del paso Obtain GCP service attachment for Private Service Connect.
- Endpoint name: defina un nombre para el Endpoint name de PSC.
- Network/Subnetwork/IP address: elija la red que desea usar para la conexión. Tendrá que crear una dirección IP o usar una existente para el endpoint de Private Service Connect. En nuestro ejemplo, creamos previamente una dirección con el nombre your-ip-address y le asignamos la dirección IP
10.128.0.2.
- Para que el endpoint esté disponible desde cualquier región, puede activar la casilla Enable global access.
Opción 2: Usar Terraform
provider "google" {
project = "my-gcp-project"
region = "us-central1"
}
variable "region" {
type = string
default = "us-central1"
}
variable "subnetwork" {
type = string
default = "https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/my-gcp-project/regions/us-central1/subnetworks/default"
}
variable "network" {
type = string
default = "https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/my-gcp-project/global/networks/default"
}
resource "google_compute_address" "psc_endpoint_ip" {
address = "10.128.0.2"
address_type = "INTERNAL"
name = "your-ip-address"
purpose = "GCE_ENDPOINT"
region = var.region
subnetwork = var.subnetwork
}
resource "google_compute_forwarding_rule" "clickhouse_cloud_psc" {
ip_address = google_compute_address.psc_endpoint_ip.self_link
name = "ch-cloud-${var.region}"
network = var.network
region = var.region
load_balancing_scheme = ""
# service attachment
target = "https://www.googleapis.com/compute/v1/$TARGET" # Ver las notas más abajo
}
output "psc_connection_id" {
value = google_compute_forwarding_rule.clickhouse_cloud_psc.psc_connection_id
description = "Add GCP PSC Connection ID to allow list on instance level."
}
usa
endpointServiceIdAPI o
Service nameconsola del paso Obtener el service attachment de GCP para Private Service Connect
Configurar el nombre DNS privado para el endpoint
Debe hacer que el “nombre DNS”, obtenido en el paso Obtener el service attachment de GCP para Private Service Connect, apunte a la dirección IP del endpoint de GCP Private Service Connect. Esto garantiza que los servicios/componentes de su VPC/red puedan resolverlo correctamente.
Hay varias formas de configurar DNS. Configúrelo según su caso de uso específico.
Para añadir un endpoint a su organización, vaya al paso Agregar “Endpoint ID” a la lista de permitidos del servicio de ClickHouse. Al añadir el
Añadir el Endpoint ID a la organización de ClickHouse Cloud
PSC Connection ID a la lista de permitidos del servicio mediante la consola de ClickHouse Cloud, se agrega automáticamente a la organización.
Para eliminar un endpoint, abra Organization details -> Private Endpoints y haga clic en el botón Eliminar para quitar el endpoint.
Configura estas variables de entorno antes de ejecutar cualquier comando:
Sustituye
ENDPOINT_ID a continuación por el valor de Endpoint ID del paso Adding a Private Service Connection.
Para agregar un endpoint, ejecuta:
Para eliminar un endpoint, ejecute:
cat <<EOF | tee pl_config_org.json
{
"privateEndpoints": {
"add": [
{
"cloudProvider": "gcp",
"id": "${ENDPOINT_ID:?}",
"description": "A GCP private endpoint",
"region": "${REGION:?}"
}
]
}
}
EOF
Agregar/quitar un Private Endpoint para una organización:
cat <<EOF | tee pl_config_org.json
{
"privateEndpoints": {
"remove": [
{
"cloudProvider": "gcp",
"id": "${ENDPOINT_ID:?}",
"region": "${REGION:?}"
}
]
}
}
EOF
curl --silent --user "${KEY_ID:?}:${KEY_SECRET:?}" -X PATCH -H "Content-Type: application/json" "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ORG_ID:?}" -d @pl_config_org.json
Debe añadir un Endpoint ID a la lista de permitidos de cada instancia que deba estar disponible mediante Private Service Connect. En la consola de ClickHouse Cloud, abra el servicio que desea conectar mediante Private Service Connect y, a continuación, vaya a Settings. Introduzca el
Añada el “Endpoint ID” a la lista de permitidos del servicio de ClickHouse
Endpoint ID obtenido en el paso Adding a conexión de servicio privada. Haga clic en Create endpoint.
Establece estas variables de entorno antes de ejecutar cualquier comando: Reemplaza ENDPOINT_ID a continuación por el valor de Endpoint ID del paso Adding a Private Service Connection. Ejecútalo para cada servicio que deba estar disponible mediante Private Service Connect. Para agregar:
Si desea permitir el acceso desde una conexión existente de Private Service Connect, use el menú desplegable del endpoint existente.
Para eliminar:
cat <<EOF | tee pl_config.json
{
"privateEndpointIds": {
"add": [
"${ENDPOINT_ID}"
]
}
}
EOF
cat <<EOF | tee pl_config.json
{
"privateEndpointIds": {
"remove": [
"${ENDPOINT_ID}"
]
}
}
EOF
curl --silent --user "${KEY_ID:?}:${KEY_SECRET:?}" -X PATCH -H "Content-Type: application/json" "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ORG_ID:?}/services/${INSTANCE_ID:?}" -d @pl_config.json | jq
Cada servicio con Private Service Connect habilitado tiene un endpoint público y otro privado. Para conectarse mediante Private Service Connect, debe usar el endpoint privado, que es el
Acceso a una instancia mediante Private Service Connect
privateDnsHostname del paso Obtener el service attachment de GCP para Private Service Connect.
En la consola de ClickHouse Cloud, ve a Settings. Haz clic en el botón Set up private endpoint. En el panel lateral que se abre, copia el Nombre DNS.
Obtener el nombre de host DNS privado
curl --silent --user "${KEY_ID:?}:${KEY_SECRET:?}" "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ORG_ID:?}/services/${INSTANCE_ID:?}/privateEndpointConfig" | jq .result
En este ejemplo, la conexión al hostname
{
...
"privateDnsHostname": "xxxxxxx.<region code>.p.gcp.clickhouse.cloud"
}
xxxxxxx.yy-xxxxN.p.gcp.clickhouse.cloud se dirigirá a Private Service Connect. Mientras tanto,
xxxxxxx.yy-xxxxN.gcp.clickhouse.cloud se dirigirá a través de internet.
Resolución de problemas
DNS_NAME - Usa
Probar la configuración de DNS
privateDnsHostname del paso Obtener el service attachment de GCP y el nombre DNS para Private Service Connect
nslookup $DNS_NAME
Non-authoritative answer:
...
Address: 10.128.0.2
Conexión reiniciada por el host remoto
- Lo más probable es que no se haya añadido el Endpoint ID a la lista de permitidos del servicio. Vuelve a revisar el paso Añadir el Endpoint ID a la lista de permitidos de los servicios.
Si tiene problemas para conectarse mediante un enlace de PSC, verifique la conectividad con
Comprobar la conectividad
openssl. Asegúrese de que el estado del endpoint de Private Service Connect sea
Accepted:
OpenSSL debería poder conectarse (debería aparecer CONNECTED en la salida). Se espera
errno=104.
DNS_NAME - Use
privateDnsHostname del paso Obtener el service attachment de GCP para Private Service Connect
openssl s_client -connect ${DNS_NAME}:9440
CONNECTED(00000003)
write:errno=104
---
no peer certificate available
---
No client certificate CA names sent
---
SSL handshake has read 0 bytes and written 335 bytes
Verification: OK
---
New, (NONE), Cipher is (NONE)
Secure Renegotiation IS NOT supported
Compression: NONE
Expansion: NONE
No ALPN negotiated
Early data was not sent
Verify return code: 0 (ok)
Comprobación de los filtros del endpoint
API REST
curl --silent --user "${KEY_ID:?}:${KEY_SECRET:?}" -X GET -H "Content-Type: application/json" "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ORG_ID:?}/services/${INSTANCE_ID:?}" | jq .result.privateEndpointIds
[
"102600141743718403"
]
Según la documentación de GCP Private Service Connect:
Conexión a una base de datos remota
Diseño orientado a servicios: los servicios del productor se publican a través de equilibradores de carga que exponen una única dirección IP a la red VPC del consumidor. El tráfico del consumidor que accede a los servicios del productor es unidireccional y solo puede acceder a la dirección IP del servicio, en lugar de tener acceso a toda la red VPC conectada mediante peering.Para conectar las funciones de tabla MySQL o PostgreSQL en ClickHouse Cloud a una base de datos alojada en tu VPC de GCP, configura las reglas de firewall de tu VPC de GCP para permitir conexiones desde ClickHouse Cloud. Consulta las direcciones IP de salida predeterminadas de las regiones de ClickHouse Cloud, junto con las direcciones IP estáticas disponibles.
Para obtener información más detallada, visite cloud.google.com/vpc/docs/configure-private-service-connect-services.