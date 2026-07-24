Este documento describe cómo conectarse a ClickHouse Cloud mediante Google Cloud Platform (GCP) Private Service Connect (PSC) y cómo deshabilitar el acceso a sus servicios de ClickHouse Cloud desde direcciones distintas de las de GCP PSC mediante las listas de acceso IP de ClickHouse Cloud.

Private Service Connect (PSC) es una función de red de Google Cloud que permite a los consumidores acceder de forma privada a servicios gestionados dentro de su red de nube privada virtual (VPC). Del mismo modo, permite a los proveedores de servicios gestionados alojar estos servicios en sus propias redes VPC independientes y ofrecer una conexión privada a sus consumidores.

Los proveedores de servicios publican sus aplicaciones para los consumidores creando servicios de Private Service Connect. Los consumidores acceden a esos servicios de Private Service Connect directamente a través de uno de estos tipos de Private Service Connect.

GCP Private Service Connect solo admite conexiones iniciadas desde su VPC de GCP hacia ClickHouse Cloud. No puede usarse para conexiones iniciadas desde ClickHouse Cloud hacia servicios de su VPC, como una base de datos privada De forma predeterminada, un servicio de ClickHouse no está disponible a través de una conexión de Private Service Connect, aunque la conexión de PSC esté aprobada y establecida; debe añadir explícitamente el ID de PSC a la lista de permitidos en el nivel de la instancia completando el paso que aparece a continuación.

Consideraciones importantes para usar Global Access de Private Service Connect:

Las regiones que usan Global Access deben pertenecer a la misma VPC. Global Access debe habilitarse explícitamente en el nivel de PSC (consulte la captura de pantalla a continuación). Asegúrese de que la configuración del firewall no bloquee el acceso a PSC desde otras regiones. Tenga en cuenta que pueden aplicarse cargos por transferencia de datos entre regiones de GCP.

No se admite la conectividad entre regiones. Las regiones del productor y del consumidor deben ser las mismas. Sin embargo, puede conectarse desde otras regiones dentro de su VPC habilitando Global Access en el nivel de Private Service Connect (PSC).

Complete los siguientes pasos para habilitar GCP PSC:

Obtenga el service attachment de GCP para Private Service Connect. Cree un endpoint de servicio. Añada el “Endpoint ID” al servicio de ClickHouse Cloud. Añada el “Endpoint ID” a la lista de permitidos del servicio de ClickHouse.

ClickHouse intenta agrupar sus servicios para reutilizar el mismo endpoint de PSC publicado en la región de GCP. Sin embargo, esta agrupación no está garantizada, especialmente si distribuye sus servicios entre varias organizaciones de ClickHouse. Si ya tiene PSC configurado para otros servicios en su organización de ClickHouse, a menudo puede omitir la mayoría de los pasos gracias a esa agrupación y continuar directamente con el paso final: Agregar “Endpoint ID” a la lista de permitidos del servicio de ClickHouse

Puede encontrar ejemplos de Terraform aquí

​ Antes de empezar

A continuación se incluyen ejemplos de código para mostrar cómo configurar Private Service Connect en un servicio de ClickHouse Cloud. En los ejemplos siguientes, usaremos: Región de GCP: us-central1

Proyecto de GCP (proyecto de GCP del cliente): my-gcp-project

Dirección IP privada de GCP en el proyecto de GCP del cliente: 10.128.0.2

VPC de GCP en el proyecto de GCP del cliente: default

Deberá obtener información sobre su servicio de ClickHouse Cloud. Puede hacerlo a través de la consola de ClickHouse Cloud o de la ClickHouse API. Si va a usar la ClickHouse API, configure las siguientes variables de entorno antes de continuar:

REGION =< Your region code using the GCP format, for example: us-central 1> PROVIDER = gcp KEY_ID =< Your ClickHouse key I D > KEY_SECRET =< Your ClickHouse key secre t > ORG_ID =< Your ClickHouse organization I D > SERVICE_NAME =< Your ClickHouse service nam e >

Obtenga su INSTANCE_ID de ClickHouse filtrando por la región, el proveedor y el nombre del servicio:

INSTANCE_ID = $( curl --silent --user "${ KEY_ID :? }:${ KEY_SECRET :? }" \ "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ ORG_ID :? }/services" | \ jq ".result[] | select (.region== \" ${ REGION :? } \" and .provider== \" ${ PROVIDER :? } \" and .name== \" ${ SERVICE_NAME :? } \" ) | .id " -r )

Puede obtener su Organization ID en la consola de ClickHouse (Organization -> Organization Details).

Puede crear una nueva clave o usar una existente.

​ Obtenga el service attachment de GCP y el nombre DNS de Private Service Connect

​ Opción 1: consola de ClickHouse Cloud

En la consola de ClickHouse Cloud, abra el servicio al que desea conectarse mediante Private Service Connect y, a continuación, abra el menú Settings. Haga clic en el botón Set up private endpoint. Tome nota del Service name ( endpointServiceId ) y del DNS name ( privateDnsHostname ). Los usará en los siguientes pasos.

​ Opción 2: API

Necesita al menos una instancia desplegada en la región para realizar este paso.

Obtenga el service attachment de GCP y el nombre DNS de Private Service Connect:

curl --silent --user "${ KEY_ID :? }:${ KEY_SECRET :? }" "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ ORG_ID :? }/services/${ INSTANCE_ID :? }/privateEndpointConfig" | jq .result { "endpointServiceId" : "projects/.../regions/us-central1/serviceAttachments/production-us-central1-clickhouse-cloud", "privateDnsHostname" : "xxxxxxxxxx.us-central1.p.gcp.clickhouse.cloud" }

Toma nota de endpointServiceId y privateDnsHostname . Los usarás en los pasos siguientes.

​ Crear endpoint de servicio

En esta sección se describen detalles específicos de ClickHouse para configurar ClickHouse mediante GCP PSC (Private Service Connect). Los pasos específicos de GCP se incluyen solo como referencia para indicarle dónde buscar, pero pueden cambiar con el tiempo sin previo aviso por parte del proveedor de nube GCP. Considere la configuración de GCP según su caso de uso específico. Tenga en cuenta que ClickHouse no se responsabiliza de configurar los endpoints de GCP PSC ni los registros DNS necesarios. Si tiene algún problema relacionado con tareas de configuración de GCP, póngase en contacto directamente con el soporte de GCP.

En esta sección, creará un endpoint de servicio.

​ Agregar una conexión de servicio privada

Primero, crearás una conexión de servicio privada.

​ Opción 1: Uso de Google Cloud Console

En Google Cloud Console, vaya a Network services -> Private Service Connect.

Abra el cuadro de diálogo de creación de Private Service Connect haciendo clic en el botón Connect Endpoint.

Target : use Published service

: use Target service : use endpointServiceId API o Service name console del paso Obtain GCP service attachment for Private Service Connect.

: use o del paso Obtain GCP service attachment for Private Service Connect. Endpoint name : defina un nombre para el Endpoint name de PSC.

: defina un nombre para el de PSC. Network/Subnetwork/IP address : elija la red que desea usar para la conexión. Tendrá que crear una dirección IP o usar una existente para el endpoint de Private Service Connect. En nuestro ejemplo, creamos previamente una dirección con el nombre your-ip-address y le asignamos la dirección IP 10.128.0.2 .

: elija la red que desea usar para la conexión. Tendrá que crear una dirección IP o usar una existente para el endpoint de Private Service Connect. En nuestro ejemplo, creamos previamente una dirección con el nombre y le asignamos la dirección IP . Para que el endpoint esté disponible desde cualquier región, puede activar la casilla Enable global access.

Para crear el endpoint de PSC, use el botón ADD ENDPOINT.

La columna Status cambiará de Pending a Accepted una vez que se apruebe la conexión.

Copie PSC Connection ID; lo usará como Endpoint ID en los siguientes pasos.

​ Opción 2: Usar Terraform

provider "google" { project = "my-gcp-project" region = "us-central1" } variable "region" { type = string default = "us-central1" } variable "subnetwork" { type = string default = "https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/my-gcp-project/regions/us-central1/subnetworks/default" } variable "network" { type = string default = "https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/my-gcp-project/global/networks/default" } resource "google_compute_address" "psc_endpoint_ip" { address = "10.128.0.2" address_type = "INTERNAL" name = "your-ip-address" purpose = "GCE_ENDPOINT" region = var.region subnetwork = var.subnetwork } resource "google_compute_forwarding_rule" "clickhouse_cloud_psc" { ip_address = google_compute_address.psc_endpoint_ip.self_link name = "ch-cloud-${var.region}" network = var.network region = var.region load_balancing_scheme = "" # service attachment target = "https://www.googleapis.com/compute/v1/$TARGET" # Ver las notas más abajo } output "psc_connection_id" { value = google_compute_forwarding_rule.clickhouse_cloud_psc.psc_connection_id description = "Add GCP PSC Connection ID to allow list on instance level." }

​ Configurar el nombre DNS privado para el endpoint

Hay varias formas de configurar DNS. Configúrelo según su caso de uso específico.

Debe hacer que el “nombre DNS”, obtenido en el paso Obtener el service attachment de GCP para Private Service Connect , apunte a la dirección IP del endpoint de GCP Private Service Connect. Esto garantiza que los servicios/componentes de su VPC/red puedan resolverlo correctamente.

Conectarse directamente a la dirección IP del endpoint de PSC no es suficiente. ClickHouse Cloud enruta las conexiones en función del nombre DNS (mediante SNI durante el handshake de TLS), por lo que debe configurar DNS para que el nombre de host DNS privado ( privateDnsHostname ) se resuelva a la dirección IP del endpoint. De lo contrario, ClickHouse Cloud no podrá identificar a qué servicio va destinada la conexión y esta fallará.

​ Añadir el Endpoint ID a la organización de ClickHouse Cloud

​ Opción 1: consola de ClickHouse Cloud

PSC Connection ID a la lista de permitidos del servicio mediante la consola de ClickHouse Cloud, se agrega automáticamente a la organización. Para añadir un endpoint a su organización, vaya al paso Agregar “Endpoint ID” a la lista de permitidos del servicio de ClickHouse . Al añadir ela la lista de permitidos del servicio mediante la consola de ClickHouse Cloud, se agrega automáticamente a la organización.

Para eliminar un endpoint, abra Organization details -> Private Endpoints y haga clic en el botón Eliminar para quitar el endpoint.

​ Opción 2: API

Configura estas variables de entorno antes de ejecutar cualquier comando:

ENDPOINT_ID a continuación por el valor de Endpoint ID del paso Sustituyea continuación por el valor dedel paso Adding a Private Service Connection

Para agregar un endpoint, ejecuta:

cat << EOF | tee pl_config_org.json { "privateEndpoints": { "add": [ { "cloudProvider": "gcp", "id": "${ ENDPOINT_ID :? }", "description": "A GCP private endpoint", "region": "${ REGION :? }" } ] } } EOF

Para eliminar un endpoint, ejecute:

cat << EOF | tee pl_config_org.json { "privateEndpoints": { "remove": [ { "cloudProvider": "gcp", "id": "${ ENDPOINT_ID :? }", "region": "${ REGION :? }" } ] } } EOF

Agregar/quitar un Private Endpoint para una organización:

curl --silent --user "${ KEY_ID :? }:${ KEY_SECRET :? }" -X PATCH -H "Content-Type: application/json" "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ ORG_ID :? }" -d @pl_config_org.json

​ Añada el “Endpoint ID” a la lista de permitidos del servicio de ClickHouse

Debe añadir un Endpoint ID a la lista de permitidos de cada instancia que deba estar disponible mediante Private Service Connect.

​ Opción 1: consola de ClickHouse Cloud

Settings. Introduzca el Endpoint ID obtenido en el paso Create endpoint. En la consola de ClickHouse Cloud, abra el servicio que desea conectar mediante Private Service Connect y, a continuación, vaya a. Introduzca elobtenido en el paso Adding a conexión de servicio privada . Haga clic en

Si desea permitir el acceso desde una conexión existente de Private Service Connect, use el menú desplegable del endpoint existente.

​ Opción 2: API

Establece estas variables de entorno antes de ejecutar cualquier comando:

ENDPOINT_ID a continuación por el valor de Endpoint ID del paso Reemplazaa continuación por el valor dedel paso Adding a Private Service Connection

Ejecútalo para cada servicio que deba estar disponible mediante Private Service Connect.

Para agregar:

cat << EOF | tee pl_config.json { "privateEndpointIds": { "add": [ "${ ENDPOINT_ID }" ] } } EOF

Para eliminar:

cat << EOF | tee pl_config.json { "privateEndpointIds": { "remove": [ "${ ENDPOINT_ID }" ] } } EOF

curl --silent --user "${ KEY_ID :? }:${ KEY_SECRET :? }" -X PATCH -H "Content-Type: application/json" "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ ORG_ID :? }/services/${ INSTANCE_ID :? }" -d @pl_config.json | jq

​ Acceso a una instancia mediante Private Service Connect

privateDnsHostname del paso Cada servicio con Private Service Connect habilitado tiene un endpoint público y otro privado. Para conectarse mediante Private Service Connect, debe usar el endpoint privado, que es eldel paso Obtener el service attachment de GCP para Private Service Connect

​ Obtener el nombre de host DNS privado

​ Opción 1: consola de ClickHouse Cloud

En la consola de ClickHouse Cloud, ve a Settings. Haz clic en el botón Set up private endpoint. En el panel lateral que se abre, copia el Nombre DNS.

​ Opción 2: API

curl --silent --user "${ KEY_ID :? }:${ KEY_SECRET :? }" "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ ORG_ID :? }/services/${ INSTANCE_ID :? }/privateEndpointConfig" | jq .result

{ ... "privateDnsHostname": "xxxxxxx.<region code>.p.gcp.clickhouse.cloud" }

En este ejemplo, la conexión al hostname xxxxxxx.yy-xxxxN.p.gcp.clickhouse.cloud se dirigirá a Private Service Connect. Mientras tanto, xxxxxxx.yy-xxxxN.gcp.clickhouse.cloud se dirigirá a través de internet.

​ Resolución de problemas

​ Probar la configuración de DNS

nslookup $DNS_NAME

Non-authoritative answer: ... Address: 10.128.0.2

​ Conexión reiniciada por el host remoto

Lo más probable es que no se haya añadido el Endpoint ID a la lista de permitidos del servicio. Vuelve a revisar el paso Añadir el Endpoint ID a la lista de permitidos de los servicios.

​ Comprobar la conectividad

Si tiene problemas para conectarse mediante un enlace de PSC, verifique la conectividad con openssl . Asegúrese de que el estado del endpoint de Private Service Connect sea Accepted :

OpenSSL debería poder conectarse (debería aparecer CONNECTED en la salida). Se espera errno=104 .

openssl s_client -connect ${ DNS_NAME } :9440

CONNECTED(00000003) write:errno=104 --- no peer certificate available --- No client certificate CA names sent --- SSL handshake has read 0 bytes and written 335 bytes Verification: OK --- New, (NONE), Cipher is (NONE) Secure Renegotiation IS NOT supported Compression: NONE Expansion: NONE No ALPN negotiated Early data was not sent Verify return code: 0 (ok)

​ Comprobación de los filtros del endpoint

​ API REST

curl --silent --user "${ KEY_ID :? }:${ KEY_SECRET :? }" -X GET -H "Content-Type: application/json" "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ ORG_ID :? }/services/${ INSTANCE_ID :? }" | jq .result.privateEndpointIds [ "102600141743718403" ]

​ Conexión a una base de datos remota

Diseño orientado a servicios: los servicios del productor se publican a través de equilibradores de carga que exponen una única dirección IP a la red VPC del consumidor. El tráfico del consumidor que accede a los servicios del productor es unidireccional y solo puede acceder a la dirección IP del servicio, en lugar de tener acceso a toda la red VPC conectada mediante peering.

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