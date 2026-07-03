ClickHouse Cloud conserva hasta 8 versiones de copia de seguridad de sus datos —una combinación de copias de seguridad completas e incrementales— para garantizar una recuperación fiable. Anteriormente, las facturas reflejaban solo una fracción de estos datos. Estamos corrigiendo esto para que los cargos se ajusten al almacenamiento realmente retenido a partir del 1 de julio de 2026.
¿Por qué está aumentando la factura del almacenamiento de copias de seguridad?
El precio por GB del almacenamiento de copias de seguridad no ha cambiado. Esta corrección modifica el número de versiones de copia de seguridad que aparecen en su factura para que coincida con lo que realmente se conserva para su servicio.
No. El precio por GB no ha cambiado. Estamos corrigiendo el número de versiones de copia de seguridad incluidas en las facturas.
¿Se trata de un aumento de precio?
No. No aplicaremos cargos retroactivos ni cobraremos importes pendientes de períodos de facturación anteriores. La corrección solo se aplicará a la facturación a partir del 1 de julio de 2026.
¿Se me cobrarán los importes no facturados en el pasado?
Todas las versiones de copia de seguridad que se conservan estarán visibles en la consola de ClickHouse Cloud a partir del 23 de abril. También podrá ver si una versión concreta se está facturando actualmente o si se conserva, pero todavía no se factura. La calculadora de precios actualizada también refleja estos costos.
¿Dónde puedo ver todas las versiones de copia de seguridad que se conservan?
Ponte en contacto con soporte de ClickHouse. Tu equipo de cuenta también está disponible para hablar sobre tu caso específico.
¿Con quién puedo contactar si tengo preguntas?
No. La cobertura, la retención y la capacidad de recuperación de sus copias de seguridad no cambian. Solo estamos corrigiendo cómo facturamos las copias de seguridad, no cómo se almacenan o gestionan.
¿Esto afecta a la fiabilidad o la disponibilidad de mis copias de seguridad?
El 23 de abril se enviará un correo electrónico con toda la información. Puede utilizar la calculadora de precios para obtener una estimación más precisa del costo real de las copias de seguridad.
¿Dónde puedo encontrar más detalles?
Los cambios en la facturación entrarán en vigor el 1 de julio de 2026, 60 días después de la notificación inicial.