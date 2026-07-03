Preguntas frecuentes sobre la facturación y la retención de copias de seguridad en ClickHouse Cloud

Preguntas frecuentes sobre discrepancias en la facturación de las copias de seguridad

​ ¿Por qué está aumentando la factura del almacenamiento de copias de seguridad?

ClickHouse Cloud conserva hasta 8 versiones de copia de seguridad de sus datos —una combinación de copias de seguridad completas e incrementales— para garantizar una recuperación fiable. Anteriormente, las facturas reflejaban solo una fracción de estos datos. Estamos corrigiendo esto para que los cargos se ajusten al almacenamiento realmente retenido a partir del 1 de julio de 2026.

El precio por GB del almacenamiento de copias de seguridad no ha cambiado. Esta corrección modifica el número de versiones de copia de seguridad que aparecen en su factura para que coincida con lo que realmente se conserva para su servicio.

​ ¿Se trata de un aumento de precio?

No. El precio por GB no ha cambiado. Estamos corrigiendo el número de versiones de copia de seguridad incluidas en las facturas.

​ ¿Se me cobrarán los importes no facturados en el pasado?

No. No aplicaremos cargos retroactivos ni cobraremos importes pendientes de períodos de facturación anteriores. La corrección solo se aplicará a la facturación a partir del 1 de julio de 2026.

​ ¿Dónde puedo ver todas las versiones de copia de seguridad que se conservan?

Todas las versiones de copia de seguridad que se conservan estarán visibles en la consola de ClickHouse Cloud a partir del 23 de abril. También podrá ver si una versión concreta se está facturando actualmente o si se conserva, pero todavía no se factura. La calculadora de precios actualizada también refleja estos costos.

Ponte en contacto con soporte de ClickHouse . Tu equipo de cuenta también está disponible para hablar sobre tu caso específico.

​ ¿Esto afecta a la fiabilidad o la disponibilidad de mis copias de seguridad?

No. La cobertura, la retención y la capacidad de recuperación de sus copias de seguridad no cambian. Solo estamos corrigiendo cómo facturamos las copias de seguridad, no cómo se almacenan o gestionan.

​ ¿Dónde puedo encontrar más detalles?

El 23 de abril se enviará un correo electrónico con toda la información. Puede utilizar la calculadora de precios para obtener una estimación más precisa del costo real de las copias de seguridad.

​ ¿Cuándo entrarán en vigor los cambios en la facturación?

Los cambios en la facturación entrarán en vigor el 1 de julio de 2026, 60 días después de la notificación inicial.