Cómo crear un usuario de IAM de AWS y un bucket de S3.

Cómo crear un usuario de IAM de AWS y un bucket de S3

Esta guía le muestra cómo configurar un usuario de IAM y un bucket de S3 en AWS, un paso previo necesario para realizar copias de seguridad en S3 o configurar ClickHouse para almacenar datos en S3

​ Crear un usuario de IAM de AWS

En este procedimiento, crearemos un usuario para una cuenta de servicio, no un usuario de inicio de sesión.

Inicie sesión en la Consola de administración de AWS IAM. En la pestaña Users , seleccione Create user

Introduzca un nombre de usuario

Seleccione Next

Seleccione Next

Seleccione Create user

El usuario ya se ha creado. Haga clic en el usuario recién creado

Seleccione Create access key

Seleccione Application running outside AWS

Seleccione Create access key

Descargue su clave de acceso y su clave secreta en un archivo .csv para usarlas más adelante

​ Crear un bucket de S3

En la sección de buckets de S3, selecciona Create bucket

Introduce un nombre para el bucket y deja las demás opciones con los valores predeterminados

El nombre del bucket debe ser único en todo AWS, no solo dentro de la organización, o se producirá un error.

Deja Block all Public Access enabled; no se necesita acceso público.

Selecciona Create Bucket en la parte inferior de la página

Selecciona el enlace, copia el ARN y guárdalo para usarlo al configurar la política de acceso del bucket

Una vez creado el bucket, búscalo en la lista de buckets de S3 y selecciona su nombre para ir a la página que se muestra a continuación:

Selecciona Create folder Introduce un nombre de carpeta que será el destino del disco S3 o de la copia de seguridad de ClickHouse y selecciona Create folder en la parte inferior de la página

La carpeta ahora debería aparecer en la lista del bucket

Selecciona la casilla de la nueva carpeta y haz clic en Copy URL . Guarda la URL para usarla en la configuración de almacenamiento de ClickHouse en la siguiente sección.

Selecciona la pestaña Permissions y haz clic en el botón Edit en la sección Bucket Policy

Añade una política de bucket; a continuación se muestra un ejemplo

{ "Version" : "2012-10-17" , "Id" : "Policy123456" , "Statement" : [ { "Sid" : "abc123" , "Effect" : "Allow" , "Principal" : { "AWS" : "arn:aws:iam::782985192762:user/docs-s3-user" }, "Action" : "s3:*" , "Resource" : [ "arn:aws:s3:::ch-docs-s3-bucket" , "arn:aws:s3:::ch-docs-s3-bucket/*" ] } ] }

La política anterior permite realizar todas las acciones en el bucket.

Parámetro Descripción Valor de ejemplo Version Versión del intérprete de políticas; déjelo tal cual 2012-10-17 Sid ID de política definido por el usuario abc123 Effect Indica si las solicitudes del usuario se permitirán o se denegarán Allow Principal Las cuentas o el usuario a los que se permitirá el acceso arn:aws:iam::782985192762:user/docs-s3-user Action Qué operaciones están permitidas en el bucket s3:* Resource En qué recursos del bucket se permitirán las operaciones ”arn:aws:s3:::ch-docs-s3-bucket”, “arn:aws:s3:::ch-docs-s3-bucket/*”

Debe trabajar con su equipo de seguridad para determinar los permisos que se utilizarán; considérelos como un punto de partida. Para obtener más información sobre las políticas y la configuración, consulte la documentación de AWS: https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/access-policy-language-overview.html