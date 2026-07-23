Esta guía le muestra cómo configurar un usuario de IAM y un bucket de S3 en AWS, un paso previo necesario para realizar copias de seguridad en S3 o configurar ClickHouse para almacenar datos en S3
En este procedimiento, crearemos un usuario para una cuenta de servicio, no un usuario de inicio de sesión.
Crear un usuario de IAM de AWS
- Inicie sesión en la Consola de administración de AWS IAM.
-
En la pestaña
Users, seleccione
Create user
- Introduzca un nombre de usuario
- Seleccione
Next
- Seleccione
Next
- Seleccione
Create user
- Seleccione
Create access key
- Seleccione
Application running outside AWS
- Seleccione
Create access key
- Descargue su clave de acceso y su clave secreta en un archivo .csv para usarlas más adelante
Crear un bucket de S3
- En la sección de buckets de S3, selecciona Create bucket
- Introduce un nombre para el bucket y deja las demás opciones con los valores predeterminados
El nombre del bucket debe ser único en todo AWS, no solo dentro de la organización, o se producirá un error.
- Deja
Block all Public Accessenabled; no se necesita acceso público.
- Selecciona Create Bucket en la parte inferior de la página
- Selecciona el enlace, copia el ARN y guárdalo para usarlo al configurar la política de acceso del bucket
- Una vez creado el bucket, búscalo en la lista de buckets de S3 y selecciona su nombre para ir a la página que se muestra a continuación:
-
Selecciona
Create folder
-
Introduce un nombre de carpeta que será el destino del disco S3 o de la copia de seguridad de ClickHouse y selecciona
Create folderen la parte inferior de la página
- La carpeta ahora debería aparecer en la lista del bucket
- Selecciona la casilla de la nueva carpeta y haz clic en
Copy URL. Guarda la URL para usarla en la configuración de almacenamiento de ClickHouse en la siguiente sección.
- Selecciona la pestaña Permissions y haz clic en el botón Edit en la sección Bucket Policy
- Añade una política de bucket; a continuación se muestra un ejemplo
{
"Version": "2012-10-17",
"Id": "Policy123456",
"Statement": [
{
"Sid": "abc123",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::782985192762:user/docs-s3-user"
},
"Action": "s3:*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::ch-docs-s3-bucket",
"arn:aws:s3:::ch-docs-s3-bucket/*"
]
}
]
}
La política anterior permite realizar todas las acciones en el bucket.
|Parámetro
|Descripción
|Valor de ejemplo
|Version
|Versión del intérprete de políticas; déjelo tal cual
|2012-10-17
|Sid
|ID de política definido por el usuario
|abc123
|Effect
|Indica si las solicitudes del usuario se permitirán o se denegarán
|Allow
|Principal
|Las cuentas o el usuario a los que se permitirá el acceso
|arn:aws:iam::782985192762:user/docs-s3-user
|Action
|Qué operaciones están permitidas en el bucket
|s3:*
|Resource
|En qué recursos del bucket se permitirán las operaciones
|”arn:aws:s3:::ch-docs-s3-bucket”, “arn:aws:s3:::ch-docs-s3-bucket/*”
Debe trabajar con su equipo de seguridad para determinar los permisos que se utilizarán; considérelos como un punto de partida. Para obtener más información sobre las políticas y la configuración, consulte la documentación de AWS: https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/access-policy-language-overview.html
- Guarde la configuración de la política