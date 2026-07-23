Skip to main content
Esta guía le muestra cómo configurar un usuario de IAM y un bucket de S3 en AWS, un paso previo necesario para realizar copias de seguridad en S3 o configurar ClickHouse para almacenar datos en S3

Crear un usuario de IAM de AWS

En este procedimiento, crearemos un usuario para una cuenta de servicio, no un usuario de inicio de sesión.
  1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS IAM.
  2. En la pestaña Users, seleccione Create user
  1. Introduzca un nombre de usuario
  1. Seleccione Next
  1. Seleccione Next
  1. Seleccione Create user
El usuario ya se ha creado. Haga clic en el usuario recién creado
  1. Seleccione Create access key
  1. Seleccione Application running outside AWS
  1. Seleccione Create access key
  1. Descargue su clave de acceso y su clave secreta en un archivo .csv para usarlas más adelante

Crear un bucket de S3

  1. En la sección de buckets de S3, selecciona Create bucket
  1. Introduce un nombre para el bucket y deja las demás opciones con los valores predeterminados
El nombre del bucket debe ser único en todo AWS, no solo dentro de la organización, o se producirá un error.
  1. Deja Block all Public Access enabled; no se necesita acceso público.
  1. Selecciona Create Bucket en la parte inferior de la página
  1. Selecciona el enlace, copia el ARN y guárdalo para usarlo al configurar la política de acceso del bucket
  1. Una vez creado el bucket, búscalo en la lista de buckets de S3 y selecciona su nombre para ir a la página que se muestra a continuación:
  1. Selecciona Create folder
  2. Introduce un nombre de carpeta que será el destino del disco S3 o de la copia de seguridad de ClickHouse y selecciona Create folder en la parte inferior de la página
  1. La carpeta ahora debería aparecer en la lista del bucket
  1. Selecciona la casilla de la nueva carpeta y haz clic en Copy URL. Guarda la URL para usarla en la configuración de almacenamiento de ClickHouse en la siguiente sección.
  1. Selecciona la pestaña Permissions y haz clic en el botón Edit en la sección Bucket Policy
  1. Añade una política de bucket; a continuación se muestra un ejemplo
La política anterior permite realizar todas las acciones en el bucket.
Debe trabajar con su equipo de seguridad para determinar los permisos que se utilizarán; considérelos como un punto de partida. Para obtener más información sobre las políticas y la configuración, consulte la documentación de AWS: https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/access-policy-language-overview.html
  1. Guarde la configuración de la política
Última modificación el 23 de julio de 2026