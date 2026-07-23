Configura la tabla, el esquema y la configuración

En el siguiente paso, puedes seleccionar si quieres ingestar datos en una nueva tabla de ClickHouse o reutilizar una existente. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para modificar el nombre de la tabla, el esquema y la configuración. Puedes ver una vista previa en tiempo real de los cambios en la tabla de ejemplo de la parte superior.

También puedes personalizar la configuración avanzada con los controles proporcionados.

Como alternativa, puedes decidir ingestar tus datos en una tabla de ClickHouse existente. En ese caso, la UI te permitirá mapear campos del origen a los campos de ClickHouse de la tabla de destino seleccionada.