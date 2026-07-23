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El ClickPipe de S3 ofrece una forma totalmente gestionada y resiliente de ingestar datos de Amazon S3 y de almacenes de objetos compatibles con S3 en ClickHouse Cloud. Admite tanto la ingestión única como la ingestión continua, con semántica de exactamente una vez.
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Selecciona la fuente de datos

1. En ClickHouse Cloud, selecciona Fuentes de datos en el menú principal de navegación y haz clic en Create ClickPipe.
Seleccionar importaciones
2. Haga clic en el mosaico de Amazon S3. También puede usar este mosaico para conectarse a otros servicios compatibles con S3 que no figuran en la UI de ClickPipes.
Seleccionar importaciones
Debido a las diferencias en los formatos de URL y en las implementaciones de API entre los proveedores de servicios de almacenamiento de objetos, no todos los servicios compatibles con S3 son compatibles de forma nativa. Si tiene problemas con un servicio que no aparece en fuentes de datos compatibles, póngase en contacto con nuestro equipo.
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Configura la conexión de tu ClickPipe

1. Para configurar un nuevo ClickPipe, debes proporcionar los datos necesarios para conectarte a tu servicio de almacenamiento de objetos y autenticarte en él.
Complete los datos de conexión
2. Haz clic en Datos entrantes. ClickPipes obtendrá los metadatos de tu bucket para el siguiente paso.
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Selecciona el formato de los datos

La UI mostrará una lista de archivos del bucket especificado. Selecciona el formato de tus datos (actualmente admitimos un subconjunto de formatos de ClickHouse) e indica si quieres habilitar la ingestión continua. Consulta la sección “ingesta continua” en la página de resumen para obtener más información.
Configurar el formato de los datos y el topic
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Configura la tabla, el esquema y la configuración

En el siguiente paso, puedes seleccionar si quieres ingestar datos en una nueva tabla de ClickHouse o reutilizar una existente. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para modificar el nombre de la tabla, el esquema y la configuración. Puedes ver una vista previa en tiempo real de los cambios en la tabla de ejemplo de la parte superior.
Configurar la tabla, el esquema y la configuración
También puedes personalizar la configuración avanzada con los controles proporcionados.
Configurar los controles avanzados
Como alternativa, puedes decidir ingestar tus datos en una tabla de ClickHouse existente. En ese caso, la UI te permitirá mapear campos del origen a los campos de ClickHouse de la tabla de destino seleccionada.
Usar una tabla existente
También puedes mapear columnas virtuales, como _path o _size, a campos.
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Configura los permisos

Por último, puedes configurar los permisos para el usuario interno de ClickPipes.Permisos: ClickPipes creará un usuario dedicado para escribir datos en una tabla de destino. Puedes seleccionar un rol para este usuario interno usando un rol personalizado o uno de los roles predefinidos:
  • Full access: con acceso completo al clúster. Es necesario si usas una vista materializada o un Diccionario con la tabla de destino.
  • Only destination table: solo con permisos de INSERT para la tabla de destino.
Permisos
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Completa la configuración

Al hacer clic en “Complete Setup”, el sistema registrará tu ClickPipe y podrás verlo en la tabla de resumen.
Aviso de éxito
Aviso de eliminación
La tabla de resumen proporciona controles para mostrar datos de ejemplo del origen o de la tabla de destino en ClickHouse.
Ver destino
También incluye controles para eliminar el ClickPipe y mostrar un resumen del trabajo de ingestión.
Ver resumen
¡Enhorabuena! Has configurado correctamente tu primer ClickPipe. Si se trata de un ClickPipe configurado para la ingestión continua, se ejecutará de forma continua e ingestará datos en tiempo real desde tu fuente de datos remota. De lo contrario, ingestará el lote y finalizará.
Última modificación el 23 de julio de 2026