Guía paso a paso para configurar el modo no ordenado para la ingestión continua en ClickPipes de S3.

ObjectCreated:* e ingestar cualquier archivo nuevo, independientemente de la convención de nomenclatura de los archivos. De forma predeterminada, el ClickPipe de S3 asume que los archivos se agregan a un bucket en orden lexicográfico . Es posible configurar un ClickPipe de S3 para ingestar archivos que no tengan un orden implícito mediante la configuración de una cola de Amazon SQS conectada al bucket y, opcionalmente, usando Amazon EventBridge como enrutador de eventos. Esto permite a ClickPipes escuchar eventose ingestar cualquier archivo nuevo, independientemente de la convención de nomenclatura de los archivos.

solo es compatible con Amazon S3 y no es compatible con buckets públicos ni con servicios compatibles con S3. Requiere configurar una cola de El modo no ordenadoes compatible con Amazon S3 yes compatible con buckets públicos ni con servicios compatibles con S3. Requiere configurar una cola de Amazon SQS conectada al bucket y, opcionalmente, usar Amazon EventBridge como enrutador de eventos.

​ Cómo funciona

En este modo, el ClickPipe de S3 realiza una carga inicial de todos los archivos de la ruta seleccionada y luego escucha eventos ObjectCreated:* en la cola que coincidan con la ruta especificada. Cualquier mensaje correspondiente a un archivo ya visto, a un archivo que no coincida con la ruta o a un evento de otro tipo se ignorará. Los archivos se ingestan cuando se alcanza el umbral configurado en max insert bytes o max file count , o después de un intervalo configurable (30 segundos de forma predeterminada). No es posible iniciar la ingestión desde un archivo concreto o un momento específico: ClickPipes siempre cargará todos los archivos de la ruta seleccionada.

Pueden producirse varios tipos de fallos al ingestar datos, lo que puede dar lugar a inserciones parciales o a datos duplicados. Object Storage ClickPipes tolera los fallos de inserción y proporciona semántica exactly-once mediante tablas temporales de staging. Los datos se insertan primero en una tabla de staging; si algo sale mal, la tabla de staging se trunca y la inserción se reintenta desde un estado limpio. Las particiones solo se mueven a la tabla de destino una vez que la inserción se ha completado correctamente.