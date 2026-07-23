DataLakeCatalog. Las siguientes guías le muestran cómo conectar ClickHouse a cada catálogo compatible, incluida la configuración, la autenticación y ejemplos de consultas.
|Catálogo
|Descripción
|AWS Glue
|Consulte tablas Iceberg registradas en AWS Glue Data Catalog a partir de datos almacenados en S3.
|Databricks Unity Catalog
|Conéctese a Databricks Unity Catalog para tablas Delta Lake e Iceberg.
|Iceberg REST Catalog
|Use cualquier catálogo que implemente la especificación REST de Iceberg, como Tabular.
|Lakekeeper
|Conéctese a Lakekeeper Catalog para tablas Iceberg.
|Project Nessie
|Consulte tablas Iceberg con Nessie Catalog y control de versiones de datos similar a Git.
|Microsoft OneLake
|Consulte tablas Iceberg en Microsoft Fabric OneLake.
|Polaris catalog
|Conéctese a Polaris catalog para tablas Iceberg.
|BigLake Metastore
|Consulte tablas Iceberg registradas en BigLake Metastore.