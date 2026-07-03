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COVID-19 Open-Data busca reunir la mayor base de datos epidemiológica sobre COVID-19, además de un potente y amplio conjunto de covariables. Incluye datos abiertos, obtenidos de fuentes públicas y con licencia, relacionados con la demografía, la economía, la epidemiología, la geografía, la salud, las hospitalizaciones, la movilidad, la respuesta gubernamental, el clima y mucho más. Los detalles están en GitHub aquí. Es fácil insertar estos datos en ClickHouse…
Los siguientes comandos se ejecutaron en una instancia de Production de ClickHouse Cloud. También puedes ejecutarlos fácilmente en una instalación local.
  1. Veamos qué aspecto tienen los datos:
El archivo CSV tiene 10 columnas:
  1. Ahora veamos algunas filas:
Observa que la función url puede leer fácilmente datos de un archivo CSV:
  1. Ahora crearemos una tabla, ya que sabemos qué aspecto tienen los datos:
  1. El siguiente comando inserta el conjunto de datos completo en la tabla covid19:
  1. Va bastante rápido: veamos cuántas filas se insertaron:
  1. Veamos cuántos casos totales de COVID-19 se registraron:
  1. Notarás que los datos tienen muchos 0’s en algunas fechas, ya sea por los fines de semana o por días en los que no se informaban cifras a diario. Podemos usar una función de ventana para suavizar los promedios diarios de casos nuevos:
  1. Esta consulta determina los valores más recientes de cada ubicación. No podemos usar max(date) porque no todos los países reportaron todos los días, así que obtenemos la última fila con ROW_NUMBER:
  1. Podemos usar lagInFrame para calcular el LAG de los nuevos casos de cada día. En esta consulta filtramos por la ubicación US_DC:
La respuesta es así:
  1. Esta consulta calcula el porcentaje de variación diaria de los casos nuevos e incluye una columna simple de increase o decrease en el conjunto de resultados:
Los resultados se ven así
Como se menciona en el repositorio de GitHub, el conjunto de datos dejó de actualizarse el 15 de septiembre de 2022.
Última modificación el 3 de julio de 2026