TSV por
CSV en los argumentos de formato.
Mientras avanza por esta guía, hará lo siguiente:
- Investigar: consultar la estructura y el contenido del archivo TSV.
- Determinar el esquema de destino de ClickHouse: elegir los tipos de datos adecuados y asignar los datos existentes a esos tipos.
- Crear una tabla de ClickHouse.
- Preprocesar y transmitir los datos a ClickHouse.
- Ejecutar algunas consultas en ClickHouse.
Requisitos previos
- Descargue el conjunto de datos visitando la página NYPD Complaint Data Current (Year To Date), haciendo clic en el botón Export y seleccionando TSV for Excel.
- Instale el servidor y cliente de ClickHouse
Hay dos tipos de comandos en esta guía:
Una nota sobre los comandos descritos en esta guía
- Algunos de los comandos consultan archivos TSV; estos se ejecutan en la línea de comandos.
- El resto de los comandos consultan ClickHouse y se ejecutan en
clickhouse-cliento en la UI de Play.
Los ejemplos de esta guía asumen que ha guardado el archivo TSV en
${HOME}/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv; ajuste los comandos si es necesario.
Antes de empezar a trabajar con la base de datos de ClickHouse, familiarícese con los datos.
Familiarícese con el archivo TSV
Este es un ejemplo de comando para consultar un archivo TSV, pero no lo ejecutes todavía.
Observa los campos del archivo TSV de origen
Respuesta de ejemplo
Query
clickhouse-local --query \
"describe file('${HOME}/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames')"
Ejecute este comando en la línea de comandos. Usará
CMPLNT_NUM Nullable(Float64)
ADDR_PCT_CD Nullable(Float64)
BORO_NM Nullable(String)
CMPLNT_FR_DT Nullable(String)
CMPLNT_FR_TM Nullable(String)
clickhouse-local para consultar los datos del archivo TSV que descargó.
Query
clickhouse-local --input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \
--query \
"describe file('${HOME}/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames')"
En este punto, debes comprobar que las columnas del archivo TSV coincidan con los nombres y los tipos especificados en la sección Columns in this Dataset de la página web del conjunto de datos. Los tipos de datos no son muy específicos: todos los campos numéricos están definidos como
Response
CMPLNT_NUM Nullable(String)
ADDR_PCT_CD Nullable(Float64)
BORO_NM Nullable(String)
CMPLNT_FR_DT Nullable(String)
CMPLNT_FR_TM Nullable(String)
CMPLNT_TO_DT Nullable(String)
CMPLNT_TO_TM Nullable(String)
CRM_ATPT_CPTD_CD Nullable(String)
HADEVELOPT Nullable(String)
HOUSING_PSA Nullable(Float64)
JURISDICTION_CODE Nullable(Float64)
JURIS_DESC Nullable(String)
KY_CD Nullable(Float64)
LAW_CAT_CD Nullable(String)
LOC_OF_OCCUR_DESC Nullable(String)
OFNS_DESC Nullable(String)
PARKS_NM Nullable(String)
PATROL_BORO Nullable(String)
PD_CD Nullable(Float64)
PD_DESC Nullable(String)
PREM_TYP_DESC Nullable(String)
RPT_DT Nullable(String)
STATION_NAME Nullable(String)
SUSP_AGE_GROUP Nullable(String)
SUSP_RACE Nullable(String)
SUSP_SEX Nullable(String)
TRANSIT_DISTRICT Nullable(Float64)
VIC_AGE_GROUP Nullable(String)
VIC_RACE Nullable(String)
VIC_SEX Nullable(String)
X_COORD_CD Nullable(Float64)
Y_COORD_CD Nullable(Float64)
Latitude Nullable(Float64)
Longitude Nullable(Float64)
Lat_Lon Tuple(Nullable(Float64), Nullable(Float64))
New Georeferenced Column Nullable(String)
Nullable(Float64) y todos los demás campos como
Nullable(String). Cuando crees una tabla de ClickHouse para almacenar los datos, podrás especificar tipos más adecuados y con mejor rendimiento.
Para determinar qué tipos deben usarse en los campos, es necesario saber cómo son los datos. Por ejemplo, el campo
Determinar el esquema adecuado
JURISDICTION_CODE es numérico: ¿debería ser
UInt8,
Enum o
Float64?
Query
clickhouse-local --input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \
--query \
"select JURISDICTION_CODE, count() FROM
file('${HOME}/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames')
GROUP BY JURISDICTION_CODE
ORDER BY JURISDICTION_CODE
FORMAT PrettyCompact"
La respuesta de la consulta muestra que
Response
┌─JURISDICTION_CODE─┬─count()─┐
│ 0 │ 188875 │
│ 1 │ 4799 │
│ 2 │ 13833 │
│ 3 │ 656 │
│ 4 │ 51 │
│ 6 │ 5 │
│ 7 │ 2 │
│ 9 │ 13 │
│ 11 │ 14 │
│ 12 │ 5 │
│ 13 │ 2 │
│ 14 │ 70 │
│ 15 │ 20 │
│ 72 │ 159 │
│ 87 │ 9 │
│ 88 │ 75 │
│ 97 │ 405 │
└───────────────────┴─────────┘
JURISDICTION_CODE cabe bien en un
UInt8.
Del mismo modo, revisa algunos de los campos
String y comprueba si serían más adecuados como campos
DateTime o
LowCardinality(String).
Por ejemplo, el campo
PARKS_NM se describe como “Nombre del parque, zona de juegos o área verde de NYC donde ocurre el hecho, si corresponde (no se incluyen los parques estatales)”. Los nombres de los parques de la ciudad de Nueva York pueden ser un buen candidato para
LowCardinality(String):
Query
clickhouse-local --input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \
--query \
"select count(distinct PARKS_NM) FROM
file('${HOME}/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames')
FORMAT PrettyCompact"
Observe algunos de los nombres de los parques:
Response
┌─uniqExact(PARKS_NM)─┐
│ 319 │
└─────────────────────┘
Query
clickhouse-local --input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \
--query \
"select distinct PARKS_NM FROM
file('${HOME}/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames')
LIMIT 10
FORMAT PrettyCompact"
El conjunto de datos utilizado al redactar este documento tiene solo unos pocos cientos de parques y áreas de juego distintos en la columna
Response
┌─PARKS_NM───────────────────┐
│ (null) │
│ ASSER LEVY PARK │
│ JAMES J WALKER PARK │
│ BELT PARKWAY/SHORE PARKWAY │
│ PROSPECT PARK │
│ MONTEFIORE SQUARE │
│ SUTTON PLACE PARK │
│ JOYCE KILMER PARK │
│ ALLEY ATHLETIC PLAYGROUND │
│ ASTORIA PARK │
└────────────────────────────┘
PARK_NM. Se trata de una cantidad pequeña según la recomendación de LowCardinality de mantenerse por debajo de 10,000 cadenas distintas en un campo
LowCardinality(String).
Según la sección Columns in this Dataset de la página web del conjunto de datos, hay campos de fecha y hora para el inicio y el fin del evento reportado. Examinar los valores mínimo y máximo de
Campos de fecha y hora
CMPLNT_FR_DT y
CMPLT_TO_DT permite hacerse una idea de si esos campos siempre están rellenados o no:
Query
clickhouse-local --input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \
--query \
"select min(CMPLNT_FR_DT), max(CMPLNT_FR_DT) FROM
file('${HOME}/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames')
FORMAT PrettyCompact"
Response
┌─min(CMPLNT_FR_DT)─┬─max(CMPLNT_FR_DT)─┐
│ 01/01/1973 │ 12/31/2021 │
└───────────────────┴───────────────────┘
Query
clickhouse-local --input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \
--query \
"select min(CMPLNT_TO_DT), max(CMPLNT_TO_DT) FROM
file('${HOME}/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames')
FORMAT PrettyCompact"
Response
┌─min(CMPLNT_TO_DT)─┬─max(CMPLNT_TO_DT)─┐
│ │ 12/31/2021 │
└───────────────────┴───────────────────┘
Query
clickhouse-local --input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \
--query \
"select min(CMPLNT_FR_TM), max(CMPLNT_FR_TM) FROM
file('${HOME}/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames')
FORMAT PrettyCompact"
Response
┌─min(CMPLNT_FR_TM)─┬─max(CMPLNT_FR_TM)─┐
│ 00:00:00 │ 23:59:00 │
└───────────────────┴───────────────────┘
Query
clickhouse-local --input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \
--query \
"select min(CMPLNT_TO_TM), max(CMPLNT_TO_TM) FROM
file('${HOME}/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames')
FORMAT PrettyCompact"
Response
┌─min(CMPLNT_TO_TM)─┬─max(CMPLNT_TO_TM)─┐
│ (null) │ 23:59:00 │
└───────────────────┴───────────────────┘
Basándote en la investigación anterior:
Elabora un plan
JURISDICTION_CODEdebe convertirse en
UInt8.
PARKS_NMdebe convertirse en
LowCardinality(String)
CMPLNT_FR_DTy
CMPLNT_FR_TMsiempre están rellenos (posiblemente con una hora predeterminada de
00:00:00)
CMPLNT_TO_DTy
CMPLNT_TO_TMpueden estar vacíos
- Las fechas y las horas se almacenan en campos separados en el origen
- Las fechas tienen el formato
mm/dd/yyyy
- Las horas tienen el formato
hh:mm:ss
- Las fechas y las horas pueden concatenarse en tipos
DateTime
- Hay algunas fechas anteriores al 1 de enero de 1970, lo que significa que necesitamos un
DateTimede 64 bits
Hay muchos más cambios que hacer en los tipos; todos pueden determinarse siguiendo los mismos pasos de investigación. Observa la cantidad de cadenas distintas en un campo, el mínimo y el máximo de los valores numéricos, y toma tus decisiones. El esquema de la tabla que se proporciona más adelante en la guía tiene muchas cadenas de baja cardinalidad y campos enteros sin signo, y muy pocos valores numéricos de coma flotante.
Para concatenar los campos de fecha y hora
Concatenar los campos de fecha y hora
CMPLNT_FR_DT y
CMPLNT_FR_TM en un único
String que pueda convertirse en
DateTime, seleccione ambos campos unidos por el operador de concatenación:
CMPLNT_FR_DT || ' ' || CMPLNT_FR_TM. Los campos
CMPLNT_TO_DT y
CMPLNT_TO_TM se tratan de forma similar.
Query
clickhouse-local --input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \
--query \
"select CMPLNT_FR_DT || ' ' || CMPLNT_FR_TM AS complaint_begin FROM
file('${HOME}/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames')
LIMIT 10
FORMAT PrettyCompact"
Response
┌─complaint_begin─────┐
│ 07/29/2010 00:01:00 │
│ 12/01/2011 12:00:00 │
│ 04/01/2017 15:00:00 │
│ 03/26/2018 17:20:00 │
│ 01/01/2019 00:00:00 │
│ 06/14/2019 00:00:00 │
│ 11/29/2021 20:00:00 │
│ 12/04/2021 00:35:00 │
│ 12/05/2021 12:50:00 │
│ 12/07/2021 20:30:00 │
└─────────────────────┘
Anteriormente en la guía vimos que hay fechas en el archivo TSV anteriores al 1 de enero de 1970, lo que significa que necesitamos un tipo DateTime de 64 bits para esas fechas. Las fechas también deben convertirse del formato
Convertir la cadena de fecha y hora a un tipo DateTime64
MM/DD/YYYY al formato
YYYY/MM/DD. Ambas cosas pueden hacerse con
parseDateTime64BestEffort().
Las líneas 2 y 3 anteriores contienen la concatenación del paso anterior, y las líneas 4 y 5 anteriores convierten las cadenas en
Query
clickhouse-local --input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \
--query \
"WITH (CMPLNT_FR_DT || ' ' || CMPLNT_FR_TM) AS CMPLNT_START,
(CMPLNT_TO_DT || ' ' || CMPLNT_TO_TM) AS CMPLNT_END
select parseDateTime64BestEffort(CMPLNT_START) AS complaint_begin,
parseDateTime64BestEffortOrNull(CMPLNT_END) AS complaint_end
FROM file('${HOME}/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames')
ORDER BY complaint_begin ASC
LIMIT 25
FORMAT PrettyCompact"
DateTime64. Como no se garantiza que exista la hora de finalización de la reclamación, se usa
parseDateTime64BestEffortOrNull.
Response
┌─────────complaint_begin─┬───────────complaint_end─┐
│ 1925-01-01 10:00:00.000 │ 2021-02-12 09:30:00.000 │
│ 1925-01-01 11:37:00.000 │ 2022-01-16 11:49:00.000 │
│ 1925-01-01 15:00:00.000 │ 2021-12-31 00:00:00.000 │
│ 1925-01-01 15:00:00.000 │ 2022-02-02 22:00:00.000 │
│ 1925-01-01 19:00:00.000 │ 2022-04-14 05:00:00.000 │
│ 1955-09-01 19:55:00.000 │ 2022-08-01 00:45:00.000 │
│ 1972-03-17 11:40:00.000 │ 2022-03-17 11:43:00.000 │
│ 1972-05-23 22:00:00.000 │ 2022-05-24 09:00:00.000 │
│ 1972-05-30 23:37:00.000 │ 2022-05-30 23:50:00.000 │
│ 1972-07-04 02:17:00.000 │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 1973-01-01 00:00:00.000 │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 1975-01-01 00:00:00.000 │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 1976-11-05 00:01:00.000 │ 1988-10-05 23:59:00.000 │
│ 1977-01-01 00:00:00.000 │ 1977-01-01 23:59:00.000 │
│ 1977-12-20 00:01:00.000 │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 1981-01-01 00:01:00.000 │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 1981-08-14 00:00:00.000 │ 1987-08-13 23:59:00.000 │
│ 1983-01-07 00:00:00.000 │ 1990-01-06 00:00:00.000 │
│ 1984-01-01 00:01:00.000 │ 1984-12-31 23:59:00.000 │
│ 1985-01-01 12:00:00.000 │ 1987-12-31 15:00:00.000 │
│ 1985-01-11 09:00:00.000 │ 1985-12-31 12:00:00.000 │
│ 1986-03-16 00:05:00.000 │ 2022-03-16 00:45:00.000 │
│ 1987-01-07 00:00:00.000 │ 1987-01-09 00:00:00.000 │
│ 1988-04-03 18:30:00.000 │ 2022-08-03 09:45:00.000 │
│ 1988-07-29 12:00:00.000 │ 1990-07-27 22:00:00.000 │
└─────────────────────────┴─────────────────────────┘
Las fechas que aparecen arriba como
1925 se deben a errores en los datos. Hay varios registros en los datos originales con fechas en los años
1019 -
1022 que deberían ser
2019 -
2022. Se almacenan como 1 de enero de 1925, ya que esa es la fecha más antigua compatible con un DateTime de 64 bits.
Las decisiones tomadas anteriormente sobre los tipos de datos utilizados para las columnas se reflejan en el esquema de la tabla que se muestra a continuación. También debemos decidir qué
Crear una tabla
ORDER BY y
PRIMARY KEY se usarán en la tabla. Al menos uno
de
ORDER BY o
PRIMARY KEY debe especificarse. A continuación, se ofrecen algunas pautas para decidir qué
columnas incluir en
ORDER BY; encontrarás más información en la sección Próximos pasos al final
de este documento.
Cláusulas
ORDER BY y
PRIMARY KEY
- La tupla
ORDER BYdebe incluir los campos que se usan en los filtros de las consultas
- Para maximizar la compresión en disco, la tupla
ORDER BYdebe ordenarse por cardinalidad ascendente
- Si existe, la tupla
PRIMARY KEYdebe ser un subconjunto de la tupla
ORDER BY
- Si solo se especifica
ORDER BY, se usará la misma tupla como
PRIMARY KEY
- El índice de la clave primaria se crea usando la tupla
PRIMARY KEYsi se especifica; de lo contrario, la tupla
ORDER BY
- El índice
PRIMARY KEYse mantiene en la memoria principal
ORDER BY:
Consultando el archivo TSV para obtener la cardinalidad de las tres columnas candidatas:
|Columna
|Descripción (del diccionario de datos)
|OFNS_DESC
|Descripción del delito correspondiente al código clave
|RPT_DT
|Fecha en que el evento fue reportado a la policía
|BORO_NM
|Nombre del distrito en el que ocurrió el incidente
Query
clickhouse-local --input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \
--query \
"select formatReadableQuantity(uniq(OFNS_DESC)) as cardinality_OFNS_DESC,
formatReadableQuantity(uniq(RPT_DT)) as cardinality_RPT_DT,
formatReadableQuantity(uniq(BORO_NM)) as cardinality_BORO_NM
FROM
file('${HOME}/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames')
FORMAT PrettyCompact"
Al ordenar por cardinalidad,
Response
┌─cardinality_OFNS_DESC─┬─cardinality_RPT_DT─┬─cardinality_BORO_NM─┐
│ 60.00 │ 306.00 │ 6.00 │
└───────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┘
ORDER BY queda así:
ORDER BY ( BORO_NM, OFNS_DESC, RPT_DT )
Al combinar los cambios en los tipos de datos y la tupla
La siguiente tabla usará nombres de columna más fáciles de leer; los nombres anteriores se corresponderán con
ORDER BY ( borough, offense_description, date_reported )
ORDER BY, se obtiene esta estructura de la tabla:
CREATE TABLE NYPD_Complaint (
complaint_number String,
precinct UInt8,
borough LowCardinality(String),
complaint_begin DateTime64(0,'America/New_York'),
complaint_end DateTime64(0,'America/New_York'),
was_crime_completed String,
housing_authority String,
housing_level_code UInt32,
jurisdiction_code UInt8,
jurisdiction LowCardinality(String),
offense_code UInt8,
offense_level LowCardinality(String),
location_descriptor LowCardinality(String),
offense_description LowCardinality(String),
park_name LowCardinality(String),
patrol_borough LowCardinality(String),
PD_CD UInt16,
PD_DESC String,
location_type LowCardinality(String),
date_reported Date,
transit_station LowCardinality(String),
suspect_age_group LowCardinality(String),
suspect_race LowCardinality(String),
suspect_sex LowCardinality(String),
transit_district UInt8,
victim_age_group LowCardinality(String),
victim_race LowCardinality(String),
victim_sex LowCardinality(String),
NY_x_coordinate UInt32,
NY_y_coordinate UInt32,
Latitude Float64,
Longitude Float64
) ENGINE = MergeTree
ORDER BY ( borough, offense_description, date_reported )
La base de datos
Cómo encontrar la clave primaria de una tabla
system de ClickHouse, en concreto
system.table, contiene toda la información sobre la tabla que
acabas de crear. Esta consulta muestra el
ORDER BY (clave de ordenación) y la
PRIMARY KEY:
Respuesta
SELECT
partition_key,
sorting_key,
primary_key,
table
FROM system.tables
WHERE table = 'NYPD_Complaint'
FORMAT Vertical
Query id: 6a5b10bf-9333-4090-b36e-c7f08b1d9e01
Row 1:
──────
partition_key:
sorting_key: borough, offense_description, date_reported
primary_key: borough, offense_description, date_reported
table: NYPD_Complaint
1 row in set. Elapsed: 0.001 sec.
Usaremos la herramienta
Preprocesamiento e importación de datos
clickhouse-local para el preprocesamiento de los datos y
clickhouse-client para cargarlos.
Argumentos de
clickhouse-local utilizados
cat ${HOME}/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv \
| clickhouse-local --table='input' --input-format='TSVWithNames' \
--input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \
--query "
WITH (CMPLNT_FR_DT || ' ' || CMPLNT_FR_TM) AS CMPLNT_START,
(CMPLNT_TO_DT || ' ' || CMPLNT_TO_TM) AS CMPLNT_END
SELECT
CMPLNT_NUM AS complaint_number,
ADDR_PCT_CD AS precinct,
BORO_NM AS borough,
parseDateTime64BestEffort(CMPLNT_START) AS complaint_begin,
parseDateTime64BestEffortOrNull(CMPLNT_END) AS complaint_end,
CRM_ATPT_CPTD_CD AS was_crime_completed,
HADEVELOPT AS housing_authority_development,
HOUSING_PSA AS housing_level_code,
JURISDICTION_CODE AS jurisdiction_code,
JURIS_DESC AS jurisdiction,
KY_CD AS offense_code,
LAW_CAT_CD AS offense_level,
LOC_OF_OCCUR_DESC AS location_descriptor,
OFNS_DESC AS offense_description,
PARKS_NM AS park_name,
PATROL_BORO AS patrol_borough,
PD_CD,
PD_DESC,
PREM_TYP_DESC AS location_type,
toDate(parseDateTimeBestEffort(RPT_DT)) AS date_reported,
STATION_NAME AS transit_station,
SUSP_AGE_GROUP AS suspect_age_group,
SUSP_RACE AS suspect_race,
SUSP_SEX AS suspect_sex,
TRANSIT_DISTRICT AS transit_district,
VIC_AGE_GROUP AS victim_age_group,
VIC_RACE AS victim_race,
VIC_SEX AS victim_sex,
X_COORD_CD AS NY_x_coordinate,
Y_COORD_CD AS NY_y_coordinate,
Latitude,
Longitude
FROM input" \
| clickhouse-client --query='INSERT INTO NYPD_Complaint FORMAT TSV'
Valida los datos
El conjunto de datos cambia una o varias veces al año, por lo que es posible que tus recuentos no coincidan con lo que aparece en este documento.
Query
SELECT count()
FROM NYPD_Complaint
El tamaño del conjunto de datos en ClickHouse es apenas el 12 % del archivo TSV original; compara el tamaño del archivo TSV original con el de la tabla:
Response
┌─count()─┐
│ 208993 │
└─────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.001 sec.
Query
SELECT formatReadableSize(total_bytes)
FROM system.tables
WHERE name = 'NYPD_Complaint'
Response
┌─formatReadableSize(total_bytes)─┐
│ 8.63 MiB │
└─────────────────────────────────┘
Ejecuta algunas consultas
Consulta 1. Compare el número de quejas por mes
Query
SELECT
dateName('month', date_reported) AS month,
count() AS complaints,
bar(complaints, 0, 50000, 80)
FROM NYPD_Complaint
GROUP BY month
ORDER BY complaints DESC
Response
Query id: 7fbd4244-b32a-4acf-b1f3-c3aa198e74d9
┌─month─────┬─complaints─┬─bar(count(), 0, 50000, 80)───────────────────────────────┐
│ March │ 34536 │ ███████████████████████████████████████████████████████▎ │
│ May │ 34250 │ ██████████████████████████████████████████████████████▋ │
│ April │ 32541 │ ████████████████████████████████████████████████████ │
│ January │ 30806 │ █████████████████████████████████████████████████▎ │
│ February │ 28118 │ ████████████████████████████████████████████▊ │
│ November │ 7474 │ ███████████▊ │
│ December │ 7223 │ ███████████▌ │
│ October │ 7070 │ ███████████▎ │
│ September │ 6910 │ ███████████ │
│ August │ 6801 │ ██████████▊ │
│ June │ 6779 │ ██████████▋ │
│ July │ 6485 │ ██████████▍ │
└───────────┴────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘
12 rows in set. Elapsed: 0.006 sec. Processed 208.99 thousand rows, 417.99 KB (37.48 million rows/s., 74.96 MB/s.)
Consulta 2. Comparar el número total de quejas por distrito
Query
SELECT
borough,
count() AS complaints,
bar(complaints, 0, 125000, 60)
FROM NYPD_Complaint
GROUP BY borough
ORDER BY complaints DESC
Response
Query id: 8cdcdfd4-908f-4be0-99e3-265722a2ab8d
┌─borough───────┬─complaints─┬─bar(count(), 0, 125000, 60)──┐
│ BROOKLYN │ 57947 │ ███████████████████████████▋ │
│ MANHATTAN │ 53025 │ █████████████████████████▍ │
│ QUEENS │ 44875 │ █████████████████████▌ │
│ BRONX │ 44260 │ █████████████████████▏ │
│ STATEN ISLAND │ 8503 │ ████ │
│ (null) │ 383 │ ▏ │
└───────────────┴────────────┴──────────────────────────────┘
6 rows in set. Elapsed: 0.008 sec. Processed 208.99 thousand rows, 209.43 KB (27.14 million rows/s., 27.20 MB/s.)
Una introducción práctica a los índices primarios dispersos en ClickHouse explica en qué se diferencia la indexación en ClickHouse de la de las bases de datos relacionales tradicionales, cómo ClickHouse crea y utiliza un índice primario disperso, y las buenas prácticas de indexación.