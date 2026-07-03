Ingesta y consulta datos de valores separados por tabulaciones en 5 pasos

Los archivos de valores separados por tabulaciones, o TSV, son comunes y pueden incluir encabezados de campo en la primera línea del archivo. ClickHouse puede ingestar archivos TSV y también consultarlos sin necesidad de ingestarlos. Esta guía cubre ambos casos. Si necesita consultar o ingestar archivos CSV, puede usar las mismas técnicas; simplemente sustituya TSV por CSV en los argumentos de formato.

Mientras avanza por esta guía, hará lo siguiente:

Investigar : consultar la estructura y el contenido del archivo TSV.

: consultar la estructura y el contenido del archivo TSV. Determinar el esquema de destino de ClickHouse : elegir los tipos de datos adecuados y asignar los datos existentes a esos tipos.

: elegir los tipos de datos adecuados y asignar los datos existentes a esos tipos. Crear una tabla de ClickHouse .

. Preprocesar y transmitir los datos a ClickHouse.

los datos a ClickHouse. Ejecutar algunas consultas en ClickHouse.

El conjunto de datos utilizado en esta guía proviene del equipo de NYC Open Data y contiene datos sobre “todos los delitos graves, menores e infracciones denunciados al Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) y considerados válidos”. En el momento de redactar este texto, el archivo de datos ocupa 166 MB, pero se actualiza regularmente.

Fuente: data.cityofnewyork.us Términos de uso: https://www1.nyc.gov/home/terms-of-use.page

​ Requisitos previos

Descargue el conjunto de datos visitando la página NYPD Complaint Data Current (Year To Date), haciendo clic en el botón Export y seleccionando TSV for Excel .

y seleccionando . Instale el servidor y cliente de ClickHouse

​ Una nota sobre los comandos descritos en esta guía

Hay dos tipos de comandos en esta guía:

Algunos de los comandos consultan archivos TSV; estos se ejecutan en la línea de comandos.

El resto de los comandos consultan ClickHouse y se ejecutan en clickhouse-client o en la UI de Play.

Los ejemplos de esta guía asumen que ha guardado el archivo TSV en ${HOME}/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv ; ajuste los comandos si es necesario.

​ Familiarícese con el archivo TSV

Antes de empezar a trabajar con la base de datos de ClickHouse, familiarícese con los datos.

​ Observa los campos del archivo TSV de origen

Este es un ejemplo de comando para consultar un archivo TSV, pero no lo ejecutes todavía.

Query clickhouse-local --query \ "describe file('${ HOME }/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames')"

Respuesta de ejemplo

CMPLNT_NUM Nullable(Float64) ADDR_PCT_CD Nullable(Float64) BORO_NM Nullable(String) CMPLNT_FR_DT Nullable(String) CMPLNT_FR_TM Nullable(String)

SETTINGS input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 podrá hacerse una mejor idea del contenido. La mayoría de las veces, el comando anterior le indicará qué campos de los datos de entrada son numéricos, cuáles son cadenas y cuáles son tuplas. Sin embargo, no siempre es así. Como ClickHouse se usa habitualmente con datasets que contienen miles de millones de registros, hay un número predeterminado (100) de filas que se examinan para inferir el esquema , con el fin de evitar analizar miles de millones de filas para inferirlo. Es posible que la respuesta que aparece a continuación no coincida con la que vea, ya que el dataset se actualiza varias veces al año. Si consulta el Diccionario de datos, verá que CMPLNT_NUM está definido como texto, no como valor numérico. Si sustituye el valor predeterminado de 100 filas para la inferencia por la configuraciónpodrá hacerse una mejor idea del contenido. Nota: a partir de la versión 22.5, el valor predeterminado es ahora de 25.000 filas para inferir el esquema, así que cambie esta configuración solo si usa una versión anterior o si necesita muestrear más de 25.000 filas.

Ejecute este comando en la línea de comandos. Usará clickhouse-local para consultar los datos del archivo TSV que descargó.

Query clickhouse-local --input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \ --query \ "describe file('${ HOME }/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames')"

Response CMPLNT_NUM Nullable(String) ADDR_PCT_CD Nullable(Float64) BORO_NM Nullable(String) CMPLNT_FR_DT Nullable(String) CMPLNT_FR_TM Nullable(String) CMPLNT_TO_DT Nullable(String) CMPLNT_TO_TM Nullable(String) CRM_ATPT_CPTD_CD Nullable(String) HADEVELOPT Nullable(String) HOUSING_PSA Nullable(Float64) JURISDICTION_CODE Nullable(Float64) JURIS_DESC Nullable(String) KY_CD Nullable(Float64) LAW_CAT_CD Nullable(String) LOC_OF_OCCUR_DESC Nullable(String) OFNS_DESC Nullable(String) PARKS_NM Nullable(String) PATROL_BORO Nullable(String) PD_CD Nullable(Float64) PD_DESC Nullable(String) PREM_TYP_DESC Nullable(String) RPT_DT Nullable(String) STATION_NAME Nullable(String) SUSP_AGE_GROUP Nullable(String) SUSP_RACE Nullable(String) SUSP_SEX Nullable(String) TRANSIT_DISTRICT Nullable(Float64) VIC_AGE_GROUP Nullable(String) VIC_RACE Nullable(String) VIC_SEX Nullable(String) X_COORD_CD Nullable(Float64) Y_COORD_CD Nullable(Float64) Latitude Nullable(Float64) Longitude Nullable(Float64) Lat_Lon Tuple(Nullable(Float64), Nullable(Float64)) New Georeferenced Column Nullable(String)

Columns in this Dataset de la Nullable(Float64) y todos los demás campos como Nullable(String) . Cuando crees una tabla de ClickHouse para almacenar los datos, podrás especificar tipos más adecuados y con mejor rendimiento. En este punto, debes comprobar que las columnas del archivo TSV coincidan con los nombres y los tipos especificados en la secciónde la página web del conjunto de datos . Los tipos de datos no son muy específicos: todos los campos numéricos están definidos comoy todos los demás campos como. Cuando crees una tabla de ClickHouse para almacenar los datos, podrás especificar tipos más adecuados y con mejor rendimiento.

​ Determinar el esquema adecuado

Para determinar qué tipos deben usarse en los campos, es necesario saber cómo son los datos. Por ejemplo, el campo JURISDICTION_CODE es numérico: ¿debería ser UInt8 , Enum o Float64 ?

Query clickhouse - local --input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \ --query \ "select JURISDICTION_CODE, count() FROM file('${HOME}/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames') GROUP BY JURISDICTION_CODE ORDER BY JURISDICTION_CODE FORMAT PrettyCompact"

Response ┌─JURISDICTION_CODE─┬─count()─┐ │ 0 │ 188875 │ │ 1 │ 4799 │ │ 2 │ 13833 │ │ 3 │ 656 │ │ 4 │ 51 │ │ 6 │ 5 │ │ 7 │ 2 │ │ 9 │ 13 │ │ 11 │ 14 │ │ 12 │ 5 │ │ 13 │ 2 │ │ 14 │ 70 │ │ 15 │ 20 │ │ 72 │ 159 │ │ 87 │ 9 │ │ 88 │ 75 │ │ 97 │ 405 │ └───────────────────┴─────────┘

La respuesta de la consulta muestra que JURISDICTION_CODE cabe bien en un UInt8 .

String y comprueba si serían más adecuados como campos DateTime o LowCardinality(String) . Del mismo modo, revisa algunos de los camposy comprueba si serían más adecuados como campos

Por ejemplo, el campo PARKS_NM se describe como “Nombre del parque, zona de juegos o área verde de NYC donde ocurre el hecho, si corresponde (no se incluyen los parques estatales)”. Los nombres de los parques de la ciudad de Nueva York pueden ser un buen candidato para LowCardinality(String) :

Query clickhouse-local --input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \ --query \ "select count(distinct PARKS_NM) FROM file('${ HOME }/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames') FORMAT PrettyCompact"

Response ┌─uniqExact(PARKS_NM)─┐ │ 319 │ └─────────────────────┘

Observe algunos de los nombres de los parques:

Query clickhouse - local --input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \ --query \ "select distinct PARKS_NM FROM file('${HOME}/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames') LIMIT 10 FORMAT PrettyCompact"

Response ┌─PARKS_NM───────────────────┐ │ (null) │ │ ASSER LEVY PARK │ │ JAMES J WALKER PARK │ │ BELT PARKWAY/SHORE PARKWAY │ │ PROSPECT PARK │ │ MONTEFIORE SQUARE │ │ SUTTON PLACE PARK │ │ JOYCE KILMER PARK │ │ ALLEY ATHLETIC PLAYGROUND │ │ ASTORIA PARK │ └────────────────────────────┘

PARK_NM . Se trata de una cantidad pequeña según la recomendación de LowCardinality(String) . El conjunto de datos utilizado al redactar este documento tiene solo unos pocos cientos de parques y áreas de juego distintos en la columna. Se trata de una cantidad pequeña según la recomendación de LowCardinality de mantenerse por debajo de 10,000 cadenas distintas en un campo

Columns in this Dataset de la CMPLNT_FR_DT y CMPLT_TO_DT permite hacerse una idea de si esos campos siempre están rellenados o no: Según la secciónde la página web del conjunto de datos , hay campos de fecha y hora para el inicio y el fin del evento reportado. Examinar los valores mínimo y máximo depermite hacerse una idea de si esos campos siempre están rellenados o no:

Query clickhouse-local --input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \ --query \ "select min(CMPLNT_FR_DT), max(CMPLNT_FR_DT) FROM file('${ HOME }/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames') FORMAT PrettyCompact"

Response ┌─min(CMPLNT_FR_DT)─┬─max(CMPLNT_FR_DT)─┐ │ 01/01/1973 │ 12/31/2021 │ └───────────────────┴───────────────────┘

Query clickhouse-local --input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \ --query \ "select min(CMPLNT_TO_DT), max(CMPLNT_TO_DT) FROM file('${ HOME }/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames') FORMAT PrettyCompact"

Response ┌─min(CMPLNT_TO_DT)─┬─max(CMPLNT_TO_DT)─┐ │ │ 12/31/2021 │ └───────────────────┴───────────────────┘

Query clickhouse-local --input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \ --query \ "select min(CMPLNT_FR_TM), max(CMPLNT_FR_TM) FROM file('${ HOME }/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames') FORMAT PrettyCompact"

Response ┌─min(CMPLNT_FR_TM)─┬─max(CMPLNT_FR_TM)─┐ │ 00:00:00 │ 23:59:00 │ └───────────────────┴───────────────────┘

Query clickhouse-local --input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \ --query \ "select min(CMPLNT_TO_TM), max(CMPLNT_TO_TM) FROM file('${ HOME }/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames') FORMAT PrettyCompact"

Response ┌─min(CMPLNT_TO_TM)─┬─max(CMPLNT_TO_TM)─┐ │ (null) │ 23:59:00 │ └───────────────────┴───────────────────┘

​ Elabora un plan

Basándote en la investigación anterior:

JURISDICTION_CODE debe convertirse en UInt8 .

debe convertirse en . PARKS_NM debe convertirse en LowCardinality(String)

debe convertirse en CMPLNT_FR_DT y CMPLNT_FR_TM siempre están rellenos (posiblemente con una hora predeterminada de 00:00:00 )

y siempre están rellenos (posiblemente con una hora predeterminada de ) CMPLNT_TO_DT y CMPLNT_TO_TM pueden estar vacíos

y pueden estar vacíos Las fechas y las horas se almacenan en campos separados en el origen

Las fechas tienen el formato mm/dd/yyyy

Las horas tienen el formato hh:mm:ss

Las fechas y las horas pueden concatenarse en tipos DateTime

Hay algunas fechas anteriores al 1 de enero de 1970, lo que significa que necesitamos un DateTime de 64 bits

Hay muchos más cambios que hacer en los tipos; todos pueden determinarse siguiendo los mismos pasos de investigación. Observa la cantidad de cadenas distintas en un campo, el mínimo y el máximo de los valores numéricos, y toma tus decisiones. El esquema de la tabla que se proporciona más adelante en la guía tiene muchas cadenas de baja cardinalidad y campos enteros sin signo, y muy pocos valores numéricos de coma flotante.

Para concatenar los campos de fecha y hora CMPLNT_FR_DT y CMPLNT_FR_TM en un único String que pueda convertirse en DateTime , seleccione ambos campos unidos por el operador de concatenación: CMPLNT_FR_DT || ' ' || CMPLNT_FR_TM . Los campos CMPLNT_TO_DT y CMPLNT_TO_TM se tratan de forma similar.

Query clickhouse-local --input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \ --query \ "select CMPLNT_FR_DT || ' ' || CMPLNT_FR_TM AS complaint_begin FROM file('${ HOME }/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames') LIMIT 10 FORMAT PrettyCompact"

Response ┌─complaint_begin─────┐ │ 07/29/2010 00:01:00 │ │ 12/01/2011 12:00:00 │ │ 04/01/2017 15:00:00 │ │ 03/26/2018 17:20:00 │ │ 01/01/2019 00:00:00 │ │ 06/14/2019 00:00:00 │ │ 11/29/2021 20:00:00 │ │ 12/04/2021 00:35:00 │ │ 12/05/2021 12:50:00 │ │ 12/07/2021 20:30:00 │ └─────────────────────┘

MM/DD/YYYY al formato YYYY/MM/DD . Ambas cosas pueden hacerse con Anteriormente en la guía vimos que hay fechas en el archivo TSV anteriores al 1 de enero de 1970, lo que significa que necesitamos un tipo DateTime de 64 bits para esas fechas. Las fechas también deben convertirse del formatoal formato. Ambas cosas pueden hacerse con parseDateTime64BestEffort()

Query clickhouse-local --input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \ --query \ "WITH (CMPLNT_FR_DT || ' ' || CMPLNT_FR_TM) AS CMPLNT_START, (CMPLNT_TO_DT || ' ' || CMPLNT_TO_TM) AS CMPLNT_END select parseDateTime64BestEffort(CMPLNT_START) AS complaint_begin, parseDateTime64BestEffortOrNull(CMPLNT_END) AS complaint_end FROM file('${ HOME }/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames') ORDER BY complaint_begin ASC LIMIT 25 FORMAT PrettyCompact"

Las líneas 2 y 3 anteriores contienen la concatenación del paso anterior, y las líneas 4 y 5 anteriores convierten las cadenas en DateTime64 . Como no se garantiza que exista la hora de finalización de la reclamación, se usa parseDateTime64BestEffortOrNull .

Response ┌─────────complaint_begin─┬───────────complaint_end─┐ │ 1925-01-01 10:00:00.000 │ 2021-02-12 09:30:00.000 │ │ 1925-01-01 11:37:00.000 │ 2022-01-16 11:49:00.000 │ │ 1925-01-01 15:00:00.000 │ 2021-12-31 00:00:00.000 │ │ 1925-01-01 15:00:00.000 │ 2022-02-02 22:00:00.000 │ │ 1925-01-01 19:00:00.000 │ 2022-04-14 05:00:00.000 │ │ 1955-09-01 19:55:00.000 │ 2022-08-01 00:45:00.000 │ │ 1972-03-17 11:40:00.000 │ 2022-03-17 11:43:00.000 │ │ 1972-05-23 22:00:00.000 │ 2022-05-24 09:00:00.000 │ │ 1972-05-30 23:37:00.000 │ 2022-05-30 23:50:00.000 │ │ 1972-07-04 02:17:00.000 │ ᴺᵁᴸᴸ │ │ 1973-01-01 00:00:00.000 │ ᴺᵁᴸᴸ │ │ 1975-01-01 00:00:00.000 │ ᴺᵁᴸᴸ │ │ 1976-11-05 00:01:00.000 │ 1988-10-05 23:59:00.000 │ │ 1977-01-01 00:00:00.000 │ 1977-01-01 23:59:00.000 │ │ 1977-12-20 00:01:00.000 │ ᴺᵁᴸᴸ │ │ 1981-01-01 00:01:00.000 │ ᴺᵁᴸᴸ │ │ 1981-08-14 00:00:00.000 │ 1987-08-13 23:59:00.000 │ │ 1983-01-07 00:00:00.000 │ 1990-01-06 00:00:00.000 │ │ 1984-01-01 00:01:00.000 │ 1984-12-31 23:59:00.000 │ │ 1985-01-01 12:00:00.000 │ 1987-12-31 15:00:00.000 │ │ 1985-01-11 09:00:00.000 │ 1985-12-31 12:00:00.000 │ │ 1986-03-16 00:05:00.000 │ 2022-03-16 00:45:00.000 │ │ 1987-01-07 00:00:00.000 │ 1987-01-09 00:00:00.000 │ │ 1988-04-03 18:30:00.000 │ 2022-08-03 09:45:00.000 │ │ 1988-07-29 12:00:00.000 │ 1990-07-27 22:00:00.000 │ └─────────────────────────┴─────────────────────────┘

Las fechas que aparecen arriba como 1925 se deben a errores en los datos. Hay varios registros en los datos originales con fechas en los años 1019 - 1022 que deberían ser 2019 - 2022 . Se almacenan como 1 de enero de 1925, ya que esa es la fecha más antigua compatible con un DateTime de 64 bits.

​ Crear una tabla

Las decisiones tomadas anteriormente sobre los tipos de datos utilizados para las columnas se reflejan en el esquema de la tabla que se muestra a continuación. También debemos decidir qué ORDER BY y PRIMARY KEY se usarán en la tabla. Al menos uno de ORDER BY o PRIMARY KEY debe especificarse. A continuación, se ofrecen algunas pautas para decidir qué columnas incluir en ORDER BY ; encontrarás más información en la sección Próximos pasos al final de este documento.

​ Cláusulas ORDER BY y PRIMARY KEY

La tupla ORDER BY debe incluir los campos que se usan en los filtros de las consultas

debe incluir los campos que se usan en los filtros de las consultas Para maximizar la compresión en disco, la tupla ORDER BY debe ordenarse por cardinalidad ascendente

debe ordenarse por cardinalidad ascendente Si existe, la tupla PRIMARY KEY debe ser un subconjunto de la tupla ORDER BY

debe ser un subconjunto de la tupla Si solo se especifica ORDER BY , se usará la misma tupla como PRIMARY KEY

, se usará la misma tupla como El índice de la clave primaria se crea usando la tupla PRIMARY KEY si se especifica; de lo contrario, la tupla ORDER BY

si se especifica; de lo contrario, la tupla El índice PRIMARY KEY se mantiene en la memoria principal

Al observar el conjunto de datos y las preguntas que podrían responderse al consultarlo, podríamos decidir analizar los tipos de delitos reportados a lo largo del tiempo en los cinco distritos de la ciudad de Nueva York. Estos campos podrían incluirse entonces en el ORDER BY :

Columna Descripción (del diccionario de datos) OFNS_DESC Descripción del delito correspondiente al código clave RPT_DT Fecha en que el evento fue reportado a la policía BORO_NM Nombre del distrito en el que ocurrió el incidente

Consultando el archivo TSV para obtener la cardinalidad de las tres columnas candidatas:

Query clickhouse-local --input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \ --query \ "select formatReadableQuantity(uniq(OFNS_DESC)) as cardinality_OFNS_DESC, formatReadableQuantity(uniq(RPT_DT)) as cardinality_RPT_DT, formatReadableQuantity(uniq(BORO_NM)) as cardinality_BORO_NM FROM file('${ HOME }/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames') FORMAT PrettyCompact"

Response ┌─cardinality_OFNS_DESC─┬─cardinality_RPT_DT─┬─cardinality_BORO_NM─┐ │ 60.00 │ 306.00 │ 6.00 │ └───────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┘

Al ordenar por cardinalidad, ORDER BY queda así:

ORDER BY ( BORO_NM, OFNS_DESC, RPT_DT )

La siguiente tabla usará nombres de columna más fáciles de leer; los nombres anteriores se corresponderán con ORDER BY ( borough, offense_description, date_reported )

Al combinar los cambios en los tipos de datos y la tupla ORDER BY , se obtiene esta estructura de la tabla:

CREATE TABLE NYPD_Complaint ( complaint_number String, precinct UInt8, borough LowCardinality(String), complaint_begin DateTime64( 0 , 'America/New_York' ), complaint_end DateTime64( 0 , 'America/New_York' ), was_crime_completed String, housing_authority String, housing_level_code UInt32, jurisdiction_code UInt8, jurisdiction LowCardinality(String), offense_code UInt8, offense_level LowCardinality(String), location_descriptor LowCardinality(String), offense_description LowCardinality(String), park_name LowCardinality(String), patrol_borough LowCardinality(String), PD_CD UInt16, PD_DESC String, location_type LowCardinality(String), date_reported Date , transit_station LowCardinality(String), suspect_age_group LowCardinality(String), suspect_race LowCardinality(String), suspect_sex LowCardinality(String), transit_district UInt8, victim_age_group LowCardinality(String), victim_race LowCardinality(String), victim_sex LowCardinality(String), NY_x_coordinate UInt32, NY_y_coordinate UInt32, Latitude Float64, Longitude Float64 ) ENGINE = MergeTree ORDER BY ( borough, offense_description, date_reported )

​ Cómo encontrar la clave primaria de una tabla

La base de datos system de ClickHouse, en concreto system.table , contiene toda la información sobre la tabla que acabas de crear. Esta consulta muestra el ORDER BY (clave de ordenación) y la PRIMARY KEY :

SELECT partition_key, sorting_key, primary_key, table FROM system . tables WHERE table = 'NYPD_Complaint' FORMAT Vertical

Respuesta

Query id: 6a5b10bf-9333-4090-b36e-c7f08b1d9e01 Row 1: ────── partition_key: sorting_key: borough, offense_description, date_reported primary_key: borough, offense_description, date_reported table: NYPD_Complaint 1 row in set. Elapsed: 0.001 sec.

​ Preprocesamiento e importación de datos

Usaremos la herramienta clickhouse-local para el preprocesamiento de los datos y clickhouse-client para cargarlos.

​ Argumentos de clickhouse-local utilizados

table='input' aparece en los argumentos de clickhouse-local que se muestran a continuación. clickhouse-local toma la entrada proporcionada ( cat ${HOME}/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv ) e inserta esos datos en una tabla. De forma predeterminada, la tabla se llama table . En esta guía, el nombre de la tabla se establece en input para que el flujo de datos quede más claro. El argumento final de clickhouse-local es una consulta que selecciona datos de la tabla ( FROM input ) y luego se pasa por una tubería a clickhouse-client para rellenar la tabla NYPD_Complaint .

cat ${HOME} / NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_ . tsv \ | clickhouse - local --table='input' --input-format='TSVWithNames' \ --input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \ --query " WITH (CMPLNT_FR_DT || ' ' || CMPLNT_FR_TM) AS CMPLNT_START, (CMPLNT_TO_DT || ' ' || CMPLNT_TO_TM) AS CMPLNT_END SELECT CMPLNT_NUM AS complaint_number, ADDR_PCT_CD AS precinct, BORO_NM AS borough, parseDateTime64BestEffort(CMPLNT_START) AS complaint_begin, parseDateTime64BestEffortOrNull(CMPLNT_END) AS complaint_end, CRM_ATPT_CPTD_CD AS was_crime_completed, HADEVELOPT AS housing_authority_development, HOUSING_PSA AS housing_level_code, JURISDICTION_CODE AS jurisdiction_code, JURIS_DESC AS jurisdiction, KY_CD AS offense_code, LAW_CAT_CD AS offense_level, LOC_OF_OCCUR_DESC AS location_descriptor, OFNS_DESC AS offense_description, PARKS_NM AS park_name, PATROL_BORO AS patrol_borough, PD_CD, PD_DESC, PREM_TYP_DESC AS location_type, toDate(parseDateTimeBestEffort(RPT_DT)) AS date_reported, STATION_NAME AS transit_station, SUSP_AGE_GROUP AS suspect_age_group, SUSP_RACE AS suspect_race, SUSP_SEX AS suspect_sex, TRANSIT_DISTRICT AS transit_district, VIC_AGE_GROUP AS victim_age_group, VIC_RACE AS victim_race, VIC_SEX AS victim_sex, X_COORD_CD AS NY_x_coordinate, Y_COORD_CD AS NY_y_coordinate, Latitude, Longitude FROM input " \ | clickhouse-client --query='INSERT INTO NYPD_Complaint FORMAT TSV'

El conjunto de datos cambia una o varias veces al año, por lo que es posible que tus recuentos no coincidan con lo que aparece en este documento.

Query SELECT count () FROM NYPD_Complaint

Response ┌─count()─┐ │ 208993 │ └─────────┘ 1 row in set. Elapsed: 0.001 sec.

El tamaño del conjunto de datos en ClickHouse es apenas el 12 % del archivo TSV original; compara el tamaño del archivo TSV original con el de la tabla:

Query SELECT formatReadableSize(total_bytes) FROM system . tables WHERE name = 'NYPD_Complaint'

Response ┌─formatReadableSize(total_bytes)─┐ │ 8.63 MiB │ └─────────────────────────────────┘

​ Ejecuta algunas consultas

​ Consulta 1. Compare el número de quejas por mes

Query SELECT dateName ( 'month' , date_reported) AS month , count () AS complaints, bar(complaints, 0 , 50000 , 80 ) FROM NYPD_Complaint GROUP BY month ORDER BY complaints DESC

Response Query id: 7fbd4244-b32a-4acf-b1f3-c3aa198e74d9 ┌─month─────┬─complaints─┬─bar(count(), 0, 50000, 80)───────────────────────────────┐ │ March │ 34536 │ ███████████████████████████████████████████████████████▎ │ │ May │ 34250 │ ██████████████████████████████████████████████████████▋ │ │ April │ 32541 │ ████████████████████████████████████████████████████ │ │ January │ 30806 │ █████████████████████████████████████████████████▎ │ │ February │ 28118 │ ████████████████████████████████████████████▊ │ │ November │ 7474 │ ███████████▊ │ │ December │ 7223 │ ███████████▌ │ │ October │ 7070 │ ███████████▎ │ │ September │ 6910 │ ███████████ │ │ August │ 6801 │ ██████████▊ │ │ June │ 6779 │ ██████████▋ │ │ July │ 6485 │ ██████████▍ │ └───────────┴────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘ 12 rows in set. Elapsed: 0.006 sec. Processed 208.99 thousand rows, 417.99 KB (37.48 million rows/s., 74.96 MB/s.)

​ Consulta 2. Comparar el número total de quejas por distrito

Query SELECT borough, count () AS complaints, bar(complaints, 0 , 125000 , 60 ) FROM NYPD_Complaint GROUP BY borough ORDER BY complaints DESC

Response Query id: 8cdcdfd4-908f-4be0-99e3-265722a2ab8d ┌─borough───────┬─complaints─┬─bar(count(), 0, 125000, 60)──┐ │ BROOKLYN │ 57947 │ ███████████████████████████▋ │ │ MANHATTAN │ 53025 │ █████████████████████████▍ │ │ QUEENS │ 44875 │ █████████████████████▌ │ │ BRONX │ 44260 │ █████████████████████▏ │ │ STATEN ISLAND │ 8503 │ ████ │ │ (null) │ 383 │ ▏ │ └───────────────┴────────────┴──────────────────────────────┘ 6 rows in set. Elapsed: 0.008 sec. Processed 208.99 thousand rows, 209.43 KB (27.14 million rows/s., 27.20 MB/s.)

​ Siguientes pasos