El conjunto de datos LAION 5b contiene 5,85 mil millones de embeddings de imagen y texto, además de los metadatos de imagen asociados. Los embeddings se generaron con el modelo
Introducción
Open AI CLIP ViT-L/14. La dimensión de cada vector de embedding es
768.
Este conjunto de datos puede utilizarse para modelar aspectos de diseño, dimensionamiento y rendimiento de una aplicación real de búsqueda vectorial a gran escala. El conjunto de datos puede utilizarse tanto para la búsqueda de texto a imagen como para la búsqueda de imagen a imagen.
El conjunto de datos completo puede descargarse con opendatalab/laion5b-downloader. ClickHouse ha puesto a disposición un subconjunto de 100 millones de vectores en un bucket de
Detalles del conjunto de datos
S3.
El bucket de
S3 contiene 10 archivos
Parquet; cada archivo
Parquet contiene 10 millones de filas.
Recomendamos a los usuarios que primero realicen un ejercicio de dimensionamiento para estimar los requisitos de almacenamiento y memoria de este conjunto de datos, consultando la documentación.
Pasos
1
Crear tabla
Cree la tabla
laion_5b_100m para almacenar los embeddings y sus atributos asociados:
El
CREATE TABLE laion_5b_100m
(
id UInt32,
image_path String,
caption String,
NSFW Nullable(String) default 'unknown',
similarity Float32,
LICENSE Nullable(String),
url String,
key String,
status LowCardinality(String),
width Int32,
height Int32,
original_width Int32,
original_height Int32,
exif Nullable(String),
md5 String,
vector Array(Float32) CODEC(NONE)
) ENGINE = MergeTree ORDER BY (id)
id es simplemente un entero incremental. Los atributos adicionales pueden usarse en predicados para entender
la búsqueda por similitud vectorial combinada con el posfiltrado/prefiltrado, como se explica en la documentación
2
Cargar datos
Para cargar el conjunto de datos de todos los archivos
Parquet, ejecute la siguiente instrucción SQL:
La carga de 100 millones de filas en la tabla tardará unos minutos.Como alternativa, se pueden ejecutar sentencias SQL individuales para cargar un número determinado de archivos / filas.
INSERT INTO laion_5b_100m SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/laion-5b/laion5b_100m_*.parquet');
INSERT INTO laion_5b_100m SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/laion-5b/laion5b_100m_part_1_of_10.parquet');
INSERT INTO laion_5b_100m SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/laion-5b/laion5b_100m_part_2_of_10.parquet');
⋮
3
Realiza una búsqueda de similitud vectorial por fuerza bruta
La búsqueda KNN (k - Nearest Neighbours) o búsqueda por fuerza bruta consiste en calcular la distancia de cada vector del conjunto de datos al vector de embedding de búsqueda y luego ordenar las distancias para obtener los vecinos más cercanos. Podemos utilizar uno de los vectores del propio conjunto de datos como vector de búsqueda. Por ejemplo:
Query
SELECT id, url
FROM laion_5b_100m
ORDER BY cosineDistance( vector, (SELECT vector FROM laion_5b_100m WHERE id = 9999) ) ASC
LIMIT 20
The vector in the row with id = 9999 is the embedding for an image of a Deli restaurant.
Tome nota de la latencia de la consulta para poder compararla con la latencia de la consulta de ANN (usando un índice vectorial). Con 100 millones de filas, la consulta anterior sin un índice vectorial podría tardar varios segundos o minutos en completarse.
Response
┌───────id─┬─url───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
1. │ 9999 │ https://certapro.com/belleville/wp-content/uploads/sites/1369/2017/01/McAlistersFairviewHgts.jpg │
2. │ 60180509 │ https://certapro.com/belleville/wp-content/uploads/sites/1369/2017/01/McAlistersFairviewHgts-686x353.jpg │
3. │ 1986089 │ https://www.gannett-cdn.com/-mm-/ceefab710d945bb3432c840e61dce6c3712a7c0a/c=30-0-4392-3280/local/-/media/2017/02/14/FortMyers/FortMyers/636226855169587730-McAlister-s-Exterior-Signage.jpg?width=534&height=401&fit=crop │
4. │ 51559839 │ https://img1.mashed.com/img/gallery/how-rich-is-the-mcalisters-deli-ceo-and-whats-the-average-pay-of-its-employees/intro-1619793841.jpg │
5. │ 22104014 │ https://www.restaurantmagazine.com/wp-content/uploads/2016/04/Largest-McAlisters-Deli-Franchisee-to-Expand-into-Nebraska.jpg │
6. │ 54337236 │ http://www.restaurantnews.com/wp-content/uploads/2015/11/McAlisters-Deli-Giving-Away-Gift-Cards-With-Win-One-Gift-One-Holiday-Promotion.jpg │
7. │ 20770867 │ http://www.restaurantnews.com/wp-content/uploads/2016/04/McAlisters-Deli-Aims-to-Attract-New-Franchisees-in-Florida-as-Chain-Enters-New-Markets.jpg │
8. │ 22493966 │ https://www.restaurantmagazine.com/wp-content/uploads/2016/06/McAlisters-Deli-Aims-to-Attract-New-Franchisees-in-Columbus-Ohio-as-Chain-Expands-feature.jpg │
9. │ 2224351 │ https://holttribe.com/wp-content/uploads/2019/10/60880046-879A-49E4-8E13-1EE75FB24980-900x675.jpeg │
10. │ 30779663 │ https://www.gannett-cdn.com/presto/2018/10/29/PMUR/685f3e50-cce5-46fb-9a66-acb93f6ea5e5-IMG_6587.jpg?crop=2166,2166,x663,y0&width=80&height=80&fit=bounds │
11. │ 54939148 │ https://www.priceedwards.com/sites/default/files/styles/staff_property_listing_block/public/for-lease/images/IMG_9674%20%28Custom%29_1.jpg?itok=sa8hrVBT │
12. │ 95371605 │ http://www.restaurantmagazine.com/wp-content/uploads/2015/08/McAlisters-Deli-Signs-Development-Agreement-with-Kingdom-Foods-to-Grow-in-Southern-Mississippi.jpg │
13. │ 79564563 │ https://www.restaurantmagazine.com/wp-content/uploads/2016/05/McAlisters-Deli-Aims-to-Attract-New-Franchisees-in-Denver-as-Chain-Expands.jpg │
14. │ 76429939 │ http://www.restaurantnews.com/wp-content/uploads/2016/08/McAlisters-Deli-Aims-to-Attract-New-Franchisees-in-Pennsylvania-as-Chain-Expands.jpg │
15. │ 96680635 │ https://img.claz.org/tc/400x320/9w3hll-UQNHGB9WFlhSGAVCWhheBQkeWh5SBAkUWh9SBgsJFxRcBUMNSR4cAQENXhJARwgNTRYcBAtDWh5WRQEJXR5SR1xcFkYKR1tYFkYGR1pVFiVyP0ImaTA │
16. │ 48716846 │ http://tse2.mm.bing.net/th?id=OIP.nN2qJqGUJs_fVNdTiFyGnQHaEc │
17. │ 4472333 │ https://sgi.offerscdn.net/i/zdcs-merchants/05lG0FpXPIvsfiHnT3N8FQE.h200.w220.flpad.v22.bffffff.png │
18. │ 82667887 │ https://irs2.4sqi.net/img/general/200x200/11154479_OEGbrkgWB5fEGrrTkktYvCj1gcdyhZn7TSQSAqN2Yqw.jpg │
19. │ 57525607 │ https://knoji.com/images/logo/mcalistersdelicom.jpg │
20. │ 15785896 │ https://www.groupnimb.com/mimg/merimg/mcalister-s-deli_1446088739.jpg │
└──────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
20 rows in set. Elapsed: 3.968 sec. Processed 100.38 million rows, 320.81 GB (25.30 million rows/s., 80.84 GB/s.)
4
Crear un índice de similitud vectorial
Ejecute el siguiente SQL para definir y crear un índice de similitud vectorial sobre la columna
vector de la tabla
laion_5b_100m:
Los parámetros y las consideraciones de rendimiento para la creación de índices y la búsqueda se describen en la documentación. La sentencia anterior utiliza los valores 64 y 512, respectivamente, para los hiperparámetros HNSW
ALTER TABLE laion_5b_100m ADD INDEX vector_index vector TYPE vector_similarity('hnsw', 'cosineDistance', 768, 'bf16', 64, 512);
ALTER TABLE laion_5b_100m MATERIALIZE INDEX vector_index SETTINGS mutations_sync = 2;
M y
ef_construction.
Debe seleccionar cuidadosamente los valores óptimos de estos parámetros evaluando el tiempo de construcción del índice y la calidad de los resultados de búsqueda
correspondientes a los valores seleccionados.La creación y el guardado del índice podrían tardar incluso varias horas para el conjunto de datos completo de 100 millones, según la cantidad de núcleos de CPU disponibles y el ancho de banda del almacenamiento.
5
Realizar una búsqueda ANN
Una vez creado el índice de similitud vectorial, las consultas de búsqueda vectorial usarán automáticamente el índice:
La carga inicial del índice vectorial en memoria podría tardar unos segundos o minutos.
Query
SELECT id, url
FROM laion_5b_100m
ORDER BY cosineDistance( vector, (SELECT vector FROM laion_5b_100m WHERE id = 9999) ) ASC
LIMIT 20
6
Generar embeddings para la consulta de búsqueda
Los vectores de embeddings del conjunto de datos
LAION 5b se generaron con el modelo
OpenAI CLIP
ViT-L/14.A continuación, se proporciona un script de ejemplo en Python para mostrar cómo generar mediante programación
vectores de embeddings con las API de
CLIP. El vector de embeddings de búsqueda
se pasa después como argumento a la función
cosineDistance() en la consulta
SELECT.Para instalar el paquete
clip, consulta el repositorio de GitHub de OpenAI.
El resultado de la búsqueda anterior se muestra a continuación:
import torch
import clip
import numpy as np
import sys
import clickhouse_connect
device = "cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu"
model, preprocess = clip.load("ViT-L/14", device=device)
# Search for images that contain both a dog and a cat
text = clip.tokenize(["a dog and a cat"]).to(device)
with torch.no_grad():
text_features = model.encode_text(text)
np_arr = text_features.detach().cpu().numpy()
# Pass ClickHouse credentials here
chclient = clickhouse_connect.get_client()
params = {'v1': list(np_arr[0])}
result = chclient.query("SELECT id, url FROM laion_5b_100m ORDER BY cosineDistance(vector, %(v1)s) LIMIT 100",
parameters=params)
# Write the results to a simple HTML page that can be opened in the browser. Some URLs may have become obsolete.
print("<html>")
for r in result.result_rows:
print("<img src = ", r[1], 'width="200" height="200">')
print("</html>")