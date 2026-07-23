Dataset que contiene 100 millones de vectores del conjunto de datos LAION 5B

Open AI CLIP 768 . El conjunto de datos LAION 5b contiene 5,85 mil millones de embeddings de imagen y texto, además de los metadatos de imagen asociados. Los embeddings se generaron con el modelo ViT-L/14 . La dimensión de cada vector de embedding es

Este conjunto de datos puede utilizarse para modelar aspectos de diseño, dimensionamiento y rendimiento de una aplicación real de búsqueda vectorial a gran escala. El conjunto de datos puede utilizarse tanto para la búsqueda de texto a imagen como para la búsqueda de imagen a imagen.

​ Detalles del conjunto de datos

El conjunto de datos completo puede descargarse con opendatalab/laion5b-downloader

ClickHouse ha puesto a disposición un subconjunto de 100 millones de vectores en un bucket de S3 . El bucket de S3 contiene 10 archivos Parquet ; cada archivo Parquet contiene 10 millones de filas.

Recomendamos a los usuarios que primero realicen un ejercicio de dimensionamiento para estimar los requisitos de almacenamiento y memoria de este conjunto de datos, consultando la documentación