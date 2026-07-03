Si utiliza almacenamiento de objetos en la nube como lago de datos y desea importar esos datos a ClickHouse Cloud, o si su sistema de base de datos actual puede volcar datos directamente en un almacenamiento de objetos en la nube, puede usar una de las funciones de tabla para migrar datos almacenados en almacenamiento de objetos en la nube a una tabla de ClickHouse Cloud:

s3 o s3Cluster

gcs

azureBlobStorage

Si su sistema de base de datos actual no puede volcar datos directamente en un almacenamiento de objetos en la nube, puede usar una herramienta ETL/ELT de terceros clickhouse-local para mover datos desde su sistema de base de datos actual al almacenamiento de objetos en la nube, y luego migrarlos en un segundo paso a una tabla de ClickHouse Cloud.

Aunque se trata de un proceso de dos pasos (volcar datos en un almacenamiento de objetos en la nube y luego cargarlos en ClickHouse), la ventaja es que escala a petabytes gracias al sólido soporte de ClickHouse Cloud para lecturas altamente paralelas desde almacenamiento de objetos en la nube. Además, puede aprovechar formatos sofisticados y comprimidos como Parquet