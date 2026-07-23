ClickHouse ofrece cinco opciones de implementación que utilizan el mismo y potente motor de base de datos, pero empaquetadas de forma distinta para adaptarse a tus necesidades específicas.

ClickHouse es un sistema de bases de datos versátil que puede implementarse de varias maneras según sus necesidades. En esencia, todas las opciones de implementación utilizan el mismo potente motor de base de datos de ClickHouse; lo que cambia es cómo interactúa con él y dónde se ejecuta.

Tanto si ejecuta análisis a gran escala en producción, como si realiza análisis de datos a nivel local o desarrolla aplicaciones, hay una opción de implementación diseñada para su caso de uso. La consistencia del motor subyacente le ofrece el mismo alto rendimiento y la misma compatibilidad con SQL en todos los modos de implementación. Esta guía explora las cinco formas principales de implementar y usar ClickHouse:

ClickHouse Server para implementaciones cliente/servidor tradicionales

ClickHouse Cloud para una gestión de bases de datos totalmente gestionada

ClickHouse CLI para desarrollo local y gestión de Cloud

clickhouse-local para el procesamiento de datos desde la línea de comandos

chDB para integrar ClickHouse directamente en aplicaciones

Cada modo de implementación tiene sus propios puntos fuertes y casos de uso ideales, que exploraremos en detalle a continuación.

​ ClickHouse Server

ClickHouse Server representa la arquitectura tradicional cliente/servidor y es ideal para implementaciones de producción. Este modo de implementación ofrece todas las capacidades de una base de datos OLAP, con consultas de alto rendimiento y baja latencia por las que ClickHouse es conocido.

En cuanto a la flexibilidad de implementación, ClickHouse Server puede instalarse en una máquina local para desarrollo o pruebas, desplegarse en los principales proveedores de nube, como AWS, GCP o Azure, para operar en la nube, o configurarse en infraestructura on-premise propia. Para operaciones a mayor escala, puede configurarse como un clúster distribuido para gestionar una mayor carga y proporcionar alta disponibilidad.

Este modo de implementación es la opción preferida para entornos de producción donde la fiabilidad, el rendimiento y el acceso completo a todas las funciones son cruciales.

​ ClickHouse Cloud

ClickHouse Cloud es una versión totalmente gestionada de ClickHouse que elimina la carga operativa de ejecutar su propia implementación. Aunque conserva todas las capacidades principales de ClickHouse Server, mejora la experiencia con funciones adicionales diseñadas para agilizar el desarrollo y las operaciones.

Una ventaja clave de ClickHouse Cloud es su conjunto de herramientas integrado. ClickPipes proporciona un sólido marco de ingestión de datos, que le permite conectar y transmitir datos fácilmente desde diversas fuentes sin tener que gestionar complejas canalizaciones de ETL. La plataforma también ofrece una API de consultas específica, lo que facilita considerablemente la creación de aplicaciones.

La SQL Console de ClickHouse Cloud incluye una potente función de creación de dashboards que le permite transformar sus consultas en visualizaciones interactivas. Puede crear y compartir dashboards basados en sus consultas guardadas, con la posibilidad de añadir elementos interactivos mediante parámetros de consulta. Estos dashboards pueden hacerse dinámicos mediante filtros globales, lo que permite a los usuarios explorar los datos a través de vistas personalizables; no obstante, es importante tener en cuenta que necesitarán al menos acceso de lectura a las consultas guardadas subyacentes para ver las visualizaciones.

Para la supervisión y la optimización, ClickHouse Cloud incluye gráficos integrados y Query insights . Estas herramientas ofrecen una visibilidad profunda del rendimiento de su clúster, ayudándole a comprender los patrones de consulta, la utilización de recursos y las posibles oportunidades de optimización. Este nivel de observabilidad es especialmente valioso para los equipos que necesitan mantener operaciones analíticas de alto rendimiento sin dedicar recursos a la gestión de la infraestructura.

La naturaleza gestionada del servicio implica que no tiene que preocuparse por las actualizaciones, las copias de seguridad, el escalado ni los parches de seguridad, ya que todo ello se gestiona automáticamente. Esto lo convierte en una opción ideal para las organizaciones que quieren centrarse en sus datos y aplicaciones en lugar de en la administración de bases de datos.

​ ClickHouse CLI

ClickHouse CLI ( clickhousectl ) es una herramienta de línea de comandos para el desarrollo local de ClickHouse y la gestión de ClickHouse Cloud. Simplifica el flujo de trabajo de instalar versiones de ClickHouse, iniciar y administrar instancias locales del servidor, y ejecutar consultas.

Para el desarrollo local, clickhousectl ayuda a instalar versiones de ClickHouse y ejecutar servidores. Puede instalar cualquier versión de ClickHouse, levantar servidores con nombre y conectarse mediante el cliente integrado. Cada servidor obtiene su propio directorio de datos, por lo que puede ejecutar varios entornos aislados en paralelo.

clickhousectl también proporciona una gestión completa de los recursos de ClickHouse Cloud, incluida la creación y el escalado de servicios, la gestión de claves API y la administración de organizaciones, lo que la convierte en una herramienta unificada tanto para flujos de trabajo locales como en la nube.

# Install the CLI curl https://clickhouse.com/cli | sh # Install the latest ClickHouse, set it as your default, and symlink the clickhouse binary onto your PATH clickhousectl local use latest clickhousectl local server start clickhousectl local client

clickhouse-local es una potente herramienta de línea de comandos que ofrece toda la funcionalidad de ClickHouse en un ejecutable independiente. Es, en esencia, la misma base de datos que ClickHouse Server, pero empaquetada de forma que permite aprovechar todas las capacidades de ClickHouse directamente desde la línea de comandos sin ejecutar una instancia de servidor.

Esta herramienta destaca en el análisis de datos ad hoc, especialmente al trabajar con archivos locales o datos almacenados en servicios de almacenamiento en la nube. Puedes consultar directamente archivos en varios formatos (CSV, JSON, Parquet, etc.) usando el dialecto SQL de ClickHouse, lo que la convierte en una excelente opción para explorar datos rápidamente o realizar análisis puntuales.

Dado que clickhouse-local incluye toda la funcionalidad de ClickHouse, puedes usarlo para transformaciones de datos, conversiones de formato o cualquier otra operación de base de datos que normalmente harías con ClickHouse Server. Aunque se usa principalmente para operaciones temporales, también puede persistir datos con el mismo motor de almacenamiento que ClickHouse Server cuando sea necesario.

La combinación de table functions remotas y acceso al sistema de archivos local hace que clickhouse-local sea especialmente útil en escenarios en los que necesitas hacer join entre datos de un ClickHouse Server y archivos de tu máquina local. Esto resulta especialmente valioso al trabajar con datos locales sensibles o temporales que no quieres subir a un servidor.

chDB es ClickHouse integrado como un motor de base de datos en el mismo proceso, con Python como implementación principal, aunque también está disponible para Go, Rust, NodeJS y Bun. Esta opción de implementación lleva las potentes capacidades OLAP de ClickHouse directamente al proceso de la aplicación, eliminando la necesidad de una instalación de base de datos independiente.

chDB ofrece una integración fluida con el ecosistema de la aplicación. En Python, por ejemplo, está optimizado para funcionar de forma eficiente con herramientas habituales de ciencia de datos como Pandas y Arrow, minimizando la sobrecarga de copia de datos mediante memoryview de Python. Esto lo hace especialmente valioso para científicos de datos y analistas que quieren aprovechar el rendimiento de las consultas de ClickHouse dentro de sus flujos de trabajo actuales.

chDB también puede conectarse a bases de datos creadas con clickhouse-local, lo que ofrece flexibilidad a la hora de trabajar con los datos. Esto significa que puedes pasar sin problemas del desarrollo local a la exploración de datos en Python y a soluciones de almacenamiento más permanentes sin cambiar tus patrones de acceso a los datos.