Las funcionalidades de aplicaciones impulsadas por IA, como la generación de insights, la detección de anomalías, las recomendaciones y las interfaces en lenguaje natural para los datos del producto, requieren un ciclo de retroalimentación estrecho entre las escrituras transaccionales y las lecturas analíticas. La arquitectura estándar para esto es Postgres + ClickHouse: Postgres gestiona las transacciones y el estado de la aplicación; ClickHouse se encarga de la analítica.

ClickHouse ofrece ingestión rápida, consultas en menos de un segundo sobre miles de millones de filas y los niveles de concurrencia que exigen las aplicaciones de cara al cliente. A medida que las aplicaciones incorporan agentes, esta combinación se vuelve aún más crítica. Los agentes deben consultar continuamente datos del producto en tiempo real, lo que aumenta tanto la frecuencia de las consultas como la concurrencia. ClickHouse resuelve esto con una integración nativa de Postgres + ClickHouse que proporciona replicación automática de datos y una experiencia de desarrollo unificada, eliminando la necesidad de gestionar un pipeline de CDC independiente.

Las interfaces de analítica en lenguaje natural (a veces llamadas AI Analyst) están pasando de la experimentación a producción. Los usuarios hacen preguntas en lenguaje natural y esperan respuestas en segundos. La implicación a nivel de infraestructura es que una sola consulta en lenguaje natural no genera una sola consulta SQL, sino normalmente decenas en rápida sucesión mientras el agente explora los datasets disponibles y evalúa múltiples rutas de razonamiento. Como resultado, las cargas de trabajo de los analistas internos empiezan a parecerse a las cargas de trabajo externas de cara al cliente en su perfil de concurrencia y latencia. Los data warehouses heredados se diseñaron para consultas poco frecuentes y orientadas a lotes. Optimizan el throughput general entre muchas consultas, no los tiempos de respuesta inferiores a un segundo con alta concurrencia. Ejecutar cargas de trabajo de AI Analyst sobre esa arquitectura produce una latencia inaceptable o costes que crecen más rápido que el valor aportado. ClickHouse se creó para consultas interactivas de alta concurrencia: datos a escala de petabytes, miles de usuarios concurrentes y tiempos de respuesta inferiores a un segundo sobre miles de millones de filas.