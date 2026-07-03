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¿Eres nuevo en ClickHouse? Elige un punto de partida a continuación.

¿Qué es ClickHouse?

Aprende qué es ClickHouse, por qué es tan rápido y qué lo hace único.

Casos de uso

Descubre cómo ClickHouse impulsa la analítica en tiempo real, la observabilidad, el data warehousing y la analítica agéntica.

Modos de implementación

Compara ClickHouse Cloud y las opciones de implementación autogestionada e integrada.

Guías de inicio rápido

Ponte en marcha con guías paso a paso para ClickHouse Cloud y ClickHouse open-source.

Instalación

Instala ClickHouse: en la Cloud, con un gestor de paquetes, en Docker o desde el código fuente.

Migrar

Migra datos desde PostgreSQL, BigQuery, Snowflake, Redshift, Elasticsearch y más.

Conjuntos de datos de ejemplo

Explora conjuntos de datos de ejemplo y tutoriales para aprender ClickHouse de forma práctica.
Última modificación el 3 de julio de 2026