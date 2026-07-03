¿Qué es ClickHouse?
Aprende qué es ClickHouse, por qué es tan rápido y qué lo hace único.
Casos de uso
Descubre cómo ClickHouse impulsa la analítica en tiempo real, la observabilidad, el data warehousing y la analítica agéntica.
Modos de implementación
Compara ClickHouse Cloud y las opciones de implementación autogestionada e integrada.
Guías de inicio rápido
Ponte en marcha con guías paso a paso para ClickHouse Cloud y ClickHouse open-source.
Instalación
Instala ClickHouse: en la Cloud, con un gestor de paquetes, en Docker o desde el código fuente.
Migrar
Migra datos desde PostgreSQL, BigQuery, Snowflake, Redshift, Elasticsearch y más.
Conjuntos de datos de ejemplo
Explora conjuntos de datos de ejemplo y tutoriales para aprender ClickHouse de forma práctica.