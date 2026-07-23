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DataStore ofrece amplias opciones de configuración para la selección del motor de ejecución, el modo de compatibilidad, el logging, la caché, el perfilado y la corrección de dtype.

Referencia rápida

Todas las opciones de configuración

Métodos de configuración

Configuración del logging

Consulta Logging para más detalles.

Configuración de la caché

Configuración del motor

Consulta Motor de ejecución para más detalles.

Modo de compatibilidad

Consulta Modo de rendimiento para más detalles.

Configuración del perfilado

Consulte perfilado para obtener más detalles.

Corrección de dtype

Uso del objeto config

El objeto config es un singleton que gestiona toda la configuración:

Configuración en el código

Configuración por script

Gestor de contexto (Próximamente)

Escenarios de configuración comunes

Desarrollo/depuración

Producción

Máximo rendimiento

Pruebas de rendimiento

Pruebas de compatibilidad con Pandas

Última modificación el 23 de julio de 2026