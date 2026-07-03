سنستخدم clickhouse-local:
إضافة عمود إلى جدول
لنفترض أن لدينا الجدول التالي:
clickhouse -m --output_format_pretty_row_numbers=
لنُضِف سجلًا واحدًا:
CREATE TABLE events (
date Date DEFAULT today(),
name String
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY date;
والآن نفّذ استعلامًا على جدول
INSERT INTO events (name) VALUES ('Alexey');
events:
SELECT *
FROM events;
┌───────date─┬─name───┐
│ 2024-12-18 │ Alexey │
└────────────┴────────┘
لنفترض الآن أننا سنضيف عمودًا جديدًا باسم
إضافة عمود جديد
favoriteNumber، وسيكون من النوع
Float64.
يمكننا القيام بذلك باستخدام عبارة
ALTER TABLE...ADD COLUMN:
إذا نفّذنا استعلامًا على جدول
ALTER TABLE events
ADD COLUMN favoriteNumber Float64 DEFAULT 7;
events، فسيظهر الناتج التالي:
تكون القيمة الافتراضية للصف
┌───────date─┬─name───┬─favoriteNumber─┐
│ 2024-12-18 │ Alexey │ 7 │
└────────────┴────────┴────────────────┘
Alexey هي 7، لأن هذا العمود لم يكن موجودًا عند إضافة ذلك الصف.
بعد ذلك، لنُضِف عمودًا آخر:
إذا نفّذنا استعلامًا على جدول
INSERT INTO events (name) VALUES ('Tyler');
events، فسنرى الناتج التالي:
┏━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ date ┃ name ┃ favoriteNumber ┃
┡━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━┩
│ 2024-12-18 │ Tyler │ 7 │
├────────────┼────────┼────────────────┤
│ 2024-12-18 │ Alexey │ 7 │
└────────────┴────────┴────────────────┘
إذا عدّلنا العمود
تعديل القيمة الافتراضية لعمود
favoriteNumber ليصبح من نوع مختلف باستخدام عبارة
ALTER TABLE...MODIFY COLUMN، فتصبح الأمور أكثر إثارة للاهتمام:
إذا نفّذنا استعلامًا على
ALTER TABLE events
MODIFY COLUMN favoriteNumber Float64 DEFAULT 99;
events مرة أخرى، فسنرى هذا الناتج:
يحتفظ
┏━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ date ┃ name ┃ favoriteNumber ┃
┡━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━┩
│ 2024-12-18 │ Tyler │ 7 │
├────────────┼────────┼────────────────┤
│ 2024-12-18 │ Alexey │ 99 │
└────────────┴────────┴────────────────┘
Tyler بالقيمة
7، وهي القيمة الافتراضية التي كانت محددة عند إنشاء ذلك الصف.
أما
Alexey فيأخذ القيمة الافتراضية الجديدة
99 لأن العمود
favoriteNumber لم يكن موجودًا عند إنشاء ذلك الصف.
إذا أردنا أن يستخدم الصف
Alexey القيمة الافتراضية الحالية فورًا، فعلينا استدعاء
OPTIMIZE TABLE لفرض كتابة القيم الافتراضية الحالية على القرص:
بعد إتمام ذلك، لنفترض أننا غيّرنا القيمة الافتراضية مرة أخرى:
OPTIMIZE TABLE events;
ثم أدرِج صفًا آخر:
ALTER TABLE events
MODIFY COLUMN favoriteNumber Float64 DEFAULT 21;
أخيرًا، لنُجري استعلامًا على
INSERT INTO events (name) VALUES ('Tanya');
events مرةً أخرى:
يتخذ
┏━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ date ┃ name ┃ favoriteNumber ┃
┡━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━┩
│ 2024-12-18 │ Alexey │ 99 │
├────────────┼────────┼────────────────┤
│ 2024-12-18 │ Tyler │ 7 │
├────────────┼────────┼────────────────┤
│ 2024-12-18 │ Tanya │ 21 │
└────────────┴────────┴────────────────┘
Tanya القيمة الافتراضية الجديدة
21، بينما يحتفظ
Alexey بالقيمة الافتراضية القديمة
99.
عند إضافة عمود جديد، يُضاف افتراضيًا إلى نهاية الجدول. لكن يمكننا استخدام العبارتين
التحكم في موضع العمود داخل الجدول
FIRST و
AFTER للتحكم في موضع العمود.
على سبيل المثال، إذا أردنا إضافة عمود باسم
favoriteColor بعد العمود
name، فيمكننا فعل ذلك على النحو التالي:
لنُجرِ استعلامًا على
ALTER TABLE events
ADD COLUMN favoriteColor String DEFAULT 'Yellow' AFTER name;
events:
وإذا أردنا إضافة عمود
┏━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ date ┃ name ┃ favoriteColor ┃ favoriteNumber ┃
┡━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━┩
│ 2024-12-18 │ Alexey │ Yellow │ 99 │
├────────────┼────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 2024-12-18 │ Tyler │ Yellow │ 7 │
├────────────┼────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 2024-12-18 │ Tanya │ Yellow │ 21 │
└────────────┴────────┴───────────────┴────────────────┘
favoriteDatabase وجعله الأول في القائمة، فيمكننا فعل ذلك على النحو التالي:
ALTER TABLE events
ADD COLUMN favoriteDatabase String DEFAULT 'ClickHouse' FIRST;
ولنلقِ نظرة على تعريف الجدول:
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ favoriteDatabase ┃ date ┃ name ┃ favoriteColor ┃ favoriteNumber ┃
┡━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━┩
│ ClickHouse │ 2024-12-18 │ Tanya │ Yellow │ 21 │
├──────────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼────────────────┤
│ ClickHouse │ 2024-12-18 │ Alexey │ Yellow │ 99 │
├──────────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼────────────────┤
│ ClickHouse │ 2024-12-18 │ Tyler │ Yellow │ 7 │
└──────────────────┴────────────┴────────┴───────────────┴────────────────┘
SHOW CREATE TABLE events
FORMAT LineAsString
CREATE TABLE default.`clickhouse-local-ab404c86-56cc-495b-ad1d-fb343cac3bc0events`
(
`favoriteDatabase` String DEFAULT 'ClickHouse',
`date` Date DEFAULT today(),
`name` String,
`favoriteColor` String DEFAULT 'Yellow',
`favoriteNumber` Float64 DEFAULT 21
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY date