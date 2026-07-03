في هذا الدليل، سنتعلّم كيفية إضافة عمود إلى جدول موجود.

​ إضافة عمود إلى جدول

سنستخدم clickhouse-local:

clickhouse -m --output_format_pretty_row_numbers=

لنفترض أن لدينا الجدول التالي:

CREATE TABLE events ( date Date DEFAULT today(), name String ) ENGINE = MergeTree ORDER BY date ;

لنُضِف سجلًا واحدًا:

INSERT INTO events ( name ) VALUES ( 'Alexey' );

والآن نفّذ استعلامًا على جدول events :

SELECT * FROM events;

┌───────date─┬─name───┐ │ 2024-12-18 │ Alexey │ └────────────┴────────┘

​ إضافة عمود جديد

favoriteNumber ، وسيكون من النوع Float64 . يمكننا القيام بذلك باستخدام عبارة لنفترض الآن أننا سنضيف عمودًا جديدًا باسم، وسيكون من النوع. يمكننا القيام بذلك باستخدام عبارة ALTER TABLE...ADD COLUMN

ALTER TABLE events ADD COLUMN favoriteNumber Float64 DEFAULT 7 ;

إذا نفّذنا استعلامًا على جدول events ، فسيظهر الناتج التالي:

┌───────date─┬─name───┬─favoriteNumber─┐ │ 2024-12-18 │ Alexey │ 7 │ └────────────┴────────┴────────────────┘

تكون القيمة الافتراضية للصف Alexey هي 7، لأن هذا العمود لم يكن موجودًا عند إضافة ذلك الصف. بعد ذلك، لنُضِف عمودًا آخر:

INSERT INTO events ( name ) VALUES ( 'Tyler' );

إذا نفّذنا استعلامًا على جدول events ، فسنرى الناتج التالي:

┏━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ date ┃ name ┃ favoriteNumber ┃ ┡━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━┩ │ 2024-12-18 │ Tyler │ 7 │ ├────────────┼────────┼────────────────┤ │ 2024-12-18 │ Alexey │ 7 │ └────────────┴────────┴────────────────┘

​ تعديل القيمة الافتراضية لعمود

favoriteNumber ليصبح من نوع مختلف باستخدام عبارة إذا عدّلنا العمودليصبح من نوع مختلف باستخدام عبارة ALTER TABLE...MODIFY COLUMN ، فتصبح الأمور أكثر إثارة للاهتمام:

ALTER TABLE events MODIFY COLUMN favoriteNumber Float64 DEFAULT 99 ;

إذا نفّذنا استعلامًا على events مرة أخرى، فسنرى هذا الناتج:

┏━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ date ┃ name ┃ favoriteNumber ┃ ┡━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━┩ │ 2024-12-18 │ Tyler │ 7 │ ├────────────┼────────┼────────────────┤ │ 2024-12-18 │ Alexey │ 99 │ └────────────┴────────┴────────────────┘

يحتفظ Tyler بالقيمة 7 ، وهي القيمة الافتراضية التي كانت محددة عند إنشاء ذلك الصف. أما Alexey فيأخذ القيمة الافتراضية الجديدة 99 لأن العمود favoriteNumber لم يكن موجودًا عند إنشاء ذلك الصف.

Alexey القيمة الافتراضية الحالية فورًا، فعلينا استدعاء إذا أردنا أن يستخدم الصفالقيمة الافتراضية الحالية فورًا، فعلينا استدعاء OPTIMIZE TABLE لفرض كتابة القيم الافتراضية الحالية على القرص:

OPTIMIZE TABLE events;

بعد إتمام ذلك، لنفترض أننا غيّرنا القيمة الافتراضية مرة أخرى:

ALTER TABLE events MODIFY COLUMN favoriteNumber Float64 DEFAULT 21 ;

ثم أدرِج صفًا آخر:

INSERT INTO events ( name ) VALUES ( 'Tanya' );

أخيرًا، لنُجري استعلامًا على events مرةً أخرى:

┏━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ date ┃ name ┃ favoriteNumber ┃ ┡━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━┩ │ 2024-12-18 │ Alexey │ 99 │ ├────────────┼────────┼────────────────┤ │ 2024-12-18 │ Tyler │ 7 │ ├────────────┼────────┼────────────────┤ │ 2024-12-18 │ Tanya │ 21 │ └────────────┴────────┴────────────────┘

يتخذ Tanya القيمة الافتراضية الجديدة 21 ، بينما يحتفظ Alexey بالقيمة الافتراضية القديمة 99 .

​ التحكم في موضع العمود داخل الجدول

عند إضافة عمود جديد، يُضاف افتراضيًا إلى نهاية الجدول. لكن يمكننا استخدام العبارتين FIRST و AFTER للتحكم في موضع العمود.

على سبيل المثال، إذا أردنا إضافة عمود باسم favoriteColor بعد العمود name ، فيمكننا فعل ذلك على النحو التالي:

ALTER TABLE events ADD COLUMN favoriteColor String DEFAULT 'Yellow' AFTER name ;

لنُجرِ استعلامًا على events :

┏━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ date ┃ name ┃ favoriteColor ┃ favoriteNumber ┃ ┡━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━┩ │ 2024-12-18 │ Alexey │ Yellow │ 99 │ ├────────────┼────────┼───────────────┼────────────────┤ │ 2024-12-18 │ Tyler │ Yellow │ 7 │ ├────────────┼────────┼───────────────┼────────────────┤ │ 2024-12-18 │ Tanya │ Yellow │ 21 │ └────────────┴────────┴───────────────┴────────────────┘

وإذا أردنا إضافة عمود favoriteDatabase وجعله الأول في القائمة، فيمكننا فعل ذلك على النحو التالي:

ALTER TABLE events ADD COLUMN favoriteDatabase String DEFAULT 'ClickHouse' FIRST ;

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ favoriteDatabase ┃ date ┃ name ┃ favoriteColor ┃ favoriteNumber ┃ ┡━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━┩ │ ClickHouse │ 2024-12-18 │ Tanya │ Yellow │ 21 │ ├──────────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼────────────────┤ │ ClickHouse │ 2024-12-18 │ Alexey │ Yellow │ 99 │ ├──────────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼────────────────┤ │ ClickHouse │ 2024-12-18 │ Tyler │ Yellow │ 7 │ └──────────────────┴────────────┴────────┴───────────────┴────────────────┘

ولنلقِ نظرة على تعريف الجدول:

SHOW CREATE TABLE events FORMAT LineAsString