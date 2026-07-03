تستعرض مقالة قاعدة المعرفة هذه ما إذا كانت العروض المادية تُدرَج بشكل متزامن

​ هل يتم الإدراج في العروض المادية بشكل متزامن؟

السؤال: عندما تُدرَج صفوف جديدة في جدول مصدر، تُرسَل هذه الصفوف أيضًا إلى جميع العروض المادية التابعة لهذا الجدول. هل تُنفَّذ عمليات الإدراج في العروض المادية بشكل متزامن، بحيث إن تأكيد الخادم نجاح عملية الإدراج للعميل يعني أن جميع العروض المادية قد تم تحديثها بالكامل وأصبحت متاحة للاستعلام؟

الإجابة:

عند نجاح عملية INSERT ، تُدرَج البيانات في كلٍّ من الجدول وجميع العروض المادية. عملية الإدراج ليست ذرّية فيما يتعلق بـ العروض المادية. ففي أثناء تنفيذ INSERT ، قد ترى البرامج العميلة المتزامنة حالةً وسيطة تكون فيها البيانات قد أُدرجت في الجدول الرئيسي، ولكن ليس في العروض المادية، أو العكس. إذا كنت تستخدم async inserts، فإنها تجمع البيانات وتنفّذ في الخلفية عملية إدراج عادية، ثم تعيد إلى العميل النوع نفسه من الاستجابة كما في عمليات الإدراج العادية. وإذا تلقّى العميل استجابة نجاح من async insert مع الخيار wait_for_async_insert (كما هو الحال افتراضيًا)، فستُدرَج البيانات في كلٍّ من الجدول وجميع العروض المادية التابعة له.

السؤال: ماذا عن العروض المادية المتسلسلة/المتتابعة؟