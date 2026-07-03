يكون هذا مفيدًا عندما تكون هناك جداول ذات أنماط تسمية متشابهة وأعمدة متشابهة، لكنها غير مُكرَّرة. ومن الأمثلة على ذلك البحث في قاعدة بيانات system عن إدخالات ضمن جداول query log. الجدول
متى تستخدمه
query_log غير مُكرَّر، ولا تُسجَّل فيه إلا الاستعلامات التي تُنفَّذ على عقدة معيّنة. وقد تنتقل البيانات أيضًا إلى جدول مختلف. فعلى سبيل المثال، قد تُدرَج البيانات في
query_log_0 أو
query_log_1 وما إلى ذلك. وبما أن إحدى العقد قد تنقل البيانات في وقت يختلف عن بقية العقد، فمن المفيد محاولة العثور على البيانات التي نبحث عنها في جداول لا تتطابق أسماؤها تمامًا.
في الأساس، نحتاج إلى تنفيذ شيء مثل هذا، ولكن بصياغة ClickHouse:
SELECT column1, column2 FROM my_db.my_table_*
ولهذا، يمكننا استخدام
clusterAllReplicas() للبحث في جميع العقد، واستخدام table function
merge() حتى نتمكن من استخدام نمط Regex للبحث في عدة جداول.
يوضح المثال التالي كيفية الاستعلام عن جميع الجداول ذات البادئة
query_log:
لاحظ أن الأعمدة التي تختارها يجب أن تكون موجودة في كل الجداول التي يُجرى الاستعلام عنها، وإلا فقد تواجه خطأً مثل:
clickhouse-cloud :) SELECT
`event_time`,
`query_id`,
`query`,
`type`
FROM
clusterAllReplicas(default,merge('system', '^query_log*'))
WHERE
query ilike '%db1.table1%' and event_time > now() - toIntervalMinute(5);
SELECT
event_time,
query_id,
query,
type
FROM clusterAllReplicas(default, merge('system', '^query_log*'))
WHERE (query ILIKE '%db1.table1%') AND (event_time > (now() - toIntervalMinute(5)))
Query id: de95c13e-5759-436e-90d9-a12c1327889e
┌──────────event_time─┬─query_id─────────────────────────────┬─query──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─type────────┐
│ 2024-02-08 00:15:20 │ d1dd0d6a-4337-4e58-bdd1-c2c827b6dfe2 │ /* ddl_entry=query-0000000428 */ CREATE TABLE db1.table1 UUID '781f25db-3cd1-47c6-a76e-701945a67485' (`id` Int32, `string_column` String) ENGINE = ReplicatedMergeTree ORDER BY id │ QueryStart │
│ 2024-02-08 00:15:20 │ d1dd0d6a-4337-4e58-bdd1-c2c827b6dfe2 │ /* ddl_entry=query-0000000428 */ CREATE TABLE db1.table1 UUID '781f25db-3cd1-47c6-a76e-701945a67485' (`id` Int32, `string_column` String) ENGINE = ReplicatedMergeTree ORDER BY id │ QueryFinish │
└─────────────────────┴──────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘
┌──────────event_time─┬─query_id─────────────────────────────┬─query──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─type────────┐
│ 2024-02-08 00:15:20 │ f0ca43b2-544e-4b94-a21d-0f05e777fa96 │ /* ddl_entry=query-0000000428 */ CREATE TABLE db1.table1 UUID '781f25db-3cd1-47c6-a76e-701945a67485' (`id` Int32, `string_column` String) ENGINE = ReplicatedMergeTree ORDER BY id │ QueryStart │
│ 2024-02-08 00:15:20 │ f0ca43b2-544e-4b94-a21d-0f05e777fa96 │ /* ddl_entry=query-0000000428 */ CREATE TABLE db1.table1 UUID '781f25db-3cd1-47c6-a76e-701945a67485' (`id` Int32, `string_column` String) ENGINE = ReplicatedMergeTree ORDER BY id │ QueryFinish │
└─────────────────────┴──────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘
┌──────────event_time─┬─query_id─────────────────────────────┬─query──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─type────────┐
│ 2024-02-08 00:15:20 │ 5cc0a508-7f64-460b-a5be-949ef1d1f2ca │ /* ddl_entry=query-0000000428 */ CREATE TABLE db1.table1 UUID '781f25db-3cd1-47c6-a76e-701945a67485' (`id` Int32, `string_column` String) ENGINE = ReplicatedMergeTree ORDER BY id │ QueryStart │
│ 2024-02-08 00:15:20 │ 5cc0a508-7f64-460b-a5be-949ef1d1f2ca │ /* ddl_entry=query-0000000428 */ CREATE TABLE db1.table1 UUID '781f25db-3cd1-47c6-a76e-701945a67485' (`id` Int32, `string_column` String) ENGINE = ReplicatedMergeTree ORDER BY id │ QueryFinish │
│ 2024-02-08 00:15:20 │ d1e01cb0-a27c-44b2-829c-90fb2596c9c0 │ create table db1.table1
(
id Int32,
string_column String
)
engine = MergeTree
order by id │ QueryStart │
│ 2024-02-08 00:15:20 │ d1e01cb0-a27c-44b2-829c-90fb2596c9c0 │ create table db1.table1
(
id Int32,
string_column String
)
engine = MergeTree
order by id │ QueryFinish │
│ 2024-02-08 00:15:27 │ 6c2c6c3f-173e-464f-bfa0-643089ca085e │ insert into db1.table1
values
│ QueryStart │
│ 2024-02-08 00:15:27 │ 6c2c6c3f-173e-464f-bfa0-643089ca085e │ insert into db1.table1
values
│ QueryFinish │
└─────────────────────┴──────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘
10 rows in set. Elapsed: 0.046 sec. Processed 317.27 thousand rows, 33.57 MB (6.89 million rows/s., 729.43 MB/s.)
Peak memory usage: 67.04 MiB.
بدلًا من ذلك، يمكنك استخدام عبارة
Received exception from server (version 24.0.2):
Code: 47. DB::Exception: Received from abc123.us-west-2.aws.clickhouse.cloud:9440. DB::Exception: Missing columns: 'hostname' while processing query: 'WITH 'query_log_0' AS _table
EXCEPT لاستبعاد أي أعمدة قد لا تكون موجودة عبر جداول مختلفة.
مثال:
SELECT * EXCEPT (used_privileges, missing_privileges)
FROM clusterAllReplicas(default, merge('system', 'query_log[\\_]*'))
WHERE (query_id = '31a93b8e-1149-4edd-a33d-f03f47a676cc') AND (event_time = '2024-10-21 12:49:04')