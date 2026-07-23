عند تنفيذ عبارة INSERT...SELECT ، يظهر لي خطأ وجود عدد كبير جدًا من الأجزاء (TOO_MANY_PARTS).

كيف يمكنني حل هذه المشكلة؟

فيما يلي بعض الإعدادات التي يمكن ضبطها لتجنب هذا الخطأ. هذا النوع من الضبط متقدم جدًا في ClickHouse، ويجب تعيين هذه القيم فقط بعد فهم مواصفات ClickHouse Cloud service أو الـ cluster المحلي حيث ستُستخدم، لذا لا تعتبر هذه القيم حلًا “يناسب الجميع”.

إن زيادة القيمة من ~1M إلى 100M تسمح بتكوين blocks أكبر.

ملاحظة: ينطبق هذا الإعداد فقط عندما يُشكِّل server هذه الـ blocks، أي عند تنفيذ INSERT عبر واجهة HTTP، وليس عند استخدام clickhouse-client

إن زيادة القيمة من ~1M إلى 100M تسمح بتكوين blocks أكبر.

إن زيادة القيمة من 268.44 MB إلى 500 MB تسمح بتكوين blocks أكبر.

parts_to_delay_insert = 500 (default 150 ) (default

تؤدي زيادة هذه القيمة إلى منع إبطاء عمليات INSERT بشكل مصطنع عند بلوغ عدد الأجزاء النشطة في partition واحدة.

parts_to_throw_insert = 1500 (default 3000 ) (default

ستؤثر زيادة هذه القيمة عمومًا في query performance للـ table، لكن ذلك يكون مقبولًا عادةً في حالات migration للبيانات.