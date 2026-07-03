تعمل عملية البحث مثل
المشكلة
a['key'] بتعقيد خطي (كما هو مذكور هنا)، وقد تكون غير فعّالة. ويعود ذلك إلى أن اختيار قيمة بمفتاح محدد من جدول يتطلب المرور على جميع المفاتيح (~M) عبر كل الصفوف (N) في عمود Map، ما ينتج عنه نحو ~MxN من عمليات البحث.
قد تكون عملية البحث باستخدام Map أبطأ بمقدار 10x مقارنةً بعمود String. وتُظهر التجربة أدناه أيضًا تباطؤًا بنحو ~10x في الاستعلام البارد، إلى جانب فارق بعدة مراتب في حجم البيانات المُعالجة (7.21 MB مقابل 5.65 GB).
الحل لتحسين الاستعلام، يمكننا إضافة عمود آخر تُضبط قيمته افتراضيًا على مفتاح معيّن في عمود Map، ثم تحويله إلى عمود مادي لتعبئة القيمة للصفوف الموجودة. بهذه الطريقة، نستخرج القيمة المطلوبة ونخزّنها وقت الإدراج، مما يسرّع عملية البحث وقت تنفيذ الاستعلام.
-- create table with SpanNAme as String and ResourceAttributes as Map
DROP TABLE IF EXISTS tbl;
CREATE TABLE tbl (
`Timestamp` DateTime64(9) CODEC (Delta(8), ZSTD(1)),
`TraceId` String CODEC (ZSTD(1)),
`ServiceName` LowCardinality(String) CODEC (ZSTD(1)),
`Duration` UInt8 CODEC (ZSTD(1)), -- Int64
`SpanName` LowCardinality(String) CODEC (ZSTD(1)),
`ResourceAttributes` Map(LowCardinality(String), String) CODEC (ZSTD(1))
)
ENGINE = MergeTree
PARTITION BY toDate(Timestamp)
ORDER BY (ServiceName, SpanName, toUnixTimestamp(Timestamp), TraceId);
-- create UDF to generate random Map data for ResourceAttributes
DROP FUNCTION IF EXISTS genmap;
CREATE FUNCTION genmap AS (n) -> arrayMap (x-> (x::String, (x*rand32())::String), range(1, n));
-- check that genmap is working as intended
SELECT genmap(10)::Map(String, String);
-- insert 1M rows
INSERT INTO tbl
SELECT
now() - randUniform(1, 1000000.) as Timestamp,
randomPrintableASCII(2) as TraceId,
randomPrintableASCII(2) as ServiceName,
rand32() as Duration,
randomPrintableASCII(2) as SpanName,
genmap(rand64()%500)::Map(String, String) as ResourceAttributes
FROM numbers(1_000_000);
-- querying for SpanName is faster
-- [cold] 0 rows in set. Elapsed: 0.642 sec. Processed 1.00 million rows, 7.21 MB (1.56 million rows/s., 11.22 MB/s.)
-- [warm] 0 rows in set. Elapsed: 0.164 sec. Processed 1.00 million rows, 7.21 MB (6.10 million rows/s., 43.99 MB/s.)
SELECT
COUNT(*),
avg(Duration/1E6) as average,
quantile(0.95)(Duration/1E6) as p95,
quantile(0.99)(Duration/1E6) as p99,
SpanName
FROM tbl
GROUP BY SpanName ORDER BY 1 DESC LIMIT 50 FORMAT Null;
-- query for ResourceAttributes is slower
-- [cold] 0 rows in set. Elapsed: 6.432 sec. Processed 1.00 million rows, 5.65 GB (155.46 thousand rows/s., 879.07 MB/s.)
-- [warm] 0 rows in set. Elapsed: 5.935 sec. Processed 1.00 million rows, 5.65 GB (168.50 thousand rows/s., 952.81 MB/s.)
SELECT
COUNT(*),
avg(Duration/1E6) as average,
quantile(0.95)(Duration/1E6) as p95,
quantile(0.99)(Duration/1E6) as p99,
ResourceAttributes['1'] as hostname
FROM tbl
GROUP BY hostname ORDER BY 1 DESC LIMIT 50 FORMAT Null;
-- solution is to add a column with value defaulting to a particular key in Map
ALTER TABLE tbl ADD COLUMN hostname LowCardinality(String) DEFAULT ResourceAttributes['1'];
ALTER TABLE tbl MATERIALIZE COLUMN hostname;
-- query for hostname (new column) is now faster
-- [cold] 0 rows in set. Elapsed: 2.215 sec. Processed 1.00 million rows, 21.67 MB (451.52 thousand rows/s., 9.78 MB/s.)
-- [warm] 0 rows in set. Elapsed: 0.541 sec. Processed 1.00 million rows, 21.67 MB (1.85 million rows/s., 40.04 MB/s.)
SELECT
COUNT(*),
avg(Duration/1E6) as average,
quantile(0.95)(Duration/1E6) as p95,
quantile(0.99)(Duration/1E6) as p99,
hostname
FROM tbl
GROUP BY hostname ORDER BY 1 DESC LIMIT 50 FORMAT Null;
-- drop cache to run query cold
SYSTEM DROP FILESYSTEM CACHE;