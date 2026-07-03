يعرض استعلامي العديد من الصفوف، لكن ما يهمني فقط هو زمن معالجة الاستعلام. كيف يمكنني تجاهل ناتج الاستعلام والتحقق من زمن معالجة الاستعلام؟
السؤال
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الإجابة
FORMAT Null إلى استعلامك لضبط تنسيق الإخراج على
Null. وهذا يمنع إرسال البيانات إلى العميل.
على سبيل المثال:
ستُرجع الاستجابة عدد الصفوف المُعالجة والزمن المستغرق، ولكن لن يتم إرجاع أي صفوف (0):
SELECT
customer_id,
count() AS total,
any(review_headline)
FROM amazon_reviews
GROUP BY customer_id
ORDER BY total DESC
FORMAT Null
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