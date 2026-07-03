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السؤال

يعرض استعلامي العديد من الصفوف، لكن ما يهمني فقط هو زمن معالجة الاستعلام. كيف يمكنني تجاهل ناتج الاستعلام والتحقق من زمن معالجة الاستعلام؟

الإجابة

أضِف FORMAT Null إلى استعلامك لضبط تنسيق الإخراج على Null. وهذا يمنع إرسال البيانات إلى العميل. على سبيل المثال:
ستُرجع الاستجابة عدد الصفوف المُعالجة والزمن المستغرق، ولكن لن يتم إرجاع أي صفوف (0):
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦