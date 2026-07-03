تعرّف على كيفية استخدام الخيار FORMAT Null في ClickHouse لقياس زمن معالجة الاستعلام دون إرجاع أي صفوف إلى العميل.

يعرض استعلامي العديد من الصفوف، لكن ما يهمني فقط هو زمن معالجة الاستعلام. كيف يمكنني تجاهل ناتج الاستعلام والتحقق من زمن معالجة الاستعلام؟

أضِف FORMAT Null إلى استعلامك لضبط تنسيق الإخراج على Null . وهذا يمنع إرسال البيانات إلى العميل.

على سبيل المثال:

SELECT customer_id, count () AS total, any(review_headline) FROM amazon_reviews GROUP BY customer_id ORDER BY total DESC FORMAT Null

ستُرجع الاستجابة عدد الصفوف المُعالجة والزمن المستغرق، ولكن لن يتم إرجاع أي صفوف (0):