يوضّح الاستعلام المفيد التالي أيّ الاستعلامات التي نفّذتها استهلكت أكبر قدر من الذاكرة. بعض الملاحظات حول هذا الاستعلام:
استخدام الجدول
استخدام الجدول
system.query_log
- تُحتسب النتائج استنادًا إلى اليوم الماضي (
now() - toIntervalDay(1))) ولكن يمكنك بسهولة تعديل الفاصل الزمني
- يفترض أن لديك عنقود باسم
default، وهو اسم الـ عنقود لديك في ClickHouse Cloud. غيّر
defaultإلى اسم الـ عنقود لديك
- إذا لم يكن لديك عنقود، فاطّلع على الاستعلام الوارد في نهاية هذه المقالة
تبدو الاستجابة كما يلي:
SELECT
count() as nb_query,
user,
query,
sum(memory_usage) AS memory,
normalized_query_hash
FROM
clusterAllReplicas(default, system.query_log)
WHERE
(event_time >= (now() - toIntervalDay(1)))
AND query_kind = 'Select'
AND type = 'QueryFinish'
and user != 'monitoring-internal'
GROUP BY
normalized_query_hash,
query,
user
ORDER BY
memory DESC;
┌─nb_query─┬─user────┬─query─────────────────────────────────────────────────────────┬───memory─┬─normalized_query_hash─┐
│ 11 │ default │ select version() │ 46178924 │ 7202516440347714159 │
│ 2 │ default │ SELECT * FROM "system"."table_functions" LIMIT 31 OFFSET 0 │ 8391544 │ 12830067173062987695 │
└──────────┴─────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────────────────────┘
إذا لم يكن لديك عنقود، فيمكنك ببساطة الاستعلام مباشرةً من جدول
إذا لم يكن لديك جدول
system.query_log، فمن المرجّح أن تسجيل الاستعلامات غير مفعّل لديك. راجع تفاصيل إعداد
query_log لمعرفة كيفية تفعيله.
system.query_log الوحيد لديك:
SELECT
count() as nb_query,
user,
query,
sum(memory_usage) AS memory,
normalized_query_hash
FROM
system.query_log
WHERE
(event_time >= (now() - toIntervalDay(1)))
AND query_kind = 'Select'
AND type = 'QueryFinish'
and user != 'monitoring-internal'
GROUP BY
normalized_query_hash,
query,
user
ORDER BY
memory DESC;