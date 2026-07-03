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استخدام الجدول system.query_log

يوضّح الاستعلام المفيد التالي أيّ الاستعلامات التي نفّذتها استهلكت أكبر قدر من الذاكرة. بعض الملاحظات حول هذا الاستعلام:
  • تُحتسب النتائج استنادًا إلى اليوم الماضي (now() - toIntervalDay(1))) ولكن يمكنك بسهولة تعديل الفاصل الزمني
  • يفترض أن لديك عنقود باسم default، وهو اسم الـ عنقود لديك في ClickHouse Cloud. غيّر default إلى اسم الـ عنقود لديك
  • إذا لم يكن لديك عنقود، فاطّلع على الاستعلام الوارد في نهاية هذه المقالة
تبدو الاستجابة كما يلي:
إذا لم يكن لديك جدول system.query_log، فمن المرجّح أن تسجيل الاستعلامات غير مفعّل لديك. راجع تفاصيل إعداد query_log لمعرفة كيفية تفعيله.
إذا لم يكن لديك عنقود، فيمكنك ببساطة الاستعلام مباشرةً من جدول system.query_log الوحيد لديك:
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦