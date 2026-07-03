ما أنواع البيانات التي ينبغي أن أستخدمها في ClickHouse لتحسين أداء استعلاماتي من حيث السرعة والتخزين؟

في كثير من الأحيان، عند استخدام تحويل آلي من نظام آخر أو عند محاولة اختيار نوع بيانات، يميل المستخدمون إلى اتباع نهج “كلما زاد كان أفضل” أو “اختر الأسهل” أو “اختر الأكثر عمومية”. وقد يُجدي هذا النهج نفعاً مع مجموعات البيانات الصغيرة التي تصل إلى الملايين، بل وربما المليارات من الصفوف. وقد لا يكون التأثير ملحوظاً، وهو أمر مقبول في هذه الأنواع من المجموعات حيث يكون الفارق في أداء استعلامات المستخدمين ضئيلاً في حالات استخدامهم.

غير أن هذا لن يكون مقبولاً مع تزايد حجم البيانات وتصاعد وضوح المشكلة.

قد يكون الفرق بين استعلام يستغرق 50 مللي ثانية وآخر يستغرق 500 مللي ثانية مقبولاً في معظم حالات الاستخدام، كما في واجهة ويب مثلاً، إلا أن أحدهما أبطأ بعشرة أضعاف من الآخر، وإن كان ذلك بالكاد يُلاحَظ من منظور مستخدم الواجهة الأمامية.

مثال على الجدول الأولي:

timestamp Datetime64(9), group_id Int64, vendor_id String, product_id String, category1 Int64, code_name String, paid_status String, country_code String, description String, price Float64, attributes Map(String, String)

بيانات نموذجية:

3456, 0123456789, bd6087b7-6026-4974-9122-bc99faae5d84, "2024-03-01 01:00:01.000", 98, "bear", paid", "us", "corvette model car", 123.45, {"color" : "blue", "size" : "S"} 156, 0000012345, bd6087b7-6026-4974-9122-bc99faae5d84, "2024-03-01 01:00:02:123", 45, "tiger", "not paid", "uk", "electric car", 53432.10, {"color" : "red", "model" : "X"} ...

فيما يلي بعض التوصيات لتحسين هذه البيانات:

timestamp : DateTime64(9) ما لم تكن ثمة حاجة إلى دقة علمية، فإن قيمة الدقة 9 (نانوثانية) نادراً ما تكون ضرورية. قد تكون مفيدة للعرض أو الترتيب، غير أنها في الغالب غير مطلوبة في الاستعلامات المتعلقة بالبحث أو المفاتيح الأساسية ونحو ذلك.

التوصية: بالنسبة إلى PK، استخدم DateTime في ORDER BY للعرض أو للترتيب: أضف عمودًا إضافيًا، مثل timestamp_microseconds : DateTime64(6)

group_id : Int64 يبدو أن هذا العمود من نوع عدد صحيح؛ اختر أصغر نوع عدد صحيح يستوعب الحد الأقصى للقيم المطلوبة في هذا العمود. بالنظر إلى مجموعة البيانات النموذجية هذه واسم العمود، من غير المرجح أن يحتاج إلى كمية ضخمة من القيم، وعلى الأرجح سيكفي النوع Int16 الذي يستوعب ما يصل إلى 16 ألف قيمة.

التوصية: Int16

vendor_id : String يبدو هذا العمود للوهلة الأولى رقمًا، غير أنه يحتوي على أصفار بادئة، مما يستوجب على الأرجح الحفاظ على تنسيقه. كما يبدو أنه مقيّد بعدد معين من الأحرف.

التوصية: FixedString(10)

product_id : String هذا الحقل أبجدي رقمي، لذا يبدو بديهياً أنه String، إلا أنه في الوقت ذاته معرّف UUID.

الموصى به: UUID

category1 : Int64 القيم صغيرة، وعدد الفئات على الأرجح ليس كبيراً ولا يُتوقع أن يتزايد كثيراً، أو أنه محدود. أقل من 255

التوصية: UInt8

code_name : String يبدو أن هذا الحقل لا يحتوي إلا على عدد محدود من قيم النصوص المستخدمة. في مثل هذه الحالات التي قد يتراوح فيها عدد القيم النصية بين المئات والآلاف، تُفيد حقول low cardinality في تحسين الأداء.

التوصية: LowCardinality(String)

paid_status : String توجد قيمة نصية إما “paid” أو “not_paid”. في الحالات التي لا تتجاوز فيها القيم احتمالَين، استخدم نوع Boolean.

التوصية: Bool

country_code : String في بعض الأحيان تكون هناك أعمدة تستوفي شروط تحسينات متعددة في آنٍ واحد. في هذا المثال، يوجد عدد محدود من رموز الدول وجميعها معرّفات مكوّنة من حرفين.

التوصية: LowCardinality(FixedString(2))

price : Float64 لا يُنصح باستخدام الأعداد العشرية ذات الفاصلة المتحركة (Floats) حين تكون الدقة ثابتة ومعروفة مسبقاً، ولا سيما في البيانات والحسابات المالية. الأنسب في هذه الحالة هو استخدام أنواع Decimal بالدقة المطلوبة. في حالة الاستخدام هذه، من المرجح ألا يتجاوز سعر العنصر 999,999.00

التوصية: Decimal(10,2)

attributes : map كثيرًا ما تحتوي الجداول على attributes ديناميكية مخزّنة في maps. يكون البحث عن المفاتيح أو القيم في هذه الحالة أبطأ عادةً. ثمة طريقتان لتسريع عمليات البحث في maps: إذا كانت هناك مفاتيح ستظهر في معظم السجلات، فمن الأفضل وضعها في عمود منفصل بوصفها low cardinality، أما المفاتيح التي ستكون sparse فتُوضع في عمود آخر بوصفها high cardinality. عندئذٍ، يصبح إنشاء skip indexes أكثر كفاءةً، وإن كان ذلك قد يزيد من تعقيد الاستعلامات.

التوصية: lc_attributes: Map(String, String), hc_attributes: Map(String, String).