دليل تحسين الاستعلامات ابدأ من هنا للتعرّف إلى أساسيات تحسين الاستعلامات، بما يشمل السيناريوهات الشائعة وتقنيات الأداء التي تساعد على تسريع تنفيذ الاستعلامات.

الدليل المتقدم للفهارس الأساسية تعمّق في نظام ClickHouse الفريد للفهرسة الأساسية المتفرقة، وتعرّف إلى أوجه اختلافه عن قواعد البيانات التقليدية وأفضل الممارسات لوضع استراتيجيات فهرسة فعّالة.

التوازي في الاستعلامات تعرّف إلى كيفية تنفيذ ClickHouse للاستعلامات بالتوازي باستخدام مسارات المعالجة وإعدادات max_threads ، بما في ذلك كيفية فحص التنفيذ المتوازي وتحسينه.

مفتاح التقسيم أتقن اختيار مفتاح التقسيم لتحسين أداء الاستعلامات بشكل كبير، من خلال تمكين استبعاد مقاطع البيانات بكفاءة وتجنّب مشكلات التقسيم الشائعة.

فهارس تخطي البيانات استخدم الفهارس الثانوية بصورة مدروسة لتجاوز كتل البيانات غير ذات الصلة وتسريع الاستعلامات المفلترة على الأعمدة التي لا تدخل في المفتاح الأساسي.

تحسين PREWHERE افهم كيف يقلّل PREWHERE تلقائيًا من I/O عبر تصفية البيانات قبل قراءة الأعمدة غير الضرورية، إضافةً إلى كيفية مراقبة فعاليته.

عمليات الإدراج المجمّعة حقّق أقصى معدل نقل لعمليات الإدراج وقلّل الحمل الإضافي على الموارد من خلال تجميع عمليات إدراج البيانات بفعالية.

عمليات الإدراج غير المتزامنة حسّن أداء الإدراج بالاستفادة من التجميع على جانب الخادم لتقليل التعقيد على جانب العميل وزيادة معدل النقل لعمليات الإدراج عالية التواتر.

تجنّب التعديلات صمّم تدفقات عمل تعتمد على الإلحاق فقط لتفادي عمليات UPDATE و DELETE المكلفة مع الحفاظ على دقة البيانات والأداء.

تجنّب الأعمدة القابلة للقيمة NULL قلّل الحمل الإضافي على التخزين وحسّن أداء الاستعلامات باستخدام القيم الافتراضية بدلًا من الأعمدة القابلة للقيمة NULL حيثما أمكن.

تجنّب OPTIMIZE FINAL افهم متى ينبغي استخدام OPTIMIZE TABLE FINAL ومتى لا ينبغي ذلك

المحلّل استفد من محلّل ClickHouse لتحديد اختناقات الأداء وتحسين خطط تنفيذ الاستعلامات لزيادة الكفاءة.

تنميط الاستعلامات استخدم Sampling query profiler لتحليل أنماط تنفيذ الاستعلامات، وتحديد مواضع اختناق الأداء، وتحسين استخدام الموارد.

ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات سرّع استعلامات SELECT المتكررة عبر تمكين ذاكرة التخزين المؤقت المدمجة لنتائج الاستعلامات في ClickHouse وتهيئتها.