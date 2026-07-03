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يتضمن هذا القسم نصائح وأفضل الممارسات لتحسين الأداء باستخدام ClickHouse. نوصي المستخدمين بقراءة المفاهيم الأساسية كمقدمة لهذا القسم، إذ يشرح المفاهيم الرئيسية اللازمة لتحسين الأداء.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦