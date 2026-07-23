|البُعد
|الحد
|قواعد البيانات
|1000
|الجداول
|5000
|الأعمدة
|∼1000 (يُفضَّل التنسيق الواسع على التنسيق المضغوط)
|التقسيمات
|50k
|الأجزاء
|10k (راجع إعداد
max_parts_in_total)
|حجم الجزء
|150gb
|الخدمات لكل منظمة
|20 (غير صارم)
|الخدمات لكل warehouse
|5 (غير صارم)
|النسخ المتماثلة لكل خدمة
|20 (غير صارم)
|عدد القيم المميّزة
|10k أو أقل
|المفاتيح الأساسية في الجدول
|4-5 بما يكفي لتصفية البيانات
|تزامن الاستعلامات
|1000 (لكل نسخة متماثلة)
|إدخال البيانات على دفعات
|أي قيمة > 1M سيقسّمها النظام إلى blocks من 1M صف
بالنسبة إلى خدمات Single Replica، يقتصر الحد الأقصى لعدد قواعد البيانات على 100، ويقتصر الحد الأقصى لعدد الجداول على 500. بالإضافة إلى ذلك، تقتصر السعة التخزينية لخدمات Basic Tier على 1 TB.
يمكن التحقق من حدود warn و throw الخاصة بخدمتك من خلال الاستعلام عن system.server_settings. على سبيل المثال،
بالنسبة إلى الخدمات التي تتجاوز بالفعل حدود الاستخدام المذكورة أعلاه، تُضبط حدود الجداول/قواعد البيانات على عدد الجداول/قواعد البيانات الحالي في الخدمة مضافًا إليه 25%.
SELECT *
FROM system.server_settings
WHERE name IN ('max_table_num_to_warn', 'max_table_num_to_throw', 'max_database_num_to_warn', 'max_database_num_to_throw')