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مع أن ClickHouse معروف بسرعته وموثوقيته، فإن الأداء الأمثل يتحقق ضمن حدود تشغيلية معينة. فعلى سبيل المثال، قد يؤثر وجود عدد كبير جدًا من الجداول أو قواعد البيانات أو الأجزاء سلبًا في الأداء. ولتجنّب ذلك، يفرض ClickHouse Cloud حدودًا على عدة أبعاد تشغيلية. وترد أدناه تفاصيل هذه الحدود الوقائية، والتي تُظهر القيم الافتراضية.
إذا اصطدمت بإحدى هذه الحدود الوقائية، فمن المحتمل أنك تطبّق حالة الاستخدام الخاصة بك بطريقة غير مُحسّنة. تواصل مع فريق الدعم لدينا، وسيسرّنا مساعدتك في تحسين حالة الاستخدام لتجنّب تجاوز هذه الحدود الوقائية، أو النظر معك في كيفية زيادتها بطريقة مدروسة.
بالنسبة إلى خدمات Single Replica، يقتصر الحد الأقصى لعدد قواعد البيانات على 100، ويقتصر الحد الأقصى لعدد الجداول على 500. بالإضافة إلى ذلك، تقتصر السعة التخزينية لخدمات Basic Tier على 1 TB.
بالنسبة إلى الخدمات التي تتجاوز بالفعل حدود الاستخدام المذكورة أعلاه، تُضبط حدود الجداول/قواعد البيانات على عدد الجداول/قواعد البيانات الحالي في الخدمة مضافًا إليه 25%.
يمكن التحقق من حدود warn و throw الخاصة بخدمتك من خلال الاستعلام عن system.server_settings. على سبيل المثال،
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦