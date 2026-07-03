نوصي بهذا النهج لأنه الأسهل من حيث الإدارة، لا سيما عندما يشترك جميع المستأجرين في مخطط البيانات نفسه وتكون أحجام البيانات متوسطة (< TBs)من خلال تجميع جميع بيانات المستأجرين في جدول واحد، تتحسن كفاءة التخزين بفضل تحسين ضغط البيانات وتقليل العبء الإضافي للبيانات الوصفية. بالإضافة إلى ذلك، تصبح تحديثات المخطط أبسط لأن جميع البيانات تُدار مركزيًا. تكون هذه الطريقة فعّالة بشكل خاص عند التعامل مع عدد كبير من المستأجرين (قد يصل إلى الملايين). ومع ذلك، قد تكون الأساليب البديلة أنسب إذا كانت لدى المستأجرين مخططات بيانات مختلفة أو كان من المتوقع أن تتباعد بمرور الوقت. في الحالات التي يوجد فيها تفاوت كبير في حجم البيانات بين المستأجرين، قد يتأثر أداء الاستعلام لدى المستأجرين الأصغر سلبًا بشكل غير ضروري. لاحظ أن هذه المشكلة يجري التخفيف منها إلى حد كبير عبر تضمين حقل المستأجر في المفتاح الأساسي. يوضح هذا المثال كيفية تنفيذ نموذج تعدد المستأجرين باستخدام جدول مشترك. أولًا، لنُنشئ جدولًا مشتركًا يتضمن الحقل
tenant_id ضمن المفتاح الأساسي.
لنُدرِج بيانات وهمية.
--- Create table events. Using tenant_id as part of the primary key
CREATE TABLE events
(
tenant_id UInt32, -- Tenant identifier
id UUID, -- Unique event ID
type LowCardinality(String), -- Type of event
timestamp DateTime, -- Timestamp of the event
user_id UInt32, -- ID of the user who triggered the event
data String, -- Event data
)
ORDER BY (tenant_id, timestamp)
ثم لنُنشئ مستخدمَين
-- Insert some dummy rows
INSERT INTO events (tenant_id, id, type, timestamp, user_id, data)
VALUES
(1, '7b7e0439-99d0-4590-a4f7-1cfea1e192d1', 'user_login', '2025-03-19 08:00:00', 1001, '{"device": "desktop", "location": "LA"}'),
(1, '846aa71f-f631-47b4-8429-ee8af87b4182', 'purchase', '2025-03-19 08:05:00', 1002, '{"item": "phone", "amount": 799}'),
(1, '6b4d12e4-447d-4398-b3fa-1c1e94d71a2f', 'user_logout', '2025-03-19 08:10:00', 1001, '{"device": "desktop", "location": "LA"}'),
(2, '7162f8ea-8bfd-486a-a45e-edfc3398ca93', 'user_login', '2025-03-19 08:12:00', 2001, '{"device": "mobile", "location": "SF"}'),
(2, '6b5f3e55-5add-479e-b89d-762aa017f067', 'purchase', '2025-03-19 08:15:00', 2002, '{"item": "headphones", "amount": 199}'),
(2, '43ad35a1-926c-4543-a133-8672ddd504bf', 'user_logout', '2025-03-19 08:20:00', 2001, '{"device": "mobile", "location": "SF"}'),
(1, '83b5eb72-aba3-4038-bc52-6c08b6423615', 'purchase', '2025-03-19 08:45:00', 1003, '{"item": "monitor", "amount": 450}'),
(1, '975fb0c8-55bd-4df4-843b-34f5cfeed0a9', 'user_login', '2025-03-19 08:50:00', 1004, '{"device": "desktop", "location": "LA"}'),
(2, 'f50aa430-4898-43d0-9d82-41e7397ba9b8', 'purchase', '2025-03-19 08:55:00', 2003, '{"item": "laptop", "amount": 1200}'),
(2, '5c150ceb-b869-4ebb-843d-ab42d3cb5410', 'user_login', '2025-03-19 09:00:00', 2004, '{"device": "mobile", "location": "SF"}'),
user_1 و
user_2.
نُنشئ سياسات الصفوف التي تقيّد
-- Create users
CREATE USER user_1 IDENTIFIED BY '<password>'
CREATE USER user_2 IDENTIFIED BY '<password>'
user_1 و
user_2 بحيث لا يتمكنان من الوصول إلا إلى بيانات المستأجرين الخاصة بكلٍّ منهما.
ثم امنح امتيازات
-- Create row policies
CREATE ROW POLICY user_filter_1 ON default.events USING tenant_id=1 TO user_1
CREATE ROW POLICY user_filter_2 ON default.events USING tenant_id=2 TO user_2
GRANT SELECT على الجدول المشترك باستخدام دور عام.
الآن يمكنك الاتصال باسم
-- Create role
CREATE ROLE user_role
-- Grant read only to events table.
GRANT SELECT ON default.events TO user_role
GRANT user_role TO user_1
GRANT user_role TO user_2
user_1 وتشغيل استعلام SELECT بسيط. لن تُعاد إلا الصفوف التابعة للمستأجر الأول.
-- Logged as user_1
SELECT *
FROM events
┌─tenant_id─┬─id───────────────────────────────────┬─type────────┬───────────timestamp─┬─user_id─┬─data────────────────────────────────────┐
1. │ 1 │ 7b7e0439-99d0-4590-a4f7-1cfea1e192d1 │ user_login │ 2025-03-19 08:00:00 │ 1001 │ {"device": "desktop", "location": "LA"} │
2. │ 1 │ 846aa71f-f631-47b4-8429-ee8af87b4182 │ purchase │ 2025-03-19 08:05:00 │ 1002 │ {"item": "phone", "amount": 799} │
3. │ 1 │ 6b4d12e4-447d-4398-b3fa-1c1e94d71a2f │ user_logout │ 2025-03-19 08:10:00 │ 1001 │ {"device": "desktop", "location": "LA"} │
4. │ 1 │ 83b5eb72-aba3-4038-bc52-6c08b6423615 │ purchase │ 2025-03-19 08:45:00 │ 1003 │ {"item": "monitor", "amount": 450} │
5. │ 1 │ 975fb0c8-55bd-4df4-843b-34f5cfeed0a9 │ user_login │ 2025-03-19 08:50:00 │ 1004 │ {"device": "desktop", "location": "LA"} │
└───────────┴──────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────┴─────────┴─────────────────────────────────────────┘
في هذا النهج، تُخزَّن بيانات كل مستأجر في جدول منفصل داخل قاعدة البيانات نفسها، ما يلغي الحاجة إلى حقل مخصص لتحديد المستأجرين. ويُدار وصول المستخدمين باستخدام عبارة GRANT، بما يضمن أن كل مستخدم لا يمكنه الوصول إلا إلى الجداول التي تحتوي على بيانات المستأجرين الخاصة به.
جداول منفصلة
يُعد استخدام جداول منفصلة خيارًا جيدًا عندما تختلف مخططات البيانات بين المستأجرين.في السيناريوهات التي تتضمن عددًا قليلًا من المستأجرين مع مجموعات بيانات كبيرة جدًا، حيث يكون أداء الاستعلامات عاملًا حاسمًا، قد يتفوّق هذا النهج على نموذج الجدول المشترك. وبما أنه لا توجد حاجة إلى تصفية بيانات المستأجرين الآخرين، يمكن أن تكون الاستعلامات أكثر كفاءة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تحسين المفاتيح الأساسية بدرجة أكبر، إذ لا حاجة إلى تضمين حقل إضافي (مثل معرّف المستأجر) في المفتاح الأساسي. لاحظ أن هذا النهج لا يتدرّج جيدًا عند التعامل مع آلاف المستأجرين. راجع حدود الاستخدام. هذا مثال على تطبيق نموذج تعدد المستأجرين باستخدام جداول منفصلة. أولاً، لننشئ جدولين، أحدهما لأحداث
tenant_1 والآخر لأحداث
tenant_2.
لنقم بإدراج بيانات وهمية.
-- Create table for tenant 1
CREATE TABLE events_tenant_1
(
id UUID, -- Unique event ID
type LowCardinality(String), -- Type of event
timestamp DateTime, -- Timestamp of the event
user_id UInt32, -- ID of the user who triggered the event
data String, -- Event data
)
ORDER BY (timestamp, user_id) -- Primary key can focus on other attributes
-- Create table for tenant 2
CREATE TABLE events_tenant_2
(
id UUID, -- Unique event ID
type LowCardinality(String), -- Type of event
timestamp DateTime, -- Timestamp of the event
user_id UInt32, -- ID of the user who triggered the event
data String, -- Event data
)
ORDER BY (timestamp, user_id) -- Primary key can focus on other attributes
ثم لنقم بإنشاء مستخدمَين
INSERT INTO events_tenant_1 (id, type, timestamp, user_id, data)
VALUES
('7b7e0439-99d0-4590-a4f7-1cfea1e192d1', 'user_login', '2025-03-19 08:00:00', 1001, '{"device": "desktop", "location": "LA"}'),
('846aa71f-f631-47b4-8429-ee8af87b4182', 'purchase', '2025-03-19 08:05:00', 1002, '{"item": "phone", "amount": 799}'),
('6b4d12e4-447d-4398-b3fa-1c1e94d71a2f', 'user_logout', '2025-03-19 08:10:00', 1001, '{"device": "desktop", "location": "LA"}'),
('83b5eb72-aba3-4038-bc52-6c08b6423615', 'purchase', '2025-03-19 08:45:00', 1003, '{"item": "monitor", "amount": 450}'),
('975fb0c8-55bd-4df4-843b-34f5cfeed0a9', 'user_login', '2025-03-19 08:50:00', 1004, '{"device": "desktop", "location": "LA"}')
INSERT INTO events_tenant_2 (id, type, timestamp, user_id, data)
VALUES
('7162f8ea-8bfd-486a-a45e-edfc3398ca93', 'user_login', '2025-03-19 08:12:00', 2001, '{"device": "mobile", "location": "SF"}'),
('6b5f3e55-5add-479e-b89d-762aa017f067', 'purchase', '2025-03-19 08:15:00', 2002, '{"item": "headphones", "amount": 199}'),
('43ad35a1-926c-4543-a133-8672ddd504bf', 'user_logout', '2025-03-19 08:20:00', 2001, '{"device": "mobile", "location": "SF"}'),
('f50aa430-4898-43d0-9d82-41e7397ba9b8', 'purchase', '2025-03-19 08:55:00', 2003, '{"item": "laptop", "amount": 1200}'),
('5c150ceb-b869-4ebb-843d-ab42d3cb5410', 'user_login', '2025-03-19 09:00:00', 2004, '{"device": "mobile", "location": "SF"}')
user_1 و
user_2.
ثم امنح صلاحيات
-- Create users
CREATE USER user_1 IDENTIFIED BY '<password>'
CREATE USER user_2 IDENTIFIED BY '<password>'
GRANT SELECT على الجدول المقابل.
يمكنك الآن الاتصال بوصفك
-- Grant read only to events table.
GRANT SELECT ON default.events_tenant_1 TO user_1
GRANT SELECT ON default.events_tenant_2 TO user_2
user_1 وتنفيذ استعلام select بسيط من الجدول المخصص لهذا المستخدم. ستُعاد فقط الصفوف الخاصة بالمستأجر الأول.
-- Logged as user_1
SELECT *
FROM default.events_tenant_1
┌─id───────────────────────────────────┬─type────────┬───────────timestamp─┬─user_id─┬─data────────────────────────────────────┐
1. │ 7b7e0439-99d0-4590-a4f7-1cfea1e192d1 │ user_login │ 2025-03-19 08:00:00 │ 1001 │ {"device": "desktop", "location": "LA"} │
2. │ 846aa71f-f631-47b4-8429-ee8af87b4182 │ purchase │ 2025-03-19 08:05:00 │ 1002 │ {"item": "phone", "amount": 799} │
3. │ 6b4d12e4-447d-4398-b3fa-1c1e94d71a2f │ user_logout │ 2025-03-19 08:10:00 │ 1001 │ {"device": "desktop", "location": "LA"} │
4. │ 83b5eb72-aba3-4038-bc52-6c08b6423615 │ purchase │ 2025-03-19 08:45:00 │ 1003 │ {"item": "monitor", "amount": 450} │
5. │ 975fb0c8-55bd-4df4-843b-34f5cfeed0a9 │ user_login │ 2025-03-19 08:50:00 │ 1004 │ {"device": "desktop", "location": "LA"} │
└──────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────┴─────────┴─────────────────────────────────────────┘
تُخزَّن بيانات كل مستأجر في قاعدة بيانات منفصلة ضمن خدمة ClickHouse نفسها.
قواعد بيانات منفصلة
يكون هذا النهج مفيدًا إذا كان كل مستأجر يحتاج إلى عدد كبير من الجداول، وربما إلى عروض مادية أيضًا، وكان لديه مخطط بيانات مختلف. ومع ذلك، قد تصبح إدارته صعبة إذا كان عدد المستأجرين كبيرًا.يشبه التنفيذ نهج الجداول المنفصلة، ولكن بدلًا من منح الامتيازات على مستوى الجدول، تُمنَح الامتيازات على مستوى قاعدة البيانات. لاحظ أن هذا النهج لا يتوسع جيدًا عند وجود آلاف المستأجرين. راجع حدود الاستخدام. هذا مثال على تطبيق نموذج تعدد المستأجرين باستخدام قواعد بيانات منفصلة. أولًا، لننشئ قاعدتي بيانات، واحدة لـ
tenant_1 وأخرى لـ
tenant_2.
-- Create database for tenant_1
CREATE DATABASE tenant_1;
-- Create database for tenant_2
CREATE DATABASE tenant_2;
لنُدرِج بيانات وهمية.
-- Create table for tenant_1
CREATE TABLE tenant_1.events
(
id UUID, -- Unique event ID
type LowCardinality(String), -- Type of event
timestamp DateTime, -- Timestamp of the event
user_id UInt32, -- ID of the user who triggered the event
data String, -- Event data
)
ORDER BY (timestamp, user_id);
-- Create table for tenant_2
CREATE TABLE tenant_2.events
(
id UUID, -- Unique event ID
type LowCardinality(String), -- Type of event
timestamp DateTime, -- Timestamp of the event
user_id UInt32, -- ID of the user who triggered the event
data String, -- Event data
)
ORDER BY (timestamp, user_id);
ثم لنُنشئ مستخدمَين هما
INSERT INTO tenant_1.events (id, type, timestamp, user_id, data)
VALUES
('7b7e0439-99d0-4590-a4f7-1cfea1e192d1', 'user_login', '2025-03-19 08:00:00', 1001, '{"device": "desktop", "location": "LA"}'),
('846aa71f-f631-47b4-8429-ee8af87b4182', 'purchase', '2025-03-19 08:05:00', 1002, '{"item": "phone", "amount": 799}'),
('6b4d12e4-447d-4398-b3fa-1c1e94d71a2f', 'user_logout', '2025-03-19 08:10:00', 1001, '{"device": "desktop", "location": "LA"}'),
('83b5eb72-aba3-4038-bc52-6c08b6423615', 'purchase', '2025-03-19 08:45:00', 1003, '{"item": "monitor", "amount": 450}'),
('975fb0c8-55bd-4df4-843b-34f5cfeed0a9', 'user_login', '2025-03-19 08:50:00', 1004, '{"device": "desktop", "location": "LA"}')
INSERT INTO tenant_2.events (id, type, timestamp, user_id, data)
VALUES
('7162f8ea-8bfd-486a-a45e-edfc3398ca93', 'user_login', '2025-03-19 08:12:00', 2001, '{"device": "mobile", "location": "SF"}'),
('6b5f3e55-5add-479e-b89d-762aa017f067', 'purchase', '2025-03-19 08:15:00', 2002, '{"item": "headphones", "amount": 199}'),
('43ad35a1-926c-4543-a133-8672ddd504bf', 'user_logout', '2025-03-19 08:20:00', 2001, '{"device": "mobile", "location": "SF"}'),
('f50aa430-4898-43d0-9d82-41e7397ba9b8', 'purchase', '2025-03-19 08:55:00', 2003, '{"item": "laptop", "amount": 1200}'),
('5c150ceb-b869-4ebb-843d-ab42d3cb5410', 'user_login', '2025-03-19 09:00:00', 2004, '{"device": "mobile", "location": "SF"}')
user_1 و
user_2.
ثم امنح امتياز
-- Create users
CREATE USER user_1 IDENTIFIED BY '<password>'
CREATE USER user_2 IDENTIFIED BY '<password>'
GRANT SELECT على الجدول المعني.
الآن يمكنك الاتصال باستخدام
-- Grant read only to events table.
GRANT SELECT ON tenant_1.events TO user_1
GRANT SELECT ON tenant_2.events TO user_2
user_1 وتشغيل استعلام select بسيط على جدول events في قاعدة البيانات المناسبة. لا تُرجع النتيجة إلا الصفوف الخاصة بالمستأجر الأول.
-- Logged as user_1
SELECT *
FROM tenant_1.events
┌─id───────────────────────────────────┬─type────────┬───────────timestamp─┬─user_id─┬─data────────────────────────────────────┐
1. │ 7b7e0439-99d0-4590-a4f7-1cfea1e192d1 │ user_login │ 2025-03-19 08:00:00 │ 1001 │ {"device": "desktop", "location": "LA"} │
2. │ 846aa71f-f631-47b4-8429-ee8af87b4182 │ purchase │ 2025-03-19 08:05:00 │ 1002 │ {"item": "phone", "amount": 799} │
3. │ 6b4d12e4-447d-4398-b3fa-1c1e94d71a2f │ user_logout │ 2025-03-19 08:10:00 │ 1001 │ {"device": "desktop", "location": "LA"} │
4. │ 83b5eb72-aba3-4038-bc52-6c08b6423615 │ purchase │ 2025-03-19 08:45:00 │ 1003 │ {"item": "monitor", "amount": 450} │
5. │ 975fb0c8-55bd-4df4-843b-34f5cfeed0a9 │ user_login │ 2025-03-19 08:50:00 │ 1004 │ {"device": "desktop", "location": "LA"} │
└──────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────┴─────────┴─────────────────────────────────────────┘
يمكن أيضًا زيادة عزل الأساليب الثلاثة الموضحة أعلاه باستخدام المستودعات. تتم مشاركة البيانات عبر تخزين كائنات مشترك، لكن يمكن أن يكون لكل مستأجر خدمة حوسبة خاصة به بفضل فصل الحوسبة عن الحوسبة مع نسبة CPU/الذاكرة مختلفة. إدارة المستخدمين مماثلة للأساليب الموضحة سابقًا، لأن جميع الخدمات في المستودع تتشارك عناصر التحكم بالوصول. لاحظ أن عدد الخدمات الفرعية في المستودع محدود ويقتصر على عدد صغير. راجع قيود المستودع.
فصل الحوسبة عن الحوسبة
النهج الأكثر جذرية هو استخدام خدمة ClickHouse مختلفة لكل مستأجر.
خدمة سحابية منفصلة
قد يكون هذا الأسلوب، وهو أقل شيوعًا، مناسبًا إذا كان من المطلوب تخزين بيانات المستأجرين في مناطق مختلفة لأسباب قانونية أو أمنية أو لقربها الجغرافي.يجب إنشاء حساب مستخدم على كل خدمة، بحيث يتمكن المستخدم من الوصول إلى بيانات المستأجر التابعة له على تلك الخدمة. يصعب إدارة هذا النهج، كما يضيف عبئًا إضافيًا مع كل خدمة، إذ تتطلب كل واحدة منها بنية تحتية خاصة بها للتشغيل. ويمكن إدارة الخدمات عبر ClickHouse Cloud API، مع إمكانية الأتمتة كذلك باستخدام موفّر Terraform الرسمي. هذا مثال على تطبيق نموذج تعدد المستأجرين باستخدام خدمة منفصلة. لاحظ أن المثال يوضح إنشاء الجداول والمستخدمين على خدمة ClickHouse واحدة، وسيكون عليك تكرار ذلك على جميع الخدمات. أولًا، لننشئ الجدول
events
لنُدرِج بيانات تجريبية.
-- Create table for tenant_1
CREATE TABLE events
(
id UUID, -- Unique event ID
type LowCardinality(String), -- Type of event
timestamp DateTime, -- Timestamp of the event
user_id UInt32, -- ID of the user who triggered the event
data String, -- Event data
)
ORDER BY (timestamp, user_id);
ثم لننشئ مستخدمَين
INSERT INTO events (id, type, timestamp, user_id, data)
VALUES
('7b7e0439-99d0-4590-a4f7-1cfea1e192d1', 'user_login', '2025-03-19 08:00:00', 1001, '{"device": "desktop", "location": "LA"}'),
('846aa71f-f631-47b4-8429-ee8af87b4182', 'purchase', '2025-03-19 08:05:00', 1002, '{"item": "phone", "amount": 799}'),
('6b4d12e4-447d-4398-b3fa-1c1e94d71a2f', 'user_logout', '2025-03-19 08:10:00', 1001, '{"device": "desktop", "location": "LA"}'),
('83b5eb72-aba3-4038-bc52-6c08b6423615', 'purchase', '2025-03-19 08:45:00', 1003, '{"item": "monitor", "amount": 450}'),
('975fb0c8-55bd-4df4-843b-34f5cfeed0a9', 'user_login', '2025-03-19 08:50:00', 1004, '{"device": "desktop", "location": "LA"}')
user_1
ثم امنح امتياز
-- Create users
CREATE USER user_1 IDENTIFIED BY '<password>'
GRANT SELECT على الجدول المعني.
الآن يمكنك الاتصال باسم
-- Grant read only to events table.
GRANT SELECT ON events TO user_1
user_1 في الخدمة الخاصة بالمستأجر 1 وتشغيل استعلام SELECT بسيط. لا تُعاد إلا الصفوف التابعة للمستأجر الأول.
-- Logged as user_1
SELECT *
FROM events
┌─id───────────────────────────────────┬─type────────┬───────────timestamp─┬─user_id─┬─data────────────────────────────────────┐
1. │ 7b7e0439-99d0-4590-a4f7-1cfea1e192d1 │ user_login │ 2025-03-19 08:00:00 │ 1001 │ {"device": "desktop", "location": "LA"} │
2. │ 846aa71f-f631-47b4-8429-ee8af87b4182 │ purchase │ 2025-03-19 08:05:00 │ 1002 │ {"item": "phone", "amount": 799} │
3. │ 6b4d12e4-447d-4398-b3fa-1c1e94d71a2f │ user_logout │ 2025-03-19 08:10:00 │ 1001 │ {"device": "desktop", "location": "LA"} │
4. │ 83b5eb72-aba3-4038-bc52-6c08b6423615 │ purchase │ 2025-03-19 08:45:00 │ 1003 │ {"item": "monitor", "amount": 450} │
5. │ 975fb0c8-55bd-4df4-843b-34f5cfeed0a9 │ user_login │ 2025-03-19 08:50:00 │ 1004 │ {"device": "desktop", "location": "LA"} │
└──────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────┴─────────┴─────────────────────────────────────────┘