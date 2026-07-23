أفضل الممارسات
حسّن أعباء العمل في ClickHouse Cloud من خلال إرشادات الأداء، وتعدد المستأجرين، والاستخدام.
عام
تعرّف على توافق Cloud وجهّز الخدمات لبيئة الإنتاج.
الترحيل
انقل البيانات وأعباء العمل من الملفات أو من ClickHouse المُدار ذاتيًا إلى Cloud.
وحدة تحكم SQL
اتصل بالخدمات وأتح الاستعلامات المحفوظة عبر وحدة تحكم SQL في Cloud.
النسخ الاحتياطية
راجع النسخ الاحتياطية في ClickHouse Cloud، وجدولها، وصدّرها، واستعدها.
مصادر البيانات
اربط ClickHouse Cloud بأمان بالتخزين الكائني ومصادر البيانات الخارجية.
البنية التحتية
قارن بين أوضاع النشر في Cloud، بما في ذلك ClickHouse Private وGovernment.
الأمان
أدر الوصول، والشبكات، وسجلات التدقيق، وأمن البيانات، والامتثال.