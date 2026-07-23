في التحليلات المعتمدة على الوكلاء، يرتكز النموذج في إجاباته على تشغيل استعلامات على بياناتك. فعند طرح سؤال، يفحص الوكيل قواعد البيانات والجداول المتاحة، ويحدِّد الاستعلامات التي ينبغي تشغيلها، ثم ينفِّذها على ClickHouse ويُنشئ إجابةً استنادًا إلى النتائج. ويمكنه تنقيح استعلام، أو تشغيل استعلام لاحق، أو ربط عدة خطوات معًا. وعندما يفشل استعلام أو يعيد نتيجة غير متوقعة، فإنه يُعدِّل مساره ويحاول مرةً أخرى بدلًا من التوقف.
ما المقصود بالتحليلات المعتمدة على الوكلاء؟
ما الذي يمكنك القيام به
- اطرح أسئلة بلغة طبيعية واحصل على إجابات مستندة إلى بياناتك الخاصة.
- أنشئ وكلاء من دون كتابة أي تعليمات برمجية عبر تزويد الوكيل بتعليمات الوكيل والأدوات، ثم إعادة استخدامه.
- شارك الوكلاء والمحادثات على شكل روابط للقراءة فقط، بحيث يتمكن الآخرون من تتبّع الاستعلامات التي تستند إليها الإجابة.
- أنشئ مخططات تفاعلية ومرئيات من نتائج الاستعلامات داخل المحادثة.
- قيّم الإجابات وحسّنها عبر تقييم الردود في Langfuse باستخدام مراجعة بشرية أو مُحكِّم LLM، وتحسين المطالبات والوكلاء.
يطرح المستخدم سؤالًا في LibreChat. يضع النموذج خطةً للاستجابة، ومن خلال خادم MCP في ClickHouse يستدعي أدوات لاستكشاف ClickHouse وتنفيذ استعلامات عليه. ثم تعود النتائج، ويصوغ الوكيل الإجابة. ويسجّل Langfuse، المبني على OpenTelemetry، كل تشغيل بدءًا من الموجّه مرورًا باستدعاء الأداة ووصولًا إلى الاستجابة، ويتيح لك تقييم المخرجات تلقائيًا أو عبر مراجعة بشرية، كما يتتبّع الجودة والتكلفة وزمن الاستجابة. يعتمد خادم MCP في ClickHouse على Model Context Protocol، وهو معيار مفتوح، لذا فهو يعمل مع أي client أو إطار عمل للوكلاء متوافق مع MCP، وليس مع LibreChat فقط. راجع أدلة MCP الخاصة بالعملاء ومكتبات الوكلاء.
كيف تتكامل مكوّنات Agentic Data Stack
المكوّنات
|المكوّن
|الدور
|تعرّف على المزيد
|ClickHouse
|المحرّك التحليلي الذي يوجّه إليه الوكيل الاستعلامات
|ابدأ مع ClickHouse
|خادم MCP في ClickHouse
|المعيار المفتوح الذي يتيح للوكيل استخدام ClickHouse على شكل أدوات
|خادم MCP
|LibreChat
|واجهة الدردشة والواجهة الأمامية للوكيل التي يتفاعل معها المستخدمون
|LibreChat
|Langfuse
|observability لكل الموجّه واستدعاء أداة وكل استجابة
|Langfuse
هناك طريقتان لتشغيل التحليلات المعتمدة على الوكلاء على ClickHouse:
البدء
- مُدارة (ClickHouse Cloud): أسرع طريقة، ومن دون أي إعداد. يوفّر ClickHouse Agents دردشة مستضافة ووكلاء يعملون على بياناتك. كما تتوفر المكوّنات المنفصلة أيضًا كخدمات مُدارة: Remote MCP server وLangfuse Cloud.
- ذاتي الاستضافة (مفتوحة المصدر): شغّل المكدس الكامل بنفسك باستخدام Docker Compose، مع ربط نماذجك الخاصة والإبقاء على بياناتك داخل بيئتك.
- توليد SQL بالذكاء الاصطناعي: من اللغة الطبيعية إلى SQL في ClickHouse Client وclickhouse-local
- البحث المتجهي باستخدام QBit: بحث متجهي قابل للضبط أثناء التشغيل