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يُعد LibreChat واجهة الدردشة والوكلاء الأمامية لـ Agentic Data Stack. فبدلًا من كتابة SQL، يطرح المستخدم سؤالًا بلغة طبيعية، فيتولى وكيل الإجابة عنه. يعمل الوكيل عبر خادم MCP لفحص قواعد البيانات والجداول لديك، وتشغيل استعلامات للقراءة فقط، وبناء إجابة استنادًا إلى النتائج. ويتكفّل هذا المكدس بتهيئة ذلك لك، بحيث يستعلم LibreChat بياناتك منذ أول تسجيل دخول. شغّل المكدس الكامل باستخدام دليل إعداد Docker.

إمكانات LibreChat

ضمن المكدس

يكون LibreChat مُعدًّا مسبقًا عبر librechat.yaml، لذا يعمل مباشرةً:
  • يُسجَّل ClickHouse خادم MCP كمصدر للأدوات، بحيث يمكن للوكيل استكشاف ClickHouse وتنفيذ استعلامات عليه دون أي إعداد إضافي.
  • يُجرى تتبّع كل محادثة إلى Langfuse لأغراض observability، مع التقاط المطالبات، واستدعاءات الأدوات، والاستجابات، والتكلفة، وزمن الاستجابة.
  • تُعد Admin Panel (المنفذ 3081) واجهة مستخدم قائمة على المتصفح لتغيير هذا الإعداد (endpoints، وخوادم MCP، وإعدادات الوكيل) دون الحاجة إلى تحرير librechat.yaml يدويًا.
لتوصيل ClickHouse خادم MCP بمثيل LibreChat مستقل، راجع الدليل المعتمد: Using ClickHouse MCP server with LibreChat. وللاطلاع على التوثيق الكامل لميزات LibreChat، راجع وثائق LibreChat.
هل تفضّل تجربة مُدارة؟ يوفّر ClickHouse Cloud ClickHouse Agents (Beta) — تجربة وكلاء مستضافة لا تتطلب إعدادًا، ومبنية على الأساس نفسه، مع إتاحة ميزات إنشاء الوكلاء عبر وحدة تحكم Cloud.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦