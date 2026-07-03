أنشئ وكيلاً اعتمادًا على بياناتك أنشئ وكيلاً قابلاً لإعادة الاستخدام للإجابة عن سؤال متكرر. وهناك خياران يجعلان الوكيل على دراية بـ ClickHouse: زوّده بـ تعليمات تصف المخطط والجداول المفضلة لديك، وأضف خادم MCP ClickHouse-Local حتى يتمكن من عرض قواعد البيانات والجداول وتشغيل استعلامات للقراءة فقط.

اربط المزيد من خوادم MCP لا يقتصر الوكيل على ClickHouse. أضف أي خادم MCP عبر إعدادات MCP في LibreChat حتى تتمكن محادثة واحدة من الوصول إلى قواعد بيانات أخرى، أو واجهات برمجة تطبيقات داخلية، أو أدوات SaaS.

أنشئ مخططات وتصورات اطلب من الوكيل عرض نتائجك بصريًا، على سبيل المثال: “اعرض مخططًا لأفضل 10 منتجات حسب الإيرادات”، وسيُرجع مخططًا تفاعليًا يمكنك استكشافه ومشاركته. تستخدم التصورات ميزة LibreChat Artifacts، وهي مفعّلة لكل وكيل.

شغّل الشيفرة باستخدام مفسر الشيفرة إلى جانب SQL، يمكن للوكيل تشغيل الشيفرة داخل بيئة معزولة آمنة لتحويل نتائجك أو تحليلها، مثل تحويل استعلام إلى ملف أو إلى مقياس محسوب.

شغّل الاستعلامات الطويلة في الخلفية قد يستغرق الاستعلام بعض الوقت، وليس عليك الانتظار. باستخدام التدفقات القابلة للاستئناف، ابدأ عملية إنشاء، وانتقل إلى محادثة أخرى، ثم عد إلى الاستجابة بعد اكتمالها.

شارك تحليلاً كرابط للقراءة فقط شارك محادثة كرابط للقراءة فقط حتى يتمكن الآخرون من مراجعة تحليل من دون إعادة تشغيله. ويتضمن العرض المشترك استدعاءات الأدوات وSQL وراء كل إجابة، مما يوفّر سلسلة تتبع واضحة لكيفية إنتاج النتيجة.