- سرد قواعد البيانات — تعداد قواعد البيانات في نسخة ClickHouse المتصلة.
- سرد الجداول — فحص الجداول وبُناها داخل قاعدة بيانات.
- تشغيل استعلامات SELECT — تنفيذ استعلامات للقراءة فقط وإرجاع النتائج.
- فهرس تكاملات MCP: أدلة العملاء ومكتبات الوكلاء.
- مستودع MCP: الشيفرة المصدرية والإعداد.
هل تفضّل خادم MCP مُدارًا؟ يوفّر ClickHouse Cloud Remote MCP server مُدارًا بالكامل — من دون تثبيت، مع مصادقة OAuth، ومجموعة أدوات أوسع تضيف عمليات إدارية (الخدمات، الفوترة، ClickPipes، النسخ الاحتياطية) إلى جانب أدوات القراءة فقط المذكورة أعلاه. راجع مقارنته مع الخادم مفتوح المصدر.