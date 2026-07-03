طبقة الوصول القائمة على معيار مفتوح في يُعد خادم ClickHouse MCPفي Agentic Data Stack : إذ يتيح الوصول إلى ClickHouse من واجهة الدردشة عبر Model Context Protocol، بحيث يتمكن الوكيل من استكشاف بياناتك وتشغيل استعلامات للقراءة فقط عليها.

في هذه المنظومة، يعمل الخادم مفتوح المصدر إلى جانب ClickHouse ويكون مُعَدًّا مسبقًا في LibreChat. ويعرض للوكيل ثلاث أدوات:

سرد قواعد البيانات — تعداد قواعد البيانات في نسخة ClickHouse المتصلة.

— تعداد قواعد البيانات في نسخة ClickHouse المتصلة. سرد الجداول — فحص الجداول وبُناها داخل قاعدة بيانات.

— فحص الجداول وبُناها داخل قاعدة بيانات. تشغيل استعلامات SELECT — تنفيذ استعلامات للقراءة فقط وإرجاع النتائج.

لتشغيله كجزء من المنظومة، راجع دليل إعداد Docker . ولاستخدام خادم ClickHouse MCP مع عملاء آخرين وأطر عمل الوكلاء، أو لقراءة شفرته المصدرية وإعداده:

فهرس تكاملات MCP: أدلة العملاء ومكتبات الوكلاء.

مستودع MCP: الشيفرة المصدرية والإعداد.