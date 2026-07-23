شغّل البرنامج النصي لإعداد العرض التوضيحي

./scripts/prepare-demo.sh

يؤدي ذلك إلى إنشاء ملف .env يحتوي على بيانات الاعتماد لكل خدمة، ثم يعرض قائمة تفاعلية لإعداد مفاتيح API لمزوّد تختاره. ويمكنك أيضًا ضبط هذه المفاتيح مباشرةً في ملف .env . وأي مزوّد تتخطّاه سيظل مضبوطًا على user_provided ، بحيث يمكنك إضافة مفتاحك الخاص في واجهة LibreChat بدلًا من ذلك.

عند التشغيل لأول مرة، ينشئ المكدس مستخدم Admin من ملف .env . وبيانات تسجيل الدخول الافتراضية هي admin@admin.com / password .