-
ينبغي أن يكون النوع
Dateكافيًا في معظم الحالات. ويتطلب هذا النوع 2 بايت لتخزين تاريخ، ويقتصر نطاقه على
[1970-01-01, 2149-06-06].
-
يغطّي
Date32نطاقًا أوسع من التواريخ. ويتطلب 4 بايت لتخزين تاريخ، ويقتصر نطاقه على
[1900-01-01, 2299-12-31]
-
يخزّن
DateTimeقيم التاريخ والوقت بدقة الثواني، ضمن نطاق
[1970-01-01 00:00:00, 2106-02-07 06:28:15]. ويتطلب 4 بايت لكل قيمة.
-
في الحالات التي تتطلب دقة أعلى، يمكن استخدام
DateTime64. ويتيح ذلك تخزين الوقت بدقة تصل إلى النانوثانية، ضمن نطاق
[1900-01-01 00:00:00, 2299-12-31 23:59:59.99999999]. ويتطلب 8 بايت لكل قيمة.
يمكننا استخدام الدالة
CREATE TABLE dates
(
`date` Date,
`wider_date` Date32,
`datetime` DateTime,
`precise_datetime` DateTime64(3),
`very_precise_datetime` DateTime64(9)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple();
now() لإرجاع الوقت الحالي، واستخدام
now64() للحصول عليه بدقة يحددها الوسيط الأول.
سيؤدي هذا إلى تعبئة الأعمدة بقيم الوقت وفقًا لنوع العمود:
INSERT INTO dates
SELECT now(),
now()::Date32 + toIntervalYear(100),
now(),
now64(3),
now64(9) + toIntervalYear(200);
SELECT * FROM dates
FORMAT Vertical;
Row 1:
──────
date: 2025-03-12
wider_date: 2125-03-12
datetime: 2025-03-12 11:39:07
precise_datetime: 2025-03-12 11:39:07.196
very_precise_datetime: 2025-03-12 11:39:07.196724000
في الحالات التي تحتاج فيها إلى تخزين قيم الوقت ضمن اليوم من دون مكوّنات التاريخ، يوفّر ClickHouse النوعين
النوعان Time وTime64
Time و
Time64، وقد أُضيفا في الإصدار 25.6. وهما مفيدان لتمثيل الجداول الزمنية المتكررة والأنماط اليومية، أو في الحالات التي يكون فيها فصل مكوّنات التاريخ والوقت منطقيًا.
يخزّن النوع
يتطلب استخدام
Time و
Time64 تفعيل الإعداد:
SET enable_time_time64_type = 1;أُضيف هذان النوعان في الإصدار 25.6
Time الساعات والدقائق والثواني بدقة الثواني. ويُخزَّن داخليًا على هيئة عدد صحيح موقّع من 32 بت، ويدعم نطاقًا مقداره
[-999:59:59, 999:59:59]، مما يتيح قيَمًا تتجاوز 24 ساعة. وقد يكون هذا مفيدًا عند تتبّع الوقت المنقضي أو إجراء عمليات حسابية تنتج عنها قيَم خارج حدود يوم واحد.
أما بالنسبة إلى الدقة دون الثانية، فيخزّن
Time64 الوقت مع كسور الثواني القابلة للضبط كقيمة Decimal64 موقّعة. ويقبل معامل دقة (0-9) لتحديد عدد الخانات الكسرية. ومن قيم الدقة الشائعة 3 (مللي ثانية)، و6 (ميكروثانية)، و9 (نانوثانية).
لا يدعم
Time ولا
Time64 المناطق الزمنية، إذ يمثلان قيَم وقت يوم خالصة من دون سياق إقليمي.
لننشئ جدولًا يحتوي على أعمدة وقت:
يمكن إدراج قيم الوقت باستخدام سلاسل حرفية أو قيم رقمية. بالنسبة إلى
SET enable_time_time64_type = 1;
CREATE TABLE time_examples
(
`event_id` UInt8,
`basic_time` Time,
`precise_time` Time64(3)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY event_id;
Time، تُفسَّر القيم الرقمية على أنها ثوانٍ منذ 00:00:00. أما بالنسبة إلى
Time64، فتُفسَّر القيم الرقمية على أنها ثوانٍ منذ 00:00:00، ويُفسَّر الجزء الكسري وفقًا لدقة العمود:
INSERT INTO time_examples VALUES
(1, '14:30:25', '14:30:25.123'),
(2, 52225, 52225.456),
(3, '26:11:10', '26:11:10.789'); -- Values normalize beyond 24 hours
SELECT * FROM time_examples ORDER BY event_id;
يمكن تصفية القيم الزمنية بسهولة:
┌─event_id─┬─basic_time─┬─precise_time─┐
│ 1 │ 14:30:25 │ 14:30:25.123 │
│ 2 │ 14:30:25 │ 14:30:25.456 │
│ 3 │ 26:11:10 │ 26:11:10.789 │
└──────────┴────────────┴──────────────┘
SELECT * FROM time_examples WHERE basic_time = '14:30:25';
تتطلب العديد من حالات الاستخدام تخزين المناطق الزمنية أيضًا. يمكن تعيين المنطقة الزمنية كوسيطة أخيرة للنوعين
المناطق الزمنية
DateTime و
DateTime64:
بعد تعريف المنطقة الزمنية في عبارة DDL الخاصة بنا، يمكننا الآن إدراج الأوقات باستخدام مناطق زمنية مختلفة:
CREATE TABLE dtz
(
`id` Int8,
`dt_1` DateTime('Europe/Berlin'),
`dt_2` DateTime,
`dt64_1` DateTime64(9, 'Europe/Berlin'),
`dt64_2` DateTime64(9)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id;
والآن لنلقِ نظرة على ما في جدولنا:
INSERT INTO dtz
SELECT 1,
toDateTime('2022-12-12 12:13:14', 'America/New_York'),
toDateTime('2022-12-12 12:13:14', 'America/New_York'),
toDateTime64('2022-12-12 12:13:14.123456789', 9, 'America/New_York'),
toDateTime64('2022-12-12 12:13:14.123456789', 9, 'America/New_York')
UNION ALL
SELECT 2,
toDateTime('2022-12-12 12:13:15'),
toDateTime('2022-12-12 12:13:15'),
toDateTime64('2022-12-12 12:13:15.123456789', 9),
toDateTime64('2022-12-12 12:13:15.123456789', 9);
SELECT dt_1, dt64_1, dt_2, dt64_2
FROM dtz
FORMAT Vertical;
في الصف الأول، أدخلنا جميع القيم باستخدام المنطقة الزمنية
Row 1:
──────
dt_1: 2022-12-12 18:13:14
dt64_1: 2022-12-12 18:13:14.123456789
dt_2: 2022-12-12 17:13:14
dt64_2: 2022-12-12 17:13:14.123456789
Row 2:
──────
dt_1: 2022-12-12 13:13:15
dt64_1: 2022-12-12 13:13:15.123456789
dt_2: 2022-12-12 12:13:15
dt64_2: 2022-12-12 12:13:15.123456789
America/New_York.
- يُحوَّل
dt_1و
dt64_1تلقائيًا إلى
Europe/Berlinوقت تنفيذ الاستعلام.
- لم تُحدَّد منطقة زمنية لـ
dt_2و
dt64_2، لذا يستخدمان المنطقة الزمنية المحلية للخادم، وهي في هذه الحالة
Europe/London.
dt_1 و
dt64_1 إلى
Europe/Berlin، بينما يستخدم
dt_2 و
dt64_2 المنطقة الزمنية المحلية للخادم.
يوفّر ClickHouse أيضًا مجموعة من الدوال التي تتيح التحويل بين أنواع البيانات المختلفة. على سبيل المثال، يمكننا استخدام
دوال التاريخ والوقت
toDate لتحويل قيمة
DateTime إلى النوع
Date:
SELECT
now() AS current_time,
toTypeName(current_time),
toDate(current_time) AS date_only,
toTypeName(date_only)
FORMAT Vertical;
يمكن استخدام
Row 1:
──────
current_time: 2025-03-12 12:32:54
toTypeName(current_time): DateTime
date_only: 2025-03-12
toTypeName(date_only): Date
toDateTime64 لتحويل
DateTime إلى
DateTime64:
SELECT
now() AS current_time,
toTypeName(current_time),
toDateTime64(current_time, 3) AS date_only,
toTypeName(date_only)
FORMAT Vertical;
ويمكننا استخدام
Row 1:
──────
current_time: 2025-03-12 12:35:01
toTypeName(current_time): DateTime
date_only: 2025-03-12 12:35:01.000
toTypeName(date_only): DateTime64(3)
toDateTime للتحويل من
Date أو
DateTime64 مرة أخرى إلى
DateTime:
SELECT
now64() AS current_time,
toTypeName(current_time),
toDateTime(current_time) AS date_time1,
toTypeName(date_time1),
today() AS current_date,
toTypeName(current_date),
toDateTime(current_date) AS date_time2,
toTypeName(date_time2)
FORMAT Vertical;
Row 1:
──────
current_time: 2025-03-12 12:41:00.598
toTypeName(current_time): DateTime64(3)
date_time1: 2025-03-12 12:41:00
toTypeName(date_time1): DateTime
current_date: 2025-03-12
toTypeName(current_date): Date
date_time2: 2025-03-12 00:00:00
toTypeName(date_time2): DateTime