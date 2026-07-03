يُعدّ توفر مجموعة شاملة من أنواع التاريخ والوقت أمرًا ضروريًا لإدارة بيانات السلاسل الزمنية بفعالية، وهذا ما يوفّره ClickHouse تمامًا. من تمثيلات التاريخ المضغوطة إلى الطوابع الزمنية عالية الدقة بدقة النانوثانية، صُممت هذه الأنواع لتحقيق توازن بين كفاءة التخزين والمتطلبات العملية لمختلف تطبيقات السلاسل الزمنية.

سواء كنت تعمل مع بيانات مالية تاريخية، أو قراءات مستشعرات إنترنت الأشياء، أو أحداث مؤرخة في المستقبل، فإن أنواع التاريخ والوقت في ClickHouse توفّر المرونة اللازمة للتعامل مع مختلف سيناريوهات البيانات الزمنية. ويتيح تنوع الأنواع المدعومة تحسين كلٍّ من مساحة التخزين وأداء الاستعلام مع الحفاظ على مستوى الدقة الذي تتطلبه حالة الاستخدام لديك.

[1970-01-01, 2149-06-06] . ينبغي أن يكون النوع Date كافيًا في معظم الحالات. ويتطلب هذا النوع 2 بايت لتخزين تاريخ، ويقتصر نطاقه على

[1900-01-01, 2299-12-31] يغطّي Date32 نطاقًا أوسع من التواريخ. ويتطلب 4 بايت لتخزين تاريخ، ويقتصر نطاقه على

[1970-01-01 00:00:00, 2106-02-07 06:28:15] . ويتطلب 4 بايت لكل قيمة. يخزّن DateTime قيم التاريخ والوقت بدقة الثواني، ضمن نطاق. ويتطلب 4 بايت لكل قيمة.

[1900-01-01 00:00:00, 2299-12-31 23:59:59.99999999] . ويتطلب 8 بايت لكل قيمة. في الحالات التي تتطلب دقة أعلى، يمكن استخدام DateTime64 . ويتيح ذلك تخزين الوقت بدقة تصل إلى النانوثانية، ضمن نطاق. ويتطلب 8 بايت لكل قيمة.

لننشئ جدولًا يخزّن أنواعًا مختلفة من التاريخ:

CREATE TABLE dates ( `date` Date , `wider_date` Date32, `datetime` DateTime , `precise_datetime` DateTime64( 3 ), `very_precise_datetime` DateTime64( 9 ) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple();

يمكننا استخدام الدالة now() لإرجاع الوقت الحالي، واستخدام now64() للحصول عليه بدقة يحددها الوسيط الأول.

INSERT INTO dates SELECT now (), now ()::Date32 + toIntervalYear( 100 ), now (), now64( 3 ), now64( 9 ) + toIntervalYear( 200 );

سيؤدي هذا إلى تعبئة الأعمدة بقيم الوقت وفقًا لنوع العمود:

SELECT * FROM dates FORMAT Vertical;

Row 1: ────── date: 2025-03-12 wider_date: 2125-03-12 datetime: 2025-03-12 11:39:07 precise_datetime: 2025-03-12 11:39:07.196 very_precise_datetime: 2025-03-12 11:39:07.196724000

​ النوعان Time وTime64

في الحالات التي تحتاج فيها إلى تخزين قيم الوقت ضمن اليوم من دون مكوّنات التاريخ، يوفّر ClickHouse النوعين Time Time64 ، وقد أُضيفا في الإصدار 25.6. وهما مفيدان لتمثيل الجداول الزمنية المتكررة والأنماط اليومية، أو في الحالات التي يكون فيها فصل مكوّنات التاريخ والوقت منطقيًا.

يتطلب استخدام Time و Time64 تفعيل الإعداد: SET enable_time_time64_type = 1; أُضيف هذان النوعان في الإصدار 25.6

يخزّن النوع Time الساعات والدقائق والثواني بدقة الثواني. ويُخزَّن داخليًا على هيئة عدد صحيح موقّع من 32 بت، ويدعم نطاقًا مقداره [-999:59:59, 999:59:59] ، مما يتيح قيَمًا تتجاوز 24 ساعة. وقد يكون هذا مفيدًا عند تتبّع الوقت المنقضي أو إجراء عمليات حسابية تنتج عنها قيَم خارج حدود يوم واحد.

أما بالنسبة إلى الدقة دون الثانية، فيخزّن Time64 الوقت مع كسور الثواني القابلة للضبط كقيمة Decimal64 موقّعة. ويقبل معامل دقة (0-9) لتحديد عدد الخانات الكسرية. ومن قيم الدقة الشائعة 3 (مللي ثانية)، و6 (ميكروثانية)، و9 (نانوثانية).

لا يدعم Time ولا Time64 المناطق الزمنية، إذ يمثلان قيَم وقت يوم خالصة من دون سياق إقليمي.

لننشئ جدولًا يحتوي على أعمدة وقت:

SET enable_time_time64_type = 1 ; CREATE TABLE time_examples ( `event_id` UInt8, `basic_time` Time , `precise_time` Time64( 3 ) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY event_id;

يمكن إدراج قيم الوقت باستخدام سلاسل حرفية أو قيم رقمية. بالنسبة إلى Time ، تُفسَّر القيم الرقمية على أنها ثوانٍ منذ 00:00:00. أما بالنسبة إلى Time64 ، فتُفسَّر القيم الرقمية على أنها ثوانٍ منذ 00:00:00، ويُفسَّر الجزء الكسري وفقًا لدقة العمود:

INSERT INTO time_examples VALUES ( 1 , '14:30:25' , '14:30:25.123' ), ( 2 , 52225 , 52225 . 456 ), ( 3 , '26:11:10' , '26:11:10.789' ); -- Values normalize beyond 24 hours SELECT * FROM time_examples ORDER BY event_id;

┌─event_id─┬─basic_time─┬─precise_time─┐ │ 1 │ 14:30:25 │ 14:30:25.123 │ │ 2 │ 14:30:25 │ 14:30:25.456 │ │ 3 │ 26:11:10 │ 26:11:10.789 │ └──────────┴────────────┴──────────────┘

يمكن تصفية القيم الزمنية بسهولة:

SELECT * FROM time_examples WHERE basic_time = '14:30:25' ;

​ المناطق الزمنية

تتطلب العديد من حالات الاستخدام تخزين المناطق الزمنية أيضًا. يمكن تعيين المنطقة الزمنية كوسيطة أخيرة للنوعين DateTime و DateTime64 :

CREATE TABLE dtz ( `id` Int8, `dt_1` DateTime ( 'Europe/Berlin' ), `dt_2` DateTime , `dt64_1` DateTime64( 9 , 'Europe/Berlin' ), `dt64_2` DateTime64( 9 ) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id;

بعد تعريف المنطقة الزمنية في عبارة DDL الخاصة بنا، يمكننا الآن إدراج الأوقات باستخدام مناطق زمنية مختلفة:

INSERT INTO dtz SELECT 1 , toDateTime( '2022-12-12 12:13:14' , 'America/New_York' ), toDateTime( '2022-12-12 12:13:14' , 'America/New_York' ), toDateTime64( '2022-12-12 12:13:14.123456789' , 9 , 'America/New_York' ), toDateTime64( '2022-12-12 12:13:14.123456789' , 9 , 'America/New_York' ) UNION ALL SELECT 2 , toDateTime( '2022-12-12 12:13:15' ), toDateTime( '2022-12-12 12:13:15' ), toDateTime64( '2022-12-12 12:13:15.123456789' , 9 ), toDateTime64( '2022-12-12 12:13:15.123456789' , 9 );

والآن لنلقِ نظرة على ما في جدولنا:

SELECT dt_1, dt64_1, dt_2, dt64_2 FROM dtz FORMAT Vertical;

Row 1: ────── dt_1: 2022-12-12 18:13:14 dt64_1: 2022-12-12 18:13:14.123456789 dt_2: 2022-12-12 17:13:14 dt64_2: 2022-12-12 17:13:14.123456789 Row 2: ────── dt_1: 2022-12-12 13:13:15 dt64_1: 2022-12-12 13:13:15.123456789 dt_2: 2022-12-12 12:13:15 dt64_2: 2022-12-12 12:13:15.123456789

في الصف الأول، أدخلنا جميع القيم باستخدام المنطقة الزمنية America/New_York .

يُحوَّل dt_1 و dt64_1 تلقائيًا إلى Europe/Berlin وقت تنفيذ الاستعلام.

و تلقائيًا إلى وقت تنفيذ الاستعلام. لم تُحدَّد منطقة زمنية لـ dt_2 و dt64_2 ، لذا يستخدمان المنطقة الزمنية المحلية للخادم، وهي في هذه الحالة Europe/London .

في الصف الثاني، أدخلنا جميع القيم من دون منطقة زمنية، لذا استُخدمت المنطقة الزمنية المحلية للخادم. وكما في الصف الأول، يُحوَّل dt_1 و dt64_1 إلى Europe/Berlin ، بينما يستخدم dt_2 و dt64_2 المنطقة الزمنية المحلية للخادم.

يوفّر ClickHouse أيضًا مجموعة من الدوال التي تتيح التحويل بين أنواع البيانات المختلفة.

DateTime إلى النوع Date : على سبيل المثال، يمكننا استخدام toDate لتحويل قيمةإلى النوع

SELECT now () AS current_time, toTypeName(current_time), toDate(current_time) AS date_only, toTypeName(date_only) FORMAT Vertical;

Row 1: ────── current_time: 2025-03-12 12:32:54 toTypeName(current_time): DateTime date_only: 2025-03-12 toTypeName(date_only): Date

DateTime إلى DateTime64 : يمكن استخدام toDateTime64 لتحويلإلى

SELECT now () AS current_time, toTypeName(current_time), toDateTime64(current_time, 3 ) AS date_only, toTypeName(date_only) FORMAT Vertical;

Row 1: ────── current_time: 2025-03-12 12:35:01 toTypeName(current_time): DateTime date_only: 2025-03-12 12:35:01.000 toTypeName(date_only): DateTime64(3)

Date أو DateTime64 مرة أخرى إلى DateTime : ويمكننا استخدام toDateTime للتحويل منأومرة أخرى إلى

SELECT now64() AS current_time, toTypeName(current_time), toDateTime(current_time) AS date_time1, toTypeName(date_time1), today() AS current_date, toTypeName(current_date), toDateTime(current_date) AS date_time2, toTypeName(date_time2) FORMAT Vertical;